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Nový život je vždy zraněný i uzdravený. Sarah Bachelard o kontemplaci v časech krize

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Je kontemplace jen stažením ze světa, nebo může dávat oporu v krizi a impuls k jednání? Novozélandská teoložka Sarah Bachelard ukazuje, jak se v sobě zrcadlí velikonoční triduum, zkušenost krize…
Nový život je vždy zraněný i uzdravený. Sarah Bachelard o kontemplaci v časech krize

Nový život je vždy zraněný i uzdravený. Sarah Bachelard o kontemplaci v časech krize

Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 23.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Proboha!

Proboha.cz otevírá témata, která nejsou jen pro neděli. Věnuje se otázkám víry, hodnot, etiky, společnosti i mezilidských vztahů – ale nikoli způsobem, který káže nebo moralizuje. Nabízí dialog, přemýšlení, kontext. A často klade otázky, na které si odpovídáme každý trochu jinak. Najdete tu...

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