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Pohané jsou zralejší než starozákonní prorok. Tohle je Jonáš podle Dalimila Staňka

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Rozložit útlou starozákonní knihu Jonáš o tisícovce slov na víc než čtyři sta stránek je bezpochyby ambiciózní počin. Takový nápad prověří jak výchozí text, tak toho, kdo jej na tak…
Pohané jsou zralejší než starozákonní prorok. Tohle je Jonáš podle Dalimila Staňka

Pohané jsou zralejší než starozákonní prorok. Tohle je Jonáš podle Dalimila Staňka

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 25.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Proboha!

Proboha.cz otevírá témata, která nejsou jen pro neděli. Věnuje se otázkám víry, hodnot, etiky, společnosti i mezilidských vztahů – ale nikoli způsobem, který káže nebo moralizuje. Nabízí dialog, přemýšlení, kontext. A často klade otázky, na které si odpovídáme každý trochu jinak. Najdete tu...

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