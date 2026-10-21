Zápisník starého muže: Pes konal samostatně

Čtu, že páníček zkolaboval, jeden pes zůstal u něj, druhý vyhledal a přivedl pomoc a zachránil tak život člověka. Nabízí se otázka, zda se jedná o cílevědomou činnost spojenou s myšlenkovým pochodem nebo jen pudové jednání? Jak nás kdysi přesvědčovali, myšlení je dáno jen člověku a zvířata jednají dle instinktu a pudů.
Kdo žil v blízkosti a mohl pozorovat chování „nemyslících tvorů“ jistě si povšiml „rozumného“ chování v určitých situacích. Překvapující je, že to mnohdy bývají jedinci neznámého původu k nějaké rasové dokonalosti mající hodně daleko.
Příbuzní se ujali nedokonalého štěněte, nadbytečného, nikdo ho nechtěl, ze soucitu před utracením. Tak aspoň dětem na pobavení. Oblíbili si ho a pejsek se měl k světu. Připravili mu na dvorku boudu, ale děti ho braly i do domu. Zejména, když bylo chladno a on se chladem třásl. Zneužíval toho, dokonce v létě při práci na domku překážel, tak ho dali k boudě a nezasvěcení se ptali co mu je, není li snad nemocen že skučí a třese se.
Jinak mu ponechávali volnost pohybu venku. A on toho užíval k prozkoumání vzdálenějšího okolí a narazil na stopu tety, poštovní doručovatelky. Seznámil se s celým rajónem a stačil mu povel hledej mamku! A vyrazil k místu, kde se právě nacházela. Přiběhl k ní a ona věděla, že doma ji někdo očekává.
Díky volnému pohybu a dostatku informací se zvyšovaly i rozumové schopnosti. Často udivoval kousky, které vymyslel a předváděl. Mnohdy z vlastní iniciativy.
Tak jsme jednou zašli za strýcem k vyřízení nějaké rodinné záležitosti. Nikdo nebyl doma. Ale pes zavrtěl ocasem jakmile nás patřil a odběhl. Za nedlouho jsme dříve slyšeli než viděli strýce láteřit a vyhrožovat ve smyslu, že tu psí potvoru jednou zabije.
Důvod? Šel k sousedovi něco vyřídit s tím, že pak se staví do blízké hospody. Jakmile tam dorazil, štamgasti mu sdělovali, že má jít domů, že jeho pes už tu byl a hledal ho. Proč? To jim pes nepověděl, ale pochopili, že se něco děje.
Mít tak obyčejného hlídače u boudy, nikdo by ho nesháněl, to vytoužené pivko by si náležitě vychutnal a chlapi v hospodě by se nemohli bavit na jeho účet.