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Kámen v poušti vypadá, jako by ho někdo rozřízl laserem. Vědci nenacházejí vysvětlení

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Dennívýzva
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Představte si žhavou pustinu, kde se široko daleko nic nehýbe. A pak se před vámi objeví obrovský pískovcový útvar, který stojí na dvou drobných podstavcích a uprostřed je rozdělen úzkou, hladkou spárou. Řez je tak rovný, až se nechce věřit, že ho vytvořila příroda.
Kámen v poušti vypadá, jako by ho někdo rozřízl laserem. Vědci nenacházejí vysvětlení

Kámen v poušti vypadá, jako by ho někdo rozřízl laserem. Vědci nenacházejí vysvětlení

Zdroj: Pexels
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 21.10.2026 06:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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