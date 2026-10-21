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Trouba bude čistá za 15 minut bez drhnutí, stačí 1 věc ze spíže. Hospodyňky ji používají už 50 let

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Po nedělní pečeni zůstanou na stěnách trouby hnědé kapky tuku a sklo […]
Trouba bude čistá za 15 minut bez drhnutí, stačí 1 věc ze spíže. Hospodyňky ji používají už 50 let

Trouba bude čistá za 15 minut bez drhnutí, stačí 1 věc ze spíže. Hospodyňky ji používají už 50 let

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 21.10.2026 05:43

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Tento článek byl publikován ze zdrojů PrimaProstor.cz

Web se věnuje interiérovému designu, zahradě a moderním trendům v bydlení. Přináší nápady, jak si zařídit útulný byt, praktické rady pro údržbu domácnosti i inspiraci na dekorace nebo renovace. Nechybí ani tipy na zahradní úpravy, pěstování či chytrá řešení pro úsporu prostoru. Články jsou psané...

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