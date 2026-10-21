Reklama
Trouba bude čistá za 15 minut bez drhnutí, stačí 1 věc ze spíže. Hospodyňky ji používají už 50 letPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Po nedělní pečeni zůstanou na stěnách trouby hnědé kapky tuku a sklo […]
Trouba bude čistá za 15 minut bez drhnutí, stačí 1 věc ze spíže. Hospodyňky ji používají už 50 let
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 21.10.2026 05:43
Reklama
Za socialismu stál 5 Kčs a visel v každé kuchyni na háčku. Dnes je z něj sběratelská rarita za 1 000 Kč
Bílý porcelánový hrnek s obrázkem visel za ucho na háčku pod poličkou […]
Sběratelé ze zahraničí hledají tyhle staré nádoby z ČSSR. Pokud je máte v 1 barvě, dají vám na ruku až 4 900 Kč
Plastové dózy, které desítky let sloužily na zbytky od oběda, se v […]
Žádný Lenor ani Perwoll. Odborníci vyhlásili nejlepší aviváž v ČR
V regálu drogerie většina z nás sáhne po lahvi, kterou zná z […]
Geniální způsob, jak si provonět byt za 0 Kč. Vůně je jako z drahého hotelu a přitom ji vyrobíte ze 2 věcí z kuchyně
Pomeranč oloupete, sníte a kůru hodíte do koše. Přitom právě ta slupka […]
Web se věnuje interiérovému designu, zahradě a moderním trendům v bydlení. Přináší nápady, jak si zařídit útulný byt, praktické rady pro údržbu domácnosti i inspiraci na dekorace nebo renovace. Nechybí ani tipy na zahradní úpravy, pěstování či chytrá řešení pro úsporu prostoru. Články jsou psané...Všechny články tohoto autora →
Vítězné ANO podepsalo v Přerově koalici s ODS a lidovci. Mají pohodlnou většinu
Hanácká Drbna
dnes, 06:17
1 min
Oběma je 45 let a uznali jim invaliditu. O penězích rozhodnou dva různé pohledy do minulosti
Byznys trendy
dnes, 06:15
3 min
Kraj rozdělí 540 tisíc korun na přípravu praktických lékařů a pediatrů
Karlovarská Drbna
dnes, 06:15
1 min
Opilý cestující brutálně napadl průvodčí. Žena skončila v nemocnici, útočníka zadrželi cestující
Trendy svět
dnes, 06:12
3 min
Bezdomovci si pod mostem přitápěli, jeden skončil s oblečením spáleným na těle
Pražská Drbna
dnes, 06:11
1 min
Reklama
Elektrikář varuje: tento 1 přístroj v koupelně vám tiše žere proud, i když ho nepoužíváte. Většina Čechů ho ze zásuvky nikdy nevytáhne
FVE.info
dnes, 06:09
3 min
Pokus o vraždu před hlavním nádražím, policisté už mají podezřelého
Plzeňská Drbna
dnes, 06:08
1 min
Na ostrově u Abú Zabí našli perlu starou osm tisíc let. Vypráví příběh dávno před vznikem emirátů
Kód Enigma
dnes, 06:08
3 min
Žena vytvořila hrnky z 90. let, které má doma každý. Dnes se prodávají za desítky tisíc korun
Extrafit.cz
dnes, 06:03
4 min
Myčka, nebo dřez? Spočítali jsme, co stojí 1 mytí nádobí, a rozdíl za rok dělá tisíce korun
PrimaProstor.cz
dnes, 06:02
4 min
Reklama
Nečištěná voda dosud vsakovala do jeskyní Moravského krasu. To má změnit nová čistírna
VodaDnes.cz
dnes, 06:00
1 min
Chorvati přidávají do zelí jednu přísadu za pár korun, ale až v posledních minutách vaření. Kdo ji hodí dřív, zkazí celou přílohu
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 06:00
4 min
Vosy nejsou v září agresivnější, jen přijdou o zdroj cukru v hnízdě. Vlastně zoufale hladoví
VědaŽivě.cz
dnes, 06:00
5 min
Zvířata musela celý život těžce pracovat, britský umělec jim však chtěl dopřát něco výjimečného: Reakce zubožených slonů vhání slzy do očí
Asianstyle
dnes, 06:00
7 min
Kdo mulčuje kůrou nebo slámou, dělá zbytečnou práci. Pod stromy i v záhonech existují rostliny, které plevel udusí samy
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 06:00
5 min
Reklama
Bývalý manažer Primy „Hungy“ Nguyen přechází na Novu, zastřeší nový byznys
Borovan.cz
dnes, 05:59
1 min
Máte na podzim plný kartáč vlasů? Než začnete panikařit, měli byste vědět jednu věc
Žena.cz
dnes, 05:59
„Zkuste na záchodovou štětku navléknout igelitový sáček.” Proč mi trvalo tak dlouho, než jsem na tenhle nápad přišel?
Extrafit.cz
dnes, 05:57
3 min
Ranní plavání skončilo tragédií. Ženu (65) napadl žralok, nepomohla jí ani speciální ochrana
Trendy svět
dnes, 05:49
3 min
Příprava na útok na NATO? Nové ruské houfnice Hyacint-K a Malva 185 km od Finska
Securitytech
dnes, 05:45
4 min
Reklama
Češky přestávají kupovat pánve s teflonem. Nahrazují je 1 věcí, která vydrží celý život a nic se na ni nepřipálí
Bruneta v kuchyni
dnes, 05:44
4 min
Trouba bude čistá za 15 minut bez drhnutí, stačí 1 věc ze spíže. Hospodyňky ji používají už 50 let
PrimaProstor.cz
dnes, 05:43
4 min
Noční nabíjení telefonu patří mezi nejčastější zlozvyky. Opakovaná chyba může zbytečně zkracovat životnost baterie
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 05:41
3 min
Řidič úmyslně vjel do protisměru a narazil do auta autoškoly. Policie vyšetřuje pokus o vraždu
Trendy svět
dnes, 05:35
3 min
Poštolka vyvedla čtyři mláďata za oknem na parapetu. Rodina jí tam postavila hnízdo
Plzeňská Drbna
dnes, 05:35
1 min
Reklama
Do českých obýváků se vrací židle z dob socialismu. Dříve ji nikdo nechtěl a teď ji designéři chválí
UdálostiExtra
dnes, 05:34
4 min
Češi vykopávají z chodeb dlažby. Vrací se krytina z ČSSR, která hřeje a tlumí zvuky
NESPECHEJ.cz
dnes, 05:30
5 min
KVÍZ: Pamatujete si hity, které hrály na každé diskotéce? Tenhle hudební kvíz vás vrátí do devadesátek
FAJNTIP.cz
dnes, 05:30
3 min
Kadeřnice varuje seniorky před 1 chybou s ofinou. Přidává 10 let a dělá ji většina žen po 60
ExtraInspirace
dnes, 05:21
2 min
Vídeňský štrůdl s jablky a skořicí je krásně křehký a při pečení provoní celou kuchyni
Cooky.cz
dnes, 05:15
5 min
Reklama
Kolik si vydělá kuchař ve školní jídelně za 1 měsíc? Až to číslo uvidíte, spadne vám čelist
Bruneta v kuchyni
dnes, 05:14
4 min
Tenhle džbán po babičce se válí v mnoha českých kuchyních. Sběratelé za něj dnes zaplatí i 12 000 Kč
Extrafit.cz
dnes, 05:13
4 min
Půda po bazalce uvolňuje látky, které česnek doslova zabijí. Dalších 5 míst, kam ho zkušení zahrádkáři nikdy nezasadí
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 05:11
2 min
Kuchař na zaoceánské lodi prozradil, kolik bere za 1 měsíc. Po přepočtu na koruny budete koukat
Zodpovime.cz
dnes, 05:09
5 min
Zorila se zabydlela na Svatém Kopečku. Zoo Olomouc chová nový druh africké šelmy
Hanácká Drbna
dnes, 05:07
2 min
Reklama
Mapa, která voní po ovoci
i60.cz
dnes, 05:05
3 min
Tohle nosí každá Italka po 60 místo svetru. České seniorky to odmítají, a přitom to ubírá 10 kg v pase
ExtraInspirace
dnes, 05:05
4 min
MAPA: Kraj převezme silnici do Stonařova, až bude hotová přeložka za tři miliardy
Jihlavská Drbna
dnes, 05:04
2 min
Policejní pes Hikar pomohl najít muže v ohrožení života
Hradecká Drbna
dnes, 05:02
1 min
U náušnic hledejte punc na závěsném kroužku, u náramků poblíž zapínání. Značka ražená od dob monarchie ověřuje složení kovu
VědaŽivě.cz
dnes, 05:00
6 min
Reklama
Reklama
„Manželka vám hned jednu vlepí.“ Generál Řehka promluvil krátce po vítězných volbách
Od rošťáků a nekňubů k filmové režii. Český unikát má jméno Jiří Mádl
Nejvíc v životě nelitujeme vlastních chyb. Psychologové zjistili, co nás pronásleduje mnohem déle
Dva měsíce pili každý den půl litru džusu. Vědci pak v jejich tělech odhalili nečekané změny
K jižnímu pólu vyrazil s 52 psy. Amundsen měl plán, který jeho soupeři zoufale chyběl
Reklama
Reklama