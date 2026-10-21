Bezdomovci si pod mostem přitápěli, jeden skončil s oblečením spáleným na těle

Bezdomovci si pod mostem přitápěli, jeden skončil s oblečením spáleným na tělePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Bezdomovci si pod mostem přitápěli, jeden skončil s oblečením spáleným na těleZdroj: Městská policie hlavního města Prahy
Článek byl publikován 21.10.2026 06:11
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