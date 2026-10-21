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Bezdomovci si pod mostem přitápěli, jeden skončil s oblečením spáleným na těle

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Dennívýzva
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Hasiči, policisté a strážníci jeli k požáru pod Libeňským mostem, který vypukl v příbytku bezdomovců. Jednoho popáleného našli na místě, po vyděšené ženě, která utekla, museli pátrat. Městská policie varuje, že takových případů bude přibývat.
Bezdomovci si pod mostem přitápěli, jeden skončil s oblečením spáleným na těle

Bezdomovci si pod mostem přitápěli, jeden skončil s oblečením spáleným na těle

Zdroj: Městská policie hlavního města Prahy
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 21.10.2026 06:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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