Češky přestávají kupovat pánve s teflonem. Nahrazují je 1 věcí, která vydrží celý život a nic se na ni nepřipálí

V kuchyňských skříňkách se potichu mění sestava nádobí. Černé pánve s nepřilnavým povlakem, na kterých se léta smažily karbanátky i bramboráky, ustupují kusu nádobí, jaký si mnozí pamatují ze sporáku svých babiček. Aby se na něm ale jídlo opravdu nechytalo, chce to jeden krok, který spousta lidí na začátku vynechá.
Pánev bez povlaku, která se časem zlepšuje
Řeč je o litinové pánvi. Surová litina se prodává bez jakéhokoli syntetického povlaku a nepřilnavost si buduje postupně. Tvoří ji olej, který se vlivem tepla zapeče do povrchu a vytvoří tmavou patinu. Angličtina tomu říká seasoning.
Patina s každým smažením sílí a pánev se používáním zlepšuje. Odřenou nebo zašlou patinu jde navíc kdykoli vypálit znovu, takovou opravu povlaková pánev nedovoluje. I proto litinová pánev při rozumném zacházení vydrží desítky let a v řadě rodin putuje z generace na generaci.
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Před prvním vařením se surová litina vypaluje, odborně zahořuje. Stačí k tomu několik kroků:
Do pánve vetřete malé množství oleje. Postavte ji na plotnu a počkejte, až se olej začne jemně kouřit. Pánev stáhněte a nechte vychladnout. Zbytek tuku setřete papírovou utěrkou.
Kdo chce pevnější základ, zopakuje postup dvakrát nebo třikrát.
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Pro vypalování sáhněte po rafinovaném oleji, kterému nevadí vysoká teplota, třeba po řepkovém nebo po oleji z hroznových jader. Tuky, které začnou hořet už při nižší teplotě, na tuhle práci nepatří. Platí, že méně je víc, jelikož silná vrstva zůstane na povrchu lepivá.
Olej zapečený na plotně do surové litiny vytvoří první základ nepřilnavé patiny. Ilustrační foto.
Některé značky prodávají pánve vypálené už z výroby, takže se na nich dá vařit hned.
Proč se jídlo na litině chytá
Nejčastější chyba bývá v postupu. Litina má velkou tepelnou setrvačnost. Teplo nabírá pomaleji než tenká pánev, zato ho dlouho drží, a proto na ní obvykle stačí nižší stupeň plotny. Prázdnou litinu nechte pár minut prohřát na středním stupni a tuk se surovinou přidejte až potom.
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Úplně nepřilnavá je litina až po nějaké době. S každou další vrstvou patiny se ale jídlo pouští ode dna snáz a omeleta nebo palačinka se nakonec obrací bez potíží.
Mytí bez myčky a rez, která nic neznamená
Po jídle pánev omyjte pod proudem teplé vody a dejte ji vyschnout, třeba na chvíli zpátky na zahřátou plotnu. Než ji uklidíte, přetřete ji tenkým filmem oleje. Do myčky ani do dřezu na namočení nepatří, protože vlhkost jí škodí nejvíc. Připečené zbytky pomůže uvolnit hrubá sůl.
Na saponát se rady rozcházejí. Někdo ho zakazuje úplně, jiní připouštějí kapku jemného prostředku, protože patinu dřív ničil hlavně louh ze starých mýdel. Silné odmašťovače a dlouhé namáčení ale nedoporučuje nikdo.
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Ani rez není důvod pánev vyhodit. Zrezivělé místo stačí vydrhnout drátěnkou a pak pánev ošetřit stejně jako při prvním použití, tedy osušit, přetřít olejem a vypálit.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Situace Co dělat Běžné mytí po vaření omýt pod teplou vodou, nechat vyschnout (třeba na zahřáté plotně), přetřít tenkým filmem oleje Připečené zbytky uvolnit hrubou solí Myčka a namáčení v dřezu nepatří tam, vlhkost pánvi škodí nejvíc Jemný saponát rady se rozcházejí, někdo ho zakazuje, jiní připouštějí kapku Silné odmašťovače a dlouhé namáčení nedoporučuje nikdo Rez vydrhnout drátěnkou, osušit, přetřít olejem a vypálit Proč domácnosti teflonu dávají sbohem
Podle prodejců, které letos v květnu oslovila CNN Prima NEWS, nahrazuje teflonovou pánev keramickou nebo litinovou až polovina zákazníků. Teflon je obchodní název pro polymer PTFE ze skupiny PFAS, kterým se kvůli mimořádně pomalému rozkladu přezdívá „věčné chemikálie“. Evropská unie připravuje omezení, které by zasáhlo celou skupinu PFAS najednou, a nádobí s tímto povlakem se kvůli tomu může v příštích letech z prodeje postupně vytratit.
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U zdravotních rizik je situace klidnější. Podle německého Spolkového úřadu pro hodnocení rizik (BfR) teflonová vrstva s jídlem chemicky nereaguje a zdravotní potíže z ní jsou při obvyklém smažení velmi nepravděpodobné. Škodlivé výpary hrozí až u silně rozpálené pánve, typicky když prázdná zůstane stát na zapnuté plotně. Kuchaři i prodejci nádobí navíc radí pánev s poškrábaným povrchem vyměnit.
Na co si u litiny dát pozor
Litinová pánev hodně váží a jídlo z ní často vyklopíte jen oběma rukama. Kyselé pokrmy, třeba s octem nebo vínem, nechávejte v surové litině jen krátce, protože při delším dušení narušují patinu a dodávají jídlu kovovou pachuť. V pánvi je ani neskladujte. Kdo vaří na sklokeramice, ať s těžkou pánví po skle nešoupe, protože dno na něm snadno vyryje stopy.
Na dlouhé dušení se lépe hodí smaltovaná litina. Vypalování nepotřebuje a v dřezu se myje i se saponátem jako běžná pánev, bývá ale dražší. Obě varianty zvládnou plyn, indukci i troubu, pokud nemají dřevěnou rukojeť.
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Zdroje: https://energozrouti.cz/clanek/staci-jeden-krok-a-litinova-panev-uz-nikdy-nepripali-odbornici-nechapou-ze-to-nezna-kazdy, https://bezpecnostpotravin.cz/vecne-chemikalie-pfas-v-panvich-na-smazeni-informace-v-kostce/, https://cnn.iprima.cz/cesi-se-zbavuji-teflonovych-panvi-mohou-skodit-zdravi-varuji-odbornici-cim-je-nahradit-512310, https://madeincookware.com/blogs/cast-iron-care-guide, https://mlsnyhrnec.cz/litinova-panev-vse-co-byste-meli-vedet-nez-si-ji-poridite/, https://prod.177milkstreet.com/stories/03-2022-how-to-take-care-of-cast-iron-skillets, https://cnn.iprima.cz/pri-vareni-na-teflonovych-panvich-se-uvolnuji-vysoce-toxicke-latky-rika-chemik-504085, https://www.arecenze.cz/?p=359002