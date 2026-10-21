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Vyhlašujeme nejhorší polštáře pro seniory. Spí na nich každý den, i když kazí krční páteř i spánek

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Ráno se ozve ztuhlá šíje, hlava je těžká a člověk má pocit, že se pořádně nevyspal. Snadno se to svede na věk. Viník přitom často leží celou noc přímo pod hlavou. Polštář patří k věcem, které doma vydrží roky bez...
Vyhlašujeme nejhorší polštáře pro seniory. Spí na nich každý den, i když kazí krční páteř i spánek

Vyhlašujeme nejhorší polštáře pro seniory. Spí na nich každý den, i když kazí krční páteř i spánek

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 21.10.2026 06:36

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Asenior.cz

Asenior.cz je místo, kde seniorský věk získává nové barvy a perspektivy – ne jako konec, ale jako vstupenka do další kapitoly života. Web přináší nejen praktické tipy, ale hlavně životní příběhy, rady i inspiraci, která dává smysl té nejzkušenější generaci. Čtenář zde najde šetrné a užitečné...

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