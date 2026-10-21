Vyhlašujeme nejhorší polštáře pro seniory. Spí na nich každý den, i když kazí krční páteř i spánek

Ráno se ozve ztuhlá šíje, hlava je těžká a člověk má pocit, že se pořádně nevyspal. Snadno se to svede na věk. Viník přitom často leží celou noc přímo pod hlavou.
Polštář patří k věcem, které doma vydrží roky bez povšimnutí. Některé typy ale krku i spánku škodí víc, než by kdo čekal. Sestavili jsme proto malý žebříček těch nejhorších.
Třetí místo: obří polštář po babičce
Tradiční polštář má rozměr 70 × 90 centimetrů. Na takové ploše se pohodlně uloží hlava i ramena, jenže právě v tom je potíž. Spáč pak leží s nadzvednutou horní částí trupu, páteř přes noc nedrží jednu osu a krk se ohýbá do úhlu, který mu vůbec nesedí.
Úkolem polštáře je přitom podložit jen hlavu a krk, ramena mají zůstat dole na matraci. Hlava má ležet zhruba v prodloužení páteře, tedy ani skloněná k hrudi, ani zvrácená dozadu. Proto bývají anatomické polštáře znatelně menší než klasický velký polštář.
Druhé místo: hora ze dvou polštářů
Někdo si pod hlavu skládá dva polštáře na sebe, aby ležel výš. Krk pak zůstává celou noc ohnutý v předklonu.
Dva polštáře pod hlavou drží krk celou noc v předklonu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Co taková poloha dělá s očima, popsali v lednu 2026 vědci z čínské Zhejiang University v odborném časopise British Journal of Ophthalmology. Sledovali 144 lidí se zeleným zákalem a u dvou třetin z nich se po podložení hlavy dvěma polštáři zvýšil nitrooční tlak. Výraznější výkyvy tlaku se přitom objevovaly spíš u mladších účastníků. Ultrazvuk u zdravých dobrovolníků navíc ukázal zúžené krční žíly. Autoři výsledky považují za předběžné a chtějí je ověřit dalším výzkumem.
Kdo se se zeleným zákalem léčí, může se na polohu hlavy při spánku zeptat svého očního lékaře. Bez polštáře se dá spát nanejvýš na břiše. Kdo ale usíná na zádech nebo na boku, polštář potřebuje, protože krk by bez podložení visel a ráno by se ozval.
První místo: starý zplihlý polštář
Vítěz žebříčku nemá žádný zvláštní tvar. Je to prostě polštář, který slouží příliš dlouho. Výplň se časem slehne, vytvoří hrudky a hlavu už neudrží v jedné linii s páteří. Svaly na šíji pak v noci pracují místo polštáře a ráno to člověk pozná na bolavém krku a ramenou.
Druhou nepříjemností je to, co se uvnitř skrývá. Z kůže se každý den odloupne kolem 1,5 gramu mrtvých buněk a spousta jich zůstane na polštáři a prostěradle. Pro mikroskopické roztoče je to hotová spižírna, a tak jich s každým rokem používání ve výplni přibývá. Alergikům a astmatikům pak mohou přitížit natolik, že se jim v noci hůř dýchá.
Celý žebříček přehledně shrnuje následující tabulka:
Místo Polštář Proč škodí Třetí Obří polštář 70 × 90 centimetrů Podloží i ramena, takže páteř nedrží jednu osu a krk se ohýbá Druhé Dva polštáře na sobě Krk zůstává celou noc ohnutý v předklonu; v předběžné studii se u dvou třetin ze 144 lidí se zeleným zákalem zvýšil nitrooční tlak První Starý zplihlý polštář Slehlá výplň s hrudkami neudrží hlavu v jedné linii s páteří a přibývají v ní roztoči Jak poznat, že i váš polštář patří do žebříčku
Kdy polštář přestane hlavu pořádně podpírat, se liší podle výplně. Většinou to přijde po jednom až třech letech. Každá náplň totiž ztrácí pružnost jinak rychle.
Nejjednodušším vodítkem je kalendář. Kdo si ani nevzpomene, kdy polštář kupoval, nejspíš výměnu odkládá zbytečně dlouho. Napoví také pohled pod povlak, protože skvrny a zažloutlá látka ukazují, kolik potu a mazu se do výplně za ty roky dostalo.
Jaký polštář místo nich
Rozhoduje hlavně poloha, ve které člověk usíná. Kdo spí na zádech, vystačí si s nižším polštářem, který jen podepře přirozené prohnutí krku. Při spaní na boku je potřeba vyšší a pevnější polštář, aby vyplnil prostor mezi hlavou a ramenem.
Kdo usíná na boku, potřebuje vyšší a pevnější polštář, který vyplní prostor mezi hlavou a ramenem. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Mnoha lidem se osvědčily anatomické polštáře z paměťové pěny, která se přizpůsobí tvaru hlavy a krku. Nejlepší je vybírat osobně a polštář si v obchodě chvíli vyzkoušet vleže, ideálně v poloze, ve které doma obvykle usínáte. Pokud bolest krku nepřestane ani po výměně polštáře, poraďte se s lékařem.
Zdroje: https://www.tzb-info.cz/facility-management/130592-jak-vybrat-anatomicky-polstar-na-krcni-pater, https://www.scimex.org/newsfeed/ditching-the-second-pillow-could-help-manage-eye-pressure-in-glaucoma-patients, https://cnn.iprima.cz/spite-na-vice-polstarich-muze-to-mit-neblahy-vliv-na-vase-zdravi-varuji-vedci-503207, https://www.novinky.cz/bydleni/485025-co-vsechno-umi-anatomicky-polstar.html, https://www.novinky.cz/clanek/zdravi-polstar-perina-prosteradlo-kazda-cast-povleceni-vyzaduje-vymenu-v-jiny-cas-40561162, https://oaktreemobility.co.uk/help-and-advice/health-and-wellbeing/how-to-choose-the-right-pillow-for-seniors, https://www.ceskestavby.cz/clanky/kdy-je-spravny-cas-vymenit-stare-polstare-ve-sve-loznici-32961.html