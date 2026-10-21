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Noční nabíjení telefonu patří mezi nejčastější zlozvyky. Opakovaná chyba může zbytečně zkracovat životnost baterie

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Večer před spaním občas strávíme nějaký čas na telefonu, který si pak necháme nabíjet. Riziko se stává významným, když usnete a necháte telefon nabíjet celou noc.
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Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Depositphotos
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 21.10.2026 05:41

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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