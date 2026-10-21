Noční nabíjení telefonu patří mezi nejčastější zlozvyky. Opakovaná chyba může zbytečně zkracovat životnost baterie

Večer před spaním občas strávíme nějaký čas na telefonu, který si pak necháme nabíjet. Riziko se stává významným, když usnete a necháte telefon nabíjet celou noc.
Výhoda mobilního telefonu je zřejmá. Propojuje vás s vašimi blízkými a také s okolním světem. Vše máte díky němu na dosah. Nevíte-li nějakou podstatnou informaci,
díky mobilu si ji můžete vmžiku zjistit na internetu. Moderní smartphony jsou celkem náročné na spotřebu energie, takže je třeba je nabíjet prakticky každý den. Nedělejte ale jednu zásadní chybu. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
Protože je lidské tělo vodičem elektřiny, je snadno vystaveno nehodám způsobeným elektrickým proudem. Zásuvky a elektronická zařízení, jako jsou
mobilní telefony, jsou proto zdrojem značného rizika, které je třeba brát v úvahu. Tento častý zlozvyk může vést k popáleninám nebo úrazu elektrickým proudem.
Ponechání nabitého telefonu přes noc na nabíječce může vést k elektrizování a popálení, zejména pokud je telefon nabíjen pomocí nabíječky USB nebo běžné nabíječky. Generická nabíječka je
levná nabíječka, která nesplňuje bezpečnostní normy. Jejich výhodou je, že jsou levnější než značkové nabíječky, jejich bezpečnost a kvalita jsou však sporné.
Výzkum publikovaný v časopise Annals of Emergency Medicine popsal případ 19leté pacientky, která utrpěla popáleniny druhého stupně na krku od nabíječky. Mladá žena neměla
nabitý telefon, ale nabíječku měla zapojenou v zásuvce a kabel zůstal pod polštářem. Podle lékařů se konec nabíječky dotkl dívčina límce, a proto došlo k průniku elektrického proudu.
Studie citovaná ve zprávě testovala elektrický odpor 400 generických nabíječek prodávaných jako iPhony. Zkouška zkoumala schopnost těchto nabíječek
propouštět elektrický proud ve větší či menší míře. Tímto testem prošlo pouze 1 % těchto nabíječek. To znamená, že když necháte běžnou nabíječku zapojenou celou noc, hrozí riziko úniku elektrického proudu, který vede k elektrifikaci.
Všimněte si, že elektrifikace se liší od úrazu elektrickým proudem. Elektrifikace způsobuje vážná zranění a škody, ale ne smrt, zatímco zasažení elektrickým proudem je smrtelné.
V tomto případě elektrický proud prochází srdcem a způsobuje zástavu srdce. Elektrizování může kromě popálenin způsobit i další vážné problémy, jako je poškození dýchacích cest, dýchací potíže nebo poruchy srdečního rytmu zvané arytmie. Nenechávejte je bez dozoru
Tyto nehody se netýkají pouze telefonů. Jakékoli zařízení používající nabíječku USB nebo obecnou nabíječku však může svého majitele vystavit riziku elektrifikace. Patří sem
tablety, notebooky, a dokonce i elektronické knihy. Carissa Bunke, dětská lékařka z dětské nemocnice Michiganské univerzity, také doporučuje nespat s nabitým telefonem a nenechávat nabíječku zapojenou do elektrické zásuvky, pokud není připojena k telefonu.
Jako preventivní opatření nenechávejte telefon během nabíjení bez dozoru. Rovněž ji udržujte v dostatečné vzdálenosti od hořlavých předmětů, jako jsou například lůžkoviny.
Nenabíjejte proto telefon na posteli a nikdy neumisťujte nabíječku pod polštář. Teplo vznikající v nabíječce se zachycuje a může zapálit polštář nebo postel. Vliv na životnost baterie
Baterie telefonu mají omezenou životnost. Některé návyky ji však mohou zkrátit, například to, že chytrý telefon zůstane nabitý celou noc. Tato generace telefonů
má lithium-iontovou baterii. Tento typ baterie má tu výhodu, že ji lze rychle dobíjet, ale nevydrží vysoké napětí, které ji může poškodit. Překročení hranice 100 % má vliv na výdrž baterie. Fotografie: Freepik
Telefony této generace jsou vybaveny systémem, který zastaví proud při plném nabití. Výdrž baterie je však stále ovlivněna. Protože se telefon mírně vybíjí i v době, kdy se nepoužívá,
spustí se nabíjení pokaždé, když baterie klesne pod určitou úroveň, aby se opět nabil na 100 %. Abyste prodloužili životnost baterie, nenechávejte ji úplně vybít a nenabíjejte ji na více než 100 %, abyste zachovali její výkon a nemuseli ji brzy měnit.
Zdroj:
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Věčně se opakující chyba při nabíjení telefonu. Za žádných okolností nenechávejte telefon v nabíječce přes noc appeared first on BydlímeÚtulně.cz.