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Opilý cestující brutálně napadl průvodčí. Žena skončila v nemocnici, útočníka zadrželi cestující

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Nepříjemným zážitkem skončila sobotní služba pro průvodčí slovenských železnic, kterou na nádraží ve městě Martin napadl agresivní cestující. Muž bez platné jízdenky odmítal opustit vlak, následně zaměstnankyni chytil za vlasy a násilím ji táhl. Zraněná žena musela být převezena do nemocnice. Útočníka, který měl přibližně tři promile alkoholu, zadrželi ostatní cestující. Železnice nyní zveřejnily záznam napadení z bezpečnostních kamer.
Opilý cestující brutálně napadl průvodčí. Žena skončila v nemocnici, útočníka zadrželi cestující

Opilý cestující brutálně napadl průvodčí. Žena skončila v nemocnici, útočníka zadrželi cestující

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 21.10.2026 06:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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