Opilý cestující brutálně napadl průvodčí. Žena skončila v nemocnici, útočníka zadrželi cestující

K incidentu došlo v sobotu 17. října ráno na železniční stanici Martin na severním Slovensku. Osobní vlak se připravoval k odjezdu směrem do Čadce, když se jedna ze zaměstnankyň železnic dostala do konfliktu s cestujícím bez platného jízdního dokladu. Muž neuposlechl výzvu, aby soupravu opustil, a místo toho začal být agresivní. Situace během krátké chvíle přerostla ve fyzické násilí. Průvodčí se stala terčem útoku, při kterém utrpěla zranění vyžadující lékařskou pomoc. Podrobnosti případu zveřejnil slovenský státní železniční dopravce ZSSK v úterý 20. října.
Ženu chytil za vlasy a násilím ji táhl
Agresor se při konfliktu zaměřil přímo na zaměstnankyni, která vykonávala svou běžnou pracovní povinnost. Uchopil ji za vlasy a prudce s ní smýkal, přičemž jí způsobil poranění svalu pravého stehna. Průvodčí byla po napadení v šoku a měla potíže s pohybem. Zdravotní stav ženy si proto vyžádal přivolání záchranářů, kteří ji následně převezli do nemocnice. Podle informací zveřejněných železnicemi měl útočící muž přibližně tři promile alkoholu. Přesný věk podezřelého ani další informace o jeho totožnosti dopravce nezveřejnil.
Cestující zasáhli ještě před příjezdem policie
Útok se odehrál za přítomnosti dalších lidí ve vlaku, kteří nezůstali pouze přihlížet. Několik cestujících proti agresivnímu muži zakročilo a podařilo se jim zabránit v jeho odchodu. Podezřelého následně drželi pod kontrolou až do příjezdu přivolaných policistů. Celý incident navíc zaznamenaly bezpečnostní kamery umístěné ve vlakové soupravě. Železnice se rozhodly anonymizované záběry zveřejnit, aby upozornily na násilí, kterému jsou zaměstnanci veřejné dopravy vystaveni. Případ nyní řeší policie, bližší informace o případném obvinění nebo trestním stíhání zatím nebyly potvrzeny.
Kvůli napadení musely být zrušeny dva vlaky
Násilný incident se promítl také do železniční dopravy v okolí Martina. Dopravce musel zrušit osobní vlak číslo 7542 v úseku mezi Martinem a Vrútkami a navazující spoj číslo 7543 v opačném směru. Následky konfliktu tak pocítili i cestující, kteří s napadením neměli nic společného. Nešlo přitom o jediný podobný případ z posledních dnů. Ve středu 14. října napadl jiný cestující průvodčího při vystupování z osobního vlaku v Nových Zámcích. Muže udeřil pěstí do obličeje a způsobil mu tržnou ránu nad obočím, kvůli které musel vyhledat lékařské ošetření.
Železnice letos zaznamenaly už 31 fyzických útoků
Násilí vůči zaměstnancům slovenských železnic představuje dlouhodobý problém. Za celý rok 2025 dopravce evidoval 43 fyzických napadení vlakového personálu, zatímco od začátku letošního roku do 20. října zaznamenal dalších 31 případů. Konflikty nejčastěji vznikají při kontrolách jízdenek, vykazování cestujících z přepravy nebo řešení jejich agresivního chování. Železnice proto v září rozšířily přítomnost soukromých bezpečnostních pracovníků ve vybraných regionálních spojích. Od října působí devět členů bezpečnostní služby na pěti rizikových tratích. Ochranu zaměstnanců doplňují bezpečnostní kamery ve vlacích, osobní kamery personálu a spolupráce s policií.
Dopravce upozorňuje na bezpečnost zaměstnanců
Napadení v Martině znovu upozornilo na rizika, kterým mohou být průvodčí vystaveni při každodenním kontaktu s cestujícími. Zaměstnanci železnic totiž musí řešit nejen kontrolu jízdních dokladů, ale také situace, kdy cestující odmítají respektovat přepravní podmínky. Slovenské železnice proto pokračují ve školení personálu zaměřeném na předcházení konfliktním situacím. Současně připomínají, že při agresivním chování je zásadní nevystavovat sebe ani ostatní dalšímu nebezpečí. V případě bezprostředního ohrožení doporučují přivolat policii na čísle 158. Zveřejněním záznamu z Martina chce dopravce upozornit také na skutečnost, že podobné incidenty mohou kromě zranění zaměstnanců narušit provoz vlaků.
Použité zdroje: spravy.stvr.sk, sita.sk, noviny.sk, doprava.org