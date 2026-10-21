Řezy Mraky jako z domácí cukrárny. Vzdušné těsto a hladký krém pro milovníky jemných moučníků

Mraky mám spojené s , který na stole vypadal skoro moučníkem svátečně, ale doma se kvůli němu zase tolik nenadělalo. V principu jsou to řezy z , uvnitř pudinkovo-máslový krém, šlehačka a nahoře čokoláda. Není to odpalovaného těsta , kterou člověk zamíchá v jedné míse a za chvíli má hotovo. Čas si vezmou. Jenže když se pak vytáhne plech, působí to poctivě, trochu buchta starosvětsky a přesně tím příjemným retro způsobem.
Připomínám, že
se doma pekly hlavně v mraky 90. letech a často se jim říkalo jednodušší větrníky na plech. Sedí to docela dobře. U odpalovaného těsta je ale potřeba držet se jednoho zásadního pravidla: během pečení neotvírat troubu. Jakmile těsto spadne, místo nadýchaných mraků zůstane na plechu spíš placatý smutek. A pokud korpus po upečení nebude rovný jako linka podle pravítka, neřešte to. Ty vlny, boule a nerovnosti k tomuhle moučníku patří. Recept na retro mraky s pudinkem
Doba přípravy: 1 hodina 15 minut + chlazení alespoň 3 hodiny Co potřebujeme
Odpalované těsto: 250 ml vody 150 g másla 1/2 lžičky soli 150 g hladké mouky 6 ks vajec velikosti M
Pudinkový krém: 500 ml mléka 2 balíčky vanilkového pudinku 1 balíček vanilkového cukru 250 g změklého másla 100 g moučkového cukru 2 lžíce rumu
Na šlehačkovou vrstvu a polevu: 400 až 500 ml smetany ke šlehání 31 % 2 balíčky vanilkového cukru 1/2 tabulky čokolády na vaření 1 malý kousek sádla Postup přípravy řezů mraků s pudinkovou náplní
1. Do kastrolu nalijte
vodu, přidejte máslo a sůl. Přiveďte k varu, stáhněte plamen a najednou vsypte mouku. Teď míchat, poctivě. Zhruba 5 až 7 minut, dokud se těsto nezačne odlepovat od stěn kastrolu i ode dna.
2. Odpalované těsto nechte zchladnout, nemusí být úplně studené, stačí vlažné. Pak do něj postupně zašlehejte
vejce, vždycky jedno po druhém. Nakonec má vzniknout hladká, lesklá hmota, která drží pohromadě. Troubu předehřejte na 200 °C
3. Těsto rozdělte na dvě poloviny a každou rozetřete na plech s pečicím papírem, přibližně na velikost 25 × 37 cm. Pečte raději postupně. Po několika minutách snižte teplotu na
180 °C a dopékejte dalších 20 až 25 minut. Troubu neotvírejte. Foto: Cooky.cz, Mraky nejsou jen na obloze: Nadýchaný moučník z bílků a žloutkového krému, který vypadá křehce, ale zasytí poctivě
4. Na krém dejte vařit
350 ml mléka. Ve zbytku mléka rozmíchejte pudinkové prášky a vanilkový cukr, vlijte do horkého mléka a za stálého míchání asi 2 minuty povařte. Hotový pudink pak nechte vychladnout.
5. Do vlažného pudinku postupně zašlehejte
změklé máslo a moučkový cukr. Nakonec přidejte rum. Krém rozetřete na spodní korpus a dejte ho aspoň na 1 až 2 hodiny do chladu.
6. Ze
smetany a vanilkového cukru vyšlehejte pevnou šlehačku. Natřete ji na vychlazenou vrstvu pudinkového krému.
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7. Horní korpus nakrájejte na čtverce velké zhruba 6 × 6 cm a vyskládejte je těsně vedle sebe na šlehačku. Tenhle starý domácí trik má smysl: moučník se pak při krájení tolik nemačká. Maličkost, ale u krémových řezů je to znát.
8. Ve vodní lázni rozpusťte
čokoládu s malým kouskem sádla a povrch moučníku nepravidelně pokapejte. Hotové mraky dejte ještě minimálně na hodinu do lednice.
TIP: Pokud chcete výraznější chuť, můžete trochu čokoládové polevy dát už na pudinkový krém, tedy ještě před šlehačku. V řezu to vypadá hezky a chuťově se tím nic nezkazí. Proč se v mracích používá pudink?
Pudink tu není jen nějaká
nastavovací vrstva. Krém díky němu lépe drží tvar a nepůsobí tak těžce, jako kdyby byl postavený jen na másle. Podle Wikipedie se slovem pudink označují různé dezerty, ve střední Evropě si pod ním ale většina lidí představí hlavně sladký krém zahuštěný škrobem. Do mraků se hodí právě tahle podoba.
Mraky se dají připravit i bez šlehačky, jen s pudinkovo-máslovým krémem. Upřímně, byla by to ale trochu škoda. Šlehačka moučník odlehčí a srovná hutnější odpalované těsto. Objevuje se i karamelová verze, jenže klasika s čokoládou pořád vychází nejjistěji.
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