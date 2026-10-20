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Proměna staré ženy

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Dennívýzva
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Jezdívala jsem často z Prahy k nám do vesnice. Se mnou pár lidí z okolních vesnic, kteří měli práci v Praze.
Proměna staré ženy

Proměna staré ženy

Zdroj: 4ee078a473b041ef45a52f313063e9bf/Snimek-obrazovky-2026-10-19-v-9.37.05.png
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 20.10.2026 07:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

Články z i60.cz se věnují tématům, která zajímají generaci 60+ – a to s respektem, optimismem a bez zbytečných klišé. Obsah zahrnuje životní styl, zdraví, vztahy, kulturu, cestování, osobní příběhy i praktické rady, které pomáhají prožít zralý věk naplno a s chutí. Texty oslovují čtenáře, kteří...

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