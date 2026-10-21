Řidič úmyslně vjel do protisměru a narazil do auta autoškoly. Policie vyšetřuje pokus o vraždu

K nehodě došlo v pátek 16. října večer poblíž bavorského města Bamberg. Šestačtyřicetiletý muž se svým stříbrným Fordem vjel na dálnici A70 v opačném směru a následně se střetl se dvěma automobily. V jednom z nich právě absolvoval devatenáctiletý žák praktickou výuku řízení pod dohledem třiašedesátileté instruktorky autoškoly. Druhý vůz řídil dvaaosmdesátiletý senior. Srážka byla natolik vážná, že všichni čtyři účastníci nehody utrpěli těžká zranění a museli být převezeni do nemocnic. Původně se událost vyšetřovala jako závažná dopravní nehoda, následně však kriminalisté získali poznatky, které změnily její právní posouzení.
Policie má podezření na úmyslné jednání
V úterý 20. října oznámily německé policejní a justiční orgány, že muž podle dosavadních zjištění nevjel na dálnici v nesprávném směru omylem. Vyšetřovatelé se domnívají, že tak učinil vědomě a počítal přitom s možností vážného střetu s ostatními vozidly. Právě tato okolnost je podstatná pro podezření z pokusu o vraždu. Muž je současně vyšetřován kvůli nebezpečnému zásahu do silničního provozu, úmyslnému řízení bez příslušného oprávnění a nebezpečnému ublížení na zdraví ve třech případech. Na návrh státního zastupitelství v Bamberku vydal soudce příkaz k jeho vzetí do vyšetřovací vazby. Přesný motiv jeho jednání zatím nebyl objasněn a o případné vině bude rozhodovat až soud.
Po nárazu zůstalo na dálnici rozsáhlé pole trosek
Následky střetu ukazují, jak vážná nehoda byla. Podle informací místních záchranných složek byl náraz tak silný, že se z Fordu uvolnil motor, který skončil na druhé straně dálnice. Trosky vozidel byly rozesety po vozovce v délce přibližně 200 metrů. Nejkomplikovanější byla záchrana dvaaosmdesátiletého řidiče, který zůstal zaklíněný ve svém automobilu. Hasiči museli použít hydraulické vyprošťovací zařízení a otevřít část karoserie, aby jej dostali ven. Kvůli zásahu záchranářů, odstraňování poškozených automobilů a úklidu vozovky byla dálnice uzavřena v obou směrech. Předběžná škoda na vozidlech byla vyčíslena přibližně na 70 tisíc eur.
Tři zranění už nemocnici opustili
Zdravotní stav účastníků nehody se mezitím zlepšil. Devatenáctiletý žák autoškoly i jeho třiašedesátiletá instruktorka již byli z nemocnice propuštěni. Lékařskou péči opustil také podezřelý řidič, který byl následně převezen do věznice. Dvaaosmdesátiletý motorista se podle posledních zveřejněných informací zotavuje, jeho hospitalizace však pokračovala. Vyšetřování rovněž odhalilo, že šestačtyřicetiletý muž v době nehody neměl platné oprávnění k řízení motorového vozidla. Zatím není jasné, zda o ně přišel v minulosti, nebo jej nikdy nezískal. Tato okolnost je předmětem dalšího prověřování.
Kriminalisté hledají svědky jízdy v protisměru
Německá kriminální policie se nyní snaží přesně zrekonstruovat trasu podezřelého automobilu před nehodou. Ke střetu došlo na úseku dálnice A70 mezi sjezdy Bamberg-Hafen a Viereth-Trunstadt, stále však není spolehlivě potvrzeno, kde muž na dálnici v nesprávném směru najel. První zprávy z místa nehody zmiňovaly nájezd u Viereth-Trunstadt, vyšetřovatelé ale tuto okolnost dále prověřují. Obrátili se proto na řidiče, kteří mohli v pátek večer spatřit stříbrný Ford jedoucí proti správnému směru provozu. Svědci se mohou obracet přímo na kriminální policii v Bamberku prostřednictvím telefonního čísla +49 951 9129 491. Jejich výpovědi mohou pomoci určit nejen průběh jízdy, ale také okolnosti, za nichž se řidič na dálnici dostal.
Použité zdroje: br.de , sueddeutsche.de , infranken.de , radio-bamberg.de , tvo.de