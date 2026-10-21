Kdo mulčuje kůrou nebo slámou, dělá zbytečnou práci. Pod stromy i v záhonech existují rostliny, které plevel udusí samy

Duben, pod starou jabloní se rozhrnuje třetí pytel borky. Za rok se vrstva sesedne, ztenčí a poslouží jako záhon pro semena pampelišek, takže přijde další nákup, další kolečko a další bolavá záda. O plot dál roste pod lípou souvislý porost škornic, do kterého se plevel skoro nedostane. Princip je u obou ploch stejný: zakrytá půda nedá semenům plevelů světlo ke klíčení. Kůra ale časem mizí, kdežto rostlina se každou sezonu sama obnoví. Podle britské zahradnické společnosti
RHS se dobrá půdopokryvná rostlina pozná tak, že rychle vytvoří hustý porost a klíčení plevelů tím omezí. Které druhy to zvládnou, kolik jich na metr čtvereční potřebujete a kde se vyplatí dát jim čas, ukazuje náš přehled. Jak půdopokryvné rostliny dusí plevel a šetří zálivku
Zapojené listy fungují jako deštník nad povrchem půdy. Stíní, obsazují prostor a s plevelem, který přesto vyklíčí, soupeří o vodu i živiny. Poradenská služba Kalifornské univerzity popisuje u mulče dva důvody, proč zakrytá půda potřebuje méně zálivky: menší odpar z povrchu a méně plevelů, které by vláhu vypíjely. Stejnou logikou se řídí i živý porost.
Další přínos se skrývá pod povrchem. Kořeny udržují biologicky aktivní vrstvu, opadané listy dodávají organickou hmotu a holá půda se nepřehřívá. Na tomto podloží se daří houbám, bakteriím i žížalám, které rozkládají zbytky na humus. Kůra a sláma k témuž přispívají také, jenže jen do chvíle, než se rozloží.
Odtud podle nás pramení největší úspora. Kdo nahradí jeden pytel mulče jedním květináčem, mnoho nezíská. Výsledek se dostaví tam, kde zahradník nechá plochu dlouhodobě osázenou a dotáhne ji do souvislého koberce. Pak odpadá nakupování, převážení i rozhrnování materiálu. Rok co rok.
Škornice, barvínek a violka: nejlepší půdopokryvné trvalky pod stromy a keře
Pod korunami dřevin bývá stín, sucho a kořenová konkurence. Z dohledaných druhů tam obstojí hlavně tyto:
Škornice (Epimedium): podle RHS vhodná do polostínu i stínu, některé druhy snesou i suchý stín pod stromy. Zahradnictví FLOS uvádí u druhu Epimedium pubigerum mrazuvzdornost zhruba do −26 až −29 °C, což bohatě stačí na české zóny mrazuvzdornosti 5 a 6. Podle nás jde o prémiovou volbu pod vzrostlé dřeviny. Barvínek menší: plazivý, stálezelený, snáší stín. Zakořeňuje v uzlech a rychle se rozrůstá, a proto potřebuje obrubník a pravidelné zkracování okrajů. Violka vonná: v našem klimatu dlouho zdomácnělá, díky výběžkům se rozrůstá do koberců. Hodí se pod keře a do polostinných záhonů. Waldsteinie trojlistá: nízký stálezelený koberec s jarními žlutými květy, levná a dobře dostupná. Jahodník obecný (lesní): roste na slunci i v polostínu a nabídne drobné plody. Vadí mu spíše extrémní výkyvy počasí. Kakosty: nízké půdopokryvné druhy a kultivary rodu Geranium vyplní okraje výsadeb pod keři. Kolik sazenic na metr čtvereční a kolik zaplatíte
Orientační údaje z dohledaných českých e-shopů a katalogů (stav v říjnu 2026):
Rostlina Spon / kusů na m² Cena za kus Založení 1 m² Barvínek menší cca 12-16 ks 27-35 Kč (katalog), 59-67 Kč (maloobchod) cca 320-1 070 Kč Violka vonná 20-25 cm, 15-25 ks 35-41 Kč, v maloobchodě od 89 Kč cca 530-2 200 Kč Waldsteinie trojlistá cca 12 ks 28-31 Kč cca 340-370 Kč Škornice 30-35 cm, 9 ks 119-299 Kč, většinou 129 Kč cca 1 070-2 700 Kč Jahodník obecný až 25 ks 41-99 Kč cca 1 000-2 500 Kč
Nejlevnější start nabízí velkoobchodní katalog Trvalky Semanín s rostlinami v kontejnerech P9. Škornice vyjdou výrazně dráž, část kultivarů u menších prodejců navíc bývá vyprodaná. Kdo chce ušetřit, může osázet nejdřív jen pruh u kmene a další rostliny získat dělením trsů.
Hustší výsadba se zapojí rychleji. RHS u stále plodícího jahodníku uvádí rozestup 45 cm, takže takto řídký porost se bude zapojovat déle. Obecně počítejte s jednou až dvěma sezonami, během nichž je nutné plít a v suchu zalévat, zvlášť pod stromy, kde kořeny dřevin odčerpávají vodu jako první.
Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Živý mulč v zeleninovém záhonu: aksamitník, šrucha i novozélandský špenát
V zelenině platí jiná pravidla. Trvalý koberec mezi rajčaty nedává smysl, místo něj přicházejí ke slovu sezonní, často jedlé druhy:
Aksamitník: semena stojí zhruba 29 až 81 Kč. Odrůda Ground Control za 31 Kč se prodává jako meziplodina s velkým množstvím zelené hmoty, která potlačuje plevel a podle prodejce působí i proti háďátkům. Mráz nesnáší. Měsíček: kvetoucí lem záhonu, který zaplní volná místa a přiláká opylovače. Tetragonie (novozélandský špenát): 35 semen za 48 Kč. Předpěstovává se, ven jde koncem května se sponem minimálně 80 × 40 cm. Podle Utah State University snáší horko a sucho lépe než klasický špenát. Šrucha zelná: nízký sukulentní koberec, který podle poradenské služby Nevadské univerzity udržuje vlhčí mikroklima. Je jedlá, ale vysemeňuje se, takže ji hlídejte před odkvětem. Špenát a kozlíček polníček: chladnomilné listové plodiny na jaro a podzim, kdy hlavní zelenina ještě neroste nebo už je sklizená.
Háček zná každý, kdo to zkusil. Poradenská služba
Univerzity v Maine v pokusech zjistila, že živý mulč plevel sice potlačil, papriky a fazole však kvůli soupeření o živiny a vodu vynesly méně. Pomáhá vysévat krycí druhy až po uchycení zeleniny, držet je mezi řádky, zastřihávat je a náročné plodiny zalévat kapkovou závlahou přímo ke kořenům. Kdy se pytel kůry ještě vyplatí a co s plevelem, který proklouzne
Kůra a sláma zabírají hned po rozprostření. Rozumně je tedy použijete na začátek: v prvním roce mezi čerstvými sazenicemi, kolem nově vysazených keřů a v zelenině, dokud by živý pokryv hlavní plodině škodil. Vrstvu už pak nedoplňujete, protože ji postupně nahradí zapojující se koberec.
Plevel, který se mezi trvalkami přece jen objeví, vytrhejte dřív, než vykvete. Proschlé mladé rostliny bez semen podle poradenské služby Státní univerzity Severní Karolíny poslouží jako mulč kolem stromů a keřů. Materiál se semeny do kompostu nepatří, pokud hromada nedosáhne 60 až 71 °C. Pýr, pcháč a další plevele s oddenky raději odneste ze zahrady úplně, protože přežívají, dokud dokonale nevyschnou.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková