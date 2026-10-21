Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Kdo mulčuje kůrou nebo slámou, dělá zbytečnou práci. Pod stromy i v záhonech existují rostliny, které plevel udusí samy

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Pytle kůry každé jaro, balíky slámy každé léto. Hustý koberec živých rostlin přitom umí půdu zastínit natrvalo a plevelům vzít světlo.
Kdo mulčuje kůrou nebo slámou, dělá zbytečnou práci. Pod stromy i v záhonech existují rostliny, které plevel udusí samy

Kdo mulčuje kůrou nebo slámou, dělá zbytečnou práci. Pod stromy i v záhonech existují rostliny, které plevel udusí samy

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 21.10.2026 06:00

Reklama
Další články z Chalupáři-Zahrádkáři
Chorvati přidávají do zelí jednu přísadu za pár korun, ale až v posledních minutách vaření. Kdo ji hodí dřív, zkazí celou přílohu
Chorvati přidávají do zelí jednu přísadu za pár korun, ale až v posledních minutách vaření. Kdo ji hodí dřív, zkazí celou přílohu
Půda po bazalce uvolňuje látky, které česnek doslova zabijí. Dalších 5 míst, kam ho zkušení zahrádkáři nikdy nezasadí
Půda po bazalce uvolňuje látky, které česnek doslova zabijí. Dalších 5 míst, kam ho zkušení zahrádkáři nikdy nezasadí

I česnek umí být velmi náročnou zeleninou – pokud ho vysadíte na špatné místo, tak vám v příštím roce...

Vysoké podpatky mizí z ulic a nahrazuje je obuv, kterou by většina žen ještě před rokem odmítla nosit na veřejnosti
Vysoké podpatky mizí z ulic a nahrazuje je obuv, kterou by většina žen ještě před rokem odmítla nosit na veřejnosti

Prodej klasických jehel klesl v roce 2024 o 12 procent. Uvolněné místo zabírají mokasíny, Mary Jane a pevné...

Coca-Cola za 30 Kč změní domácí hranolky k nepoznání. Karamelizace cukrů vytvoří kůrku, jakou běžným smažením nedostanete
Coca-Cola za 30 Kč změní domácí hranolky k nepoznání. Karamelizace cukrů vytvoří kůrku, jakou běžným smažením nedostanete

Stačí krátká koupel v cole, hrst kukuřičného škrobu a rozpálený olej. Výsledkem jsou tmavší a křupavější...

Nápoj, který Češi znají jen z nemocničních tácků, si cizinci cení víc než kávy. Kořen za pár korun má účinky, o nichž většina netuší
Nápoj, který Češi znají jen z nemocničních tácků, si cizinci cení víc než kávy. Kořen za pár korun má účinky, o nichž většina netuší

Sypaná Melta z praženého žita, ječmene a čekankového kořene stojí 67,90 Kč za půl kila. Ve Francii z...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

Všechny články tohoto autora →
Chalupáři-Zahrádkáři
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.