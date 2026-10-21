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Chystá se mobilní Ryzen AI 7 HX 455, 8 jader + GPU s plnými 16 CU

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AMD připravuje ještě jeden model APU s jádry Zen 5. Půjde o Strix Point s plnými 16 CU (1024 stream-procesorů), ale osmi procesorovými jádry (z celkových 12). Z herního hlediska optimální řešení, ale…
AMD Strix Point

AMD Strix Point

Zdroj: PC Gamer
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 21.10.2026 05:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů diit.cz

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