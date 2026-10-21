Řezník prozradil, kolik si vydělá na 1 vesnické zabijačce. Za 1 den má víc než mnozí a na volný termín se čeká i rok

Ještě za tmy zastaví na dvoře auto a z kufru se vynoří nože, zástěra a holínky. Pro hospodáře začíná sváteční den plný jídla a sousedů, pro řezníka náročná směna. Odměna za ni ale překoná to, co si za celý pracovní den vydělají lidé s nejnižšími výplatami.
Kolik to přesně je, jak si ta částka stojí proti běžné výplatě a proč na šikovného řezníka čekají celé rodiny klidně až do další zimy?
Kolik bere řezník za jednu zabijačku
Pevný ceník neexistuje. Každý řezník si odměnu domlouvá sám a hraje roli i to, kolik práce na něj u konkrétního prasete čeká. Rakovnický deník v reportáži z ledna 2024 zjistil, že řemeslníci za domácí zabijačku obvykle dostávají kolem 2 000 korun. Někteří z nich ovšem místo peněz raději berou výslužku.
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Že se odměna dnes počítá v tisících, potvrzuje i mistr řezník František Kšána z pražského řeznictví Amaso. Za svou práci si řezník řekne o „peníze, řádově tisíce korun“, uvedl pro Deník v lednu 2026. Hospodáři se často skládají s kamarády, protože i s řezníkem a potřebami vyjde celá akce draho.
Kdysi stačila pálenka a výslužka
Na vesnici se řezníkovi dlouho platilo hlavně v naturáliích. Patřila k tomu slivovice, jídlo a pití během dne a balík masa a jitrnic na cestu domů.
Peněžní odměna bývala dřív mnohem skromnější. Dnešní řezníci už za celodenní práci očekávají hlavně peníze.
Přečtěte si také: Maďarky to dělají po generace. 1 lžička do gulášové polévky a chutná, jako by se táhla na plotně celý den Jak si stojí proti běžné výplatě
Pro srovnání se nabízí minimální mzda. Zákonné minimum pro rok 2026 je 134,40 Kč za hodinu, takže zaměstnanec, který ho dostává, si za osmihodinovou směnu přijde zhruba na 1 075 Kč hrubého. Už odměna kolem 2 000 korun, kterou Rakovnický deník zjistil v roce 2024, tak představuje skoro dvojnásobek.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Kdo a za co Kolik Kdy Řemeslník za domácí zabijačku (podle Rakovnického deníku) obvykle kolem 2 000 korun leden 2024 Řezník za svou práci (podle mistra řezníka Františka Kšány) řádově tisíce korun leden 2026 Zaměstnanec za osmihodinovou směnu za minimální mzdu (134,40 Kč za hodinu) zhruba 1 075 Kč hrubého 2026
Přepočet má ovšem háček. Zabijačka se nevejde do osmi hodin a nekoná se každý den. Když se odměna rozpočítá na všechny hodiny strávené u necek a kotle, náskok před minimální mzdou se výrazně zmenší.
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Většina zabijaček navíc připadá na zimní měsíce od listopadu do března. Někteří řezníci je proto berou jako sezonní přivýdělek ke svému běžnému zaměstnání.
Den začíná dlouho před svítáním
Domácí zabijačka se rozjíždí kolem páté ráno a řezník na ní zdaleka nedělá jen porážku. Prase rozbourá, řídí vaření a rozhoduje, kdy přijdou na řadu jitrnice, jelita nebo tlačenka.
Pomocníci z rodiny a sousedství mu loupou česnek, obsluhují mlýnek na maso a odnášejí hotové jitrnice do chladu. Na řezníkovi je, aby každý v partě věděl, co má právě dělat. Celý den se střídá mráz na dvoře s horkem u kotle a práce se táhne dlouhé hodiny.
Přečtěte si také: Řezník radí Čechům. Udělejte s vepřovou pečení tuhle 1 věc před pečením a nikdy nebude suchá Na zabijačce řezník celý den řídí partu pomocníků od mletí masa až po plnění jitrnic. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Proč se na dobrého řezníka čeká
Kdo se ozve až na podzim, často už nepochodí. Zkušení řezníci jezdí přednostně k hospodářům, u kterých zabíjejí léta, a na nové zájemce jim v zimě nezbývá čas. Michal Gerber, který jako hodinový řezník zajistí zákazníkům celou zabijačku od začátku do konce, už v lednu 2024 uvedl pro Seznam Zprávy, že nemá volno ani na následující sezonu.
Ladislav Pospíchal ze Žloukovic, o kterém psal Rakovnický deník, jezdí na zabijačky vedle stálého zaměstnání, kam nastupuje ještě před třetí ráno. Počet akcí za zimu si proto drží nízko a volné víkendy nechává rodině.
Domácích zabijaček je přitom výrazně méně než dřív a obor řezník navíc mladé lidi příliš neláká.
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Zdroje: https://www.denik.cz/ekonomika/konec-zabijacek-v-cesku-lide-zpohodlneli-a-chteji-prase-v-balicku/, https://rakovnicky.denik.cz/kraj-a-okoli/zabijacka-reznik-prase-jitrnice-jelito-ovar/, https://mpsv.gov.cz/minimalni-mzda, https://www.e15.cz/minimalni-mzda-2026, https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/2619108, https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/ekonomika/chystate-se-na-veprove-hody-vyplati-se-koupit-cele-prase-325673, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-finance-osobni-zajem-o-domaci-zabijacky-enormne-stoupa-pousti-se-do-nich-i-uplni-novacci-244498