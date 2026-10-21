Kam s vybavením při podzimním úklidu? Některým věcem vadí mráz, jiné mohou být nebezpečné

Některé věci je potřeba před uskladněním vyčistit nebo vysušit, jiným může uškodit mráz. A v případě plynových lahví může nesprávné skladování představovat i vážné bezpečnostní riziko.
Zahradní čerpadla a hadice: největším nepřítelem je voda
U zahradní vodní techniky může mráz způsobit přímo mechanické poškození. Voda ponechaná v čerpadle, bazénové filtraci, tlakové myčce, zavlažovacím systému nebo hadici při zamrznutí zvětšuje objem a může poškodit jejich součásti. Následkem bývají praskliny, netěsnosti nebo nefunkční zařízení.
Před zimou je proto potřeba vodu vypustit, zařízení očistit a techniku citlivou na mráz uložit do vhodného prostoru. Pozornost si zaslouží také zahradní kohoutky a venkovní rozvody vody.
LPG lahve do sklepa nepatří. Ani ty prázdné
Plynový gril po skončení sezony obvykle putuje do garáže, kůlny nebo sklepa. S LPG lahví je ale potřeba zacházet opatrněji. „Propan-butan je těžší než vzduch, takže při případném úniku klesá k zemi a může se hromadit v níže položených a špatně větraných prostorách. Právě proto LPG lahve nepatří do sklepů, suterénů ani jiných prostor pod úrovní okolního terénu,“ upozorňuje Ivan Indráček, výkonný předseda České asociace LPG.
„Chybná je i představa, že prázdná plynová lahev už nepředstavuje žádné riziko. I po spotřebování kapalné fáze v ní zůstávají zbytky plynu. Pro bezpečné skladování proto platí stejná základní pravidla jako u plné lahve: pečlivě uzavřený ventil a uložení lahve ve svislé poloze, na dobře větraném místě, kde nebude vystavena nadměrnému zahřívání ani riziku mechanického poškození,“ dodává Ivan Indráček.
Mobilní klimatizaci nestačí vypnout a schovat
Také mobilní klimatizace, ochlazovače vzduchu nebo ventilátory po létě často končí ve skladu či komoře. Zejména u zařízení pracujících s vodou je ale důležitá příprava na několikaměsíční odstávku. V mobilní klimatizaci může zůstávat kondenzát, v ochlazovači zase voda v nádržce a zvlhčovacích částech. Pokud zařízení uložíme vlhké, může se v něm vytvořit zápach nebo plíseň.
„U mobilních klimatizací doporučujeme před dlouhodobým odstavením vypustit zbytkový kondenzát, vyčistit filtry a nechat zařízení důkladně vyschnout. U ochlazovačů vzduchu je navíc potřeba vyprázdnit a vyčistit nádržku na vodu. Zbytková vlhkost bývá důvodem, proč spotřebič po několika měsících nepříjemně zapáchá,“ radí Jakub David z maloobchodní sítě prodejen Planeo a dodává, že klimatizaci je také vhodné skladovat nastojato, aby nedocházelo k nežádoucímu přesunu oleje v kompresoru.
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Baterie nenechávejte přes zimu vybité v promrzající kůlně
Zvláštní pozornost si zaslouží také akumulátorová zařízení, například zahradní nářadí, ale i elektrokola nebo aku koloběžky. Jejich bateriím nemusí svědčit dlouhodobé skladování v mrazu, ale ani úplné vybití. U běžných lithium-iontových akumulátorů je zpravidla vhodné ponechat částečné nabití a uložit je v suchém prostředí s teplotou doporučenou výrobcem.
„Nejhorší je odložit na podzim elektrokoloběžku nebo aku nářadí s téměř vybitou baterií a vzpomenout si na ně až na jaře. Akumulátor se totiž postupně samovolně vybíjí a při příliš hlubokém vybití už jej nemusí být možné znovu nabít. U mnoha lithium-iontových baterií se pro delší skladování doporučuje přibližně 40 až 60 procent kapacity,“ upozorňuje Jakub David s tím, že pozornost si zaslouží také dětská elektrická vozítka, například autíčka nebo traktůrky. Ta často využívají olověné akumulátory, které je na rozdíl od lithium-iontových baterií vhodné skladovat plně nabité a během zimy dobíjet.
Ani pod střechou nemusí být zahradní nábytek v suchu
Zahradní nábytek, polstry, potahy nebo slunečníky by měly být před zimním uskladněním čisté, a především důkladně suché. Vlhkost uzavřená na několik měsíců v obalu může způsobit vznik plísní a nepříjemného zápachu. Pozor ale i na nábytek, který zůstává venku pod pergolou nebo jiným přístřeškem.
Zejména během dlouhotrvajících podzimních mlh a inverzí se mohou drobné vodní kapičky usazovat na povrchu nábytku i pod střechou. Dlouhodobě vlhké prostředí pak vytváří vhodné podmínky pro růst plísní. Pokud nábytek zůstává venku, může jej před usazováním vlhkosti chránit nepromokavá plachta, pod kterou je zároveň zajištěno proudění vzduchu.