Nejhorší tavený sýr z českých supermarketů. Češi ho kupují celé rodině a netuší, co v něm skutečně je

V chladicím boxu supermarketu leží vedle sebe deset i více taveňáků v podobných krabičkách a za podobné ceny. Většina lidí sáhne po té, kterou pro celou rodinu kupuje roky. Obal otočí málokdo, přestože právě zadní strana prozradí, jak velké rozdíly mezi výrobky jsou.
Letošní test, který kromě chuti zahrnoval i laboratorní rozbor a údaje na etiketách, ukázal, který tavený sýr zklamal nejvíc. U několika dalších zase překvapilo, co se dalo vyčíst ze složení.
Poslední místo obsadila vlastní značka hypermarketu
Průměrný Čech sní za rok kolem dvou kilogramů tavených sýrů. Server iDNES.cz v únoru 2026 zveřejnil test dvanácti tavených sýrů, ve kterém rozhodovali porotci i laboratoř.
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Z dvanácti vzorků dopadl nejhůř Váš výběr Tavený sýr smetanový. Patří do privátní řady, kterou Globus představil v roce 2024 a do které zařadil i mléčné výrobky. Porotce zklamal na pečivu, protože hmota nebyla jednolitá a při roztírání v ní zůstávaly hrudky. Smetana ani sýr nebyly skoro znát a chuť připomínala hlavně sušené mléko.
Při testu se hodnotilo i to, jak se tavený sýr maže na pečivu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Laboratoř ho od ostatních příliš neodlišila, protože tuk, bílkoviny, sůl i fosfor měl jen mírně pod průměrem celé dvanáctky.
Na druhém konci pořadí se o první místo shodným výsledkem podělila Jihočeské Lipno extra smetanové a Apetito lahodné smetanové. Lipno si porotce získalo výraznou smetanovou chutí a snadným mazáním, i když je hodně tučné. U Apetita se porotcům líbila vyvážená sýrová a smetanová chuť, a to při jednom z nejnižších obsahů tuku v celém testu.
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Výrobek Umístění v testu Chuť a mazání Tuk Váš výběr Tavený sýr smetanový (Globus) poslední místo hrudkovitý, převládá sušené mléko mírně pod průměrem testu Jihočeské Lipno extra smetanové čelo pořadí, shodně s Apetitem výrazná smetanová chuť, snadné mazání hodně tučné Apetito lahodné smetanové čelo pořadí, shodně s Lipnem vyvážená chuť patří k méně tučným Tavený sýr, nebo jen sýrový výrobek?
Ne všechno, co se v chladicím boxu tváří jako taveňák, smí nést název tavený sýr. Česká vyhláška o mléčných výrobcích rozlišuje tři skupiny a výrobce musí na obalu uvést, do které jeho produkt patří:
Tavený sýr vzniká tavením sýra. Tavený sýrový výrobek obsahuje víc než 5 % laktózy a sýr v něm tvoří nejméně polovinu sušiny. Tavený mléčný výrobek má také přes 5 % laktózy, minimální podíl sýra mu ale vyhláška nepředepisuje. Přečtěte si také: Trik italských seniorek na mladší ruce. Stojí pár korun a kosmetičky o něm mlčí
Kdo chce opravdový tavený sýr, má proto na obalu hledat právě toto označení. Jakmile výrobce do receptury přimíchá rostlinný tuk, nesmí už výrobek jako tavený sýr prodávat.
Voda v čele složení a etiketa, která nesedí
Seznam surovin jednoho smetanového sýra otevírala voda, kdežto u zbylých jedenácti vzorků stála na začátku některá mléčná surovina, tedy mléko, tvaroh nebo sýr. Tentýž výrobek měl zároveň nejméně bílkovin z celé dvanáctky.
Zvláštní případ představoval sýr dovezený z Francie. Na doplňkové české nálepce stál jako hlavní surovina sýr, originální francouzský obal přitom na první místo řadil tvaroh. Nesouhlasil ani výčet tavicích solí a vitaminů, takže český kupující se o výrobku dočetl něco jiného než zákazník ve Francii.
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Bez tavicích solí by žádný tavený sýr nevznikl, protože právě ony promění rozpuštěný sýr v hladkou roztíratelnou hmotu. Většinou jde o soli kyseliny fosforečné a citronové. Fosforečnany poznáte ve složení podle kódů, jako jsou E 339, E 450 nebo E 452, a výrobce je musí vždy uvést.
Fosfáty smějí být v potravinách jen v omezeném množství a jejich bezpečnost se opakovaně prověřuje. Kdo chce jejich příjem držet na uzdě, může si tavené sýry dopřávat spíš příležitostně. Vápník z nich tělo navíc využije o něco hůř než z mléka.
Pozornost si zaslouží také sůl, které bývá v tavených sýrech zhruba 1,5 až 3 gramy na 100 gramů.
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U regálu pak stačí pár vteřin. Nejprve najděte označení skupiny, které musí výrobce na obal uvést, a ověřte, že kupujete skutečně tavený sýr. Potom se podívejte, čím začíná seznam složek, a nakonec porovnejte sůl v tabulce výživových hodnot.
Kompletní pořadí všech dvanácti vzorků včetně komentářů porotců najdete ve zdrojích pod článkem.
Zdroje: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-397, https://bezpecnostpotravin.cz/termin/fosfaty/, https://bezpecnostpotravin.cz/myty-o-tavenych-syrech/, https://radiozurnal.rozhlas.cz/syr-bez-fosfatu-prostudujte-si-co-presne-oznacuji-ecka-na-obalu-6257997, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/36531-tavene-syry-zdravi-fosfor-vapnik, https://www.globus.cz/o-nas/tiskove-zpravy/globus-zarazuje-do-prodeje-novou-privatni-znacku, https://www.idnes.cz/ekonomika/test-a-spotrebitel/test-taveny-syr.A260127_092525_test_elsy, https://www.testypotravin.cz/testy/test-tavenych-syru-2026