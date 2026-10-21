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Z podobných talířů jedl v Československu každý. Teď je sběratelé vykupují za 10 000 Kč a více

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Sváteční servis z babiččina obýváku. Sběratelé za některé kusy platí desetitisíce. Máte ho taky?
Z podobných talířů jedl v Československu každý. Teď je sběratelé vykupují za 10 000 Kč a více

Z podobných talířů jedl v Československu každý. Teď je sběratelé vykupují za 10 000 Kč a více

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 21.10.2026 06:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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