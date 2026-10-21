Příprava na útok na NATO? Nové ruské houfnice Hyacint-K a Malva 185 km od Finska

Nové ruské kolové samohybné houfnice 2S43 Malva a 2S44 Hyacint-K se podle dostupných informací hromadí ve skladech základny v Karélii.
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Důležité je, že to nevypadá na dodávky bojovým jednotkám, ale na tvorbu rezerv. Otázkou tedy je, zda Rusko připravuje obnovu velkých obrněných formací, nebo jen opatrně doplňuje mobilizační zásoby.
Ruské houfnice u finských hranic
Nové ruské kolové
samohybné houfnice 2S43 Malva a 2S44 Hyacint-K se podle satelitních pozorování hromadí na vojenské základně č. 374 v Karélii, přibližně 185 kilometrů od finských hranic.
Na jejich přítomnost upozornil ruský opoziční server Important Stories, jehož zjištění následně analyzoval ukrajinský odborný server Defense Express. Technika se zde podle dostupných informací objevuje od podzimu 2025.
Zásadní je, že
houfnice podle analýzy nesměřují přímo k bojovým jednotkám, ale do skladovacích prostor. Defense Express uvádí, že plánovaná produkce systému Hyacint-K měla dosáhnout 18 kusů v roce 2025 a 36 kusů v roce 2026.
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Pokud se tyto plány podařilo naplnit, mohlo by jít o cílené vytváření rezerv nové dělostřelecké techniky. Skutečné počty vyrobených a uskladněných kusů však nejsou nezávisle potvrzené.
Samotná přítomnost houfnic v Karélii
nedokazuje přípravu útoku na Finsko, které vstoupilo do NATO v roce 2023. Vojenské sklady mohou sloužit k doplňování ztrát, vybavování nových útvarů nebo k dlouhodobému budování mobilizačních rezerv.
Významnější, než samotná vzdálenost od hranic proto bude další vývoj, tedy zda technika zůstane ve skladech, nebo začne být přidělována nově formovaným bojovým jednotkám.
Moskva buduje rezervy pro budoucí válku
Karélie není jediným místem, kde se podle analýz satelitních snímků obnovují ruské zásoby vojenské techniky. Na základně č. 349 v Altajském kraji bylo v létě 2026 zaznamenáno
až 80 tanků T-72B3 a přibližně 100 bojových vozidel pěchoty BMP-2.
Na základně č. 22 se od podzimu 2025 objevují nové tanky T-90M, T-80BVM a vozidla BMP-3. Část techniky má být nově vyrobená,
nikoli pouze modernizovaná ze starších rezerv, které Rusko podědilo po SSSR.
Tento vývoj otevírá otázku, zda Rusko pouze nahrazuje
ztráty z války proti Ukrajině, nebo současně vytváří kapacity pro budoucí konflikt. Oba procesy se mohou odehrávat paralelně. Zatímco doplňování ztrát udržuje bojeschopnost současných jednotek, dlouhodobé ukládání nových vozidel může vytvořit základ pro formování dalších obrněných a mechanizovaných svazků.
Polský
Defence24 upozorňuje, že při zachování předpokládaného tempa výroby by Rusko mohlo v letech 2027–2030 vyrobit 750 až 900 tanků T-90M a 900 až 1 200 bojových vozidel pěchoty BMP-3.
Jde o odhad, nikoli potvrzenou budoucí produkci. Pokud by se naplnil a
Rusku se podařilo zajistit také posádky, výcvik, logistiku a velení, mohl by podpořit obnovu rozsáhlejších mechanizovaných formací. Satelitní snímky skladů samy o sobě ale neprokazují, že Moskva rozhodla o přípravě útoku na NATO. Malva a Hyacint: Dva stroje na jednom podvozku
Obě houfnice vznikly v rámci programu Nabrosok, který má Rusku dodat novou generaci dělostřelectva. Malvu vyvinul nižněnovgorodský institut Burevestnik a vyrábí ji Uraltransmash. Do výzbroje se první kusy podle otevřených zdrojů dostaly v říjnu 2023.
2S43 Malva, Mil.ru, CC BY 4.0
Hyacint-K je údajně odvozen z Malvy a podle otevřených zdrojů
vzniknul jako reakce na bojové zkušenosti z Ukrajiny, což v únoru 2025 potvrdil i zástupce Rostecu. Silnou stránkou kolového podvozku je rychlost přesunu a rychlá změna palebného postavení. Slabinou je samozřejmě zranitelnost proti dronům.
Jiné zdroje ale upozorňují, že se nejedná o nový systém, ale o modernizovanou verzi starší specifikace 2A36 Hyacint-B.
Původní výrobce po zániku SSSR zkrachoval a jeho vybavení bylo v roce 2018 rozprodáno.
Přestavba strojů Hyacint-B na verzi K probíhá v Nižném Novgorodě v továrně Burevestnik a údajně poběží až do vyčerpání zásob původních strojů. Základní parametry obou houfnic:
2S43 Malva: kolový podvozek 8×8, hmotnost podle otevřených zdrojů asi 32 tun, kanon 2A64 ráže 152 mm o délce 47 ráží (přejatý z houfnice 2S19 Msta-S), zásoba 30 nábojů. 2S44 Hyacint-K: stejný typ podvozku, kanon 2A36 ráže 152 mm o délce 50 ráží (z vlečeného děla Hyacint-B). Dostřel 30,5 km až 33,1 km dle typu munice, maximální deklarovaná rychlost až 80 km/h.
Údaje o označení podvozku (BAZ-6010-027 či BAZ-6910-027) se v dostupných zdrojích liší.
Operační zkušenosti a omezené nasazení na Ukrajině
Hyacint-K se na
Ukrajině objevil krátce po svém veřejném odhalení. Ukrajinské zdroje uvádějí, že jednotky 151. samostatné mechanizované brigády zničily dronem jeden stroj v kupjanském směru. Podle týchž zdrojů, tedy portálu Oryx šlo teprve o druhou potvrzenou ztrátu tohoto typu, což odpovídá nízkému počtu vyrobených kusů.
Zdroj:
Oryx, United24 Media, Defense Express, Defence24 Autor/Licence fotografie: 2S44 Hyacint-K, Kremlin.ru, CC BY 4.0