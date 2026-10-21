Vosy nejsou v září agresivnější, jen přijdou o zdroj cukru v hnízdě. Vlastně zoufale hladoví

Představte si piknik v poslední srpnové neděli. Na stole džbán domácího moštu, talíř s melounem, otevřená marmeláda. Během pár minut se nad stolem objeví první vosa, za ní druhá, třetí. Člověk instinktivně mávne rukou, vosa se vrátí. A pak znovu. Vypadá to jako útok, jenže biologicky jde o něco docela jiného. Kolonie společenských vos právě dosáhla svého ročního maxima a současně ztratila vnitřní zásobárnu energie. Dělnice, kterých je v hnízdě víc než kdykoli předtím, zoufale potřebují cukr. A vy ho máte na stole.
Proč vosy v září hladoví: kolonie na vrcholu a larvy v zámotku
Od jara do poloviny léta funguje vosí hnízdo jako dobře promazaný stroj. Dělnice loví hmyz, sbírají kousky masa, rozžvýkají kořist a předají ji larvám. Ty na oplátku vylučují cukerné kapky, slinné výměšky bohaté na jednoduché sacharidy, a dospělé vosy si z nich doplňují palivo pro let i svalovou práci. Entomolog Jan Šobotník tento mechanismus přirovnal k jakési „vnitřní čerpací stanici“, kde cukr proudí od larev k dělnicím prostřednictvím trofalaxe, vzájemné výměny potravy.
Jenže kolem poloviny srpna se kolonie přehoupne do závěrečné fáze. Larvy se zakuklují, královna zpomaluje kladení a vnitřní zdroj sladkého vyschne. Robert Tropek z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy pro iROZHLAS popsal výsledný stav jako „téměř hypoglykemickou fázi“: dělnice najednou postrádají rychle dostupnou energii, kterou celé léto spolehlivě dostávaly od vlastního plodu. A protože kolonie čítá v tu chvíli tisíce jedinců, výsledkem je masivní výprava za cukrem mimo hnízdo. Limonády, přezrálé švestky, otevřené odpadkové koše, to vše se stává cílem.
Urputnost u stolu versus obrana hnízda: dvě odlišné situace
Klíčové rozlišení, které většina lidí přehlíží, se týká dvou zcela odlišných typů chování. Vosa kroužící nad vaším talířem shání potravu. Vosa bránící hnízdo chrání potomstvo. Vypadají podobně nepříjemně, ale motivace i míra rizika se zásadně liší.
Tropek v rozhovoru pro ČTK výslovně použil slovo „urputnost“ místo „agresivita“. Michal Perlík, entomolog, který se k sezoně 2026 vyjádřil pro regionální média Jižní Čechy Teď!, doplnil podstatný detail: roste především frekvence střetů s lidmi, protože dělnic je víc a častěji opouštějí hnízdo. Povaha vos se přitom zásadně nemění.
U hnízda je situace jiná. Větší kolonie disponuje početnější „posádkou“ a poplašný chemický signál (feromonový alarm) se v hustě obsazeném hnízdě šíří rychleji. Perlík upozornil, že obranná reakce rozsáhlého hnízda na konci sezony může být intenzivnější než v červnu, kdy kolonie teprve rostla. Praktický závěr je jednoduchý: u stolu jde o dotěrnost hladových dělnic, v blízkosti hnízda o kolektivní obranu, která může být skutečně razantní.
Kvasící ovoce, paměť a osm návštěv: co věda ví o vosím hledání
Vosy přitahuje přezrálé ovoce výrazněji než čerstvé. Experiment publikovaný v časopise Environmental Entomology ukázal, že hruška ponechaná 24 hodin při pokojové teplotě přitáhla podstatně víc vos než čerstvě utrhaný plod. Důvod tkví v chemii kvašení: rozkladem vznikají těkavé sloučeniny (kyselina octová, izobutanol, estery), které fungují jako silný pachový maják. Spadané švestky v trávě tak představují pro vosu lákadlo srovnatelné s otevřenou plechovkou koly.
Ještě pozoruhodnější je schopnost vos zapamatovat si konkrétní místo, kde našly potravu. Výzkum argentinských biologů na vose útočné (Vespula germanica) prokázal, že po osmi návštěvách téhož krmného místa se vosa přednostně vracela i po 24 hodinách. Pracovala přitom se zrakovými i prostorovými orientačními body. Prakticky to znamená jediné: jakmile vosa jednou uspěje u vašeho stolu, vrátí se. A přivede další, protože úspěšné sběračky předávají informaci kolegyním v hnízdě.
Jak ochránit piknik i sebe: strategie místo boje
Nejúčinnější obrana paradoxně nespočívá v plácání a mávání, ale v práci s prostorem a lákadly:
- Zakrýt jídlo i pití – poklička na džbánu, ubrousek přes talíř, víčko na sklenici. Kontrola okraje nádoby před každým douškem.
- Rychle uklízet zbytky – nedojedené porce, slupky, rozlité šťávy přitahují průzkumnice během minut.
- Odstranit spadané ovoce – švestky, hrušky a jablka v trávě fungují jako vosí bufet na celý den.
- Odpadkový koš s těsným víkem – otevřený pytel je pozvánka.
- Odkloněný sladký zdroj – entomolog Petr Šípek doporučuje nechat kousek ovoce nebo trochu marmelády stranou od stolu, v dostatečné vzdálenosti od lidí. Vosa zamíří tam.
- Pasti a lapače umísťovat po obvodu prostoru, nikdy přímo vedle sedících lidí, jinak přitáhnete vosy blíž, než byste chtěli.
A pokud vosa přistane na ruce nebo na sklenici? Zůstat v klidu. Nehýbat se prudce. Případně ji jemně odsunout delším předmětem, nožem, lžičkou, listem papíru. Plácnutí spustí obranný reflex a zvyšuje pravděpodobnost bodnutí.
Kdy bodnutí vosy vyžaduje lékařskou pomoc
Většina bodnutí způsobí lokální bolest, zarudnutí a otok, které odezní během hodin. Reálné nebezpečí hrozí ve specifických situacích:
- Alergická reakce – kopřivka po celém těle, otok rtů, jazyka nebo hrdla, dušnost, závratě, kolaps. Podle Státního zdravotního ústavu jde o stavy vyžadující okamžitou záchrannou službu.
- Bodnutí do úst nebo krku – i u nealergika může otok zúžit dýchací cesty.
- Vícečetná bodnutí – desítky žihadel znamenají velkou dávku jedu a zátěž pro organismus.
- Děti a starší osoby – citlivější reakce, rychlejší nástup příznaků.
Ledový obklad na místo vpichu, antihistaminikum z lékárničky a pozorné sledování stavu v následující hodině, to je základ první pomoci. Jakýkoli náznak celkové reakce znamená volat 155. V českém prostředí se na piknikových stolech nejčastěji objevují dva druhy: vosa obecná (Vespula vulgaris) a vosa útočná (Vespula germanica), oba evidované v databázi AOPK ČR.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková