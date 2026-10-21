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Oběma je 45 let a uznali jim invaliditu. O penězích rozhodnou dva různé pohledy do minulosti

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Uznaná invalidita ještě neznamená přiznaný invalidní důchod. Vedle zdravotního stavu se posuzuje také pojištění. U lidí starších 38 let může pomoci delší pohled do minulosti: kdo nesplní podmínku pěti let v posledních deseti, může uspět díky deseti rokům v posledních dvaceti.
Ilustrační obrázek. Muž s holí vedle židle prohlíží své pracovní dokumenty.

Ilustrační obrázek. Muž s holí vedle židle prohlíží své pracovní dokumenty.

Zdroj: generováno chatGPT
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 21.10.2026 06:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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