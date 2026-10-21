Oběma je 45 let a uznali jim invaliditu. O penězích rozhodnou dva různé pohledy do minulosti

Rozhodnutí o invaliditě a nárok na peníze nejsou totožné věci. Posouzení zdravotního stavu určuje, zda člověk splňuje podmínky invalidity a jakého stupně. Při rozhodování o důchodu se ale samostatně zkoumá potřebná doba pojištění. Ta není pro všechny stejně dlouhá. Záleží na věku a také na tom, kdy byly jednotlivé doby získány. Celoživotní součet odpracovaných roků proto sám nemusí dát správnou odpověď.
Stejná invalidita, rozdílný výsledek
Na našem příkladu si představme dva pětačtyřicetileté žadatele, kterým byl uznán stejný stupeň invalidity. Každý má v posledních deseti letech před jejím vznikem pouze čtyři roky započitatelného pojištění. Základní podmínku pěti let tedy nesplňuje ani jeden. První však při pohledu na posledních dvacet let dosáhne na deset roků, zatímco druhý pouze na devět. První může podmínku splnit alternativní cestou, druhému za těchto předpokladů nestačí ani delší období.
Příklad předpokládá, že jsou splněny ostatní zákonné podmínky a nejde o některou výjimku. Není skutečným příběhem dvou pacientů ani tvrzením, že stejná diagnóza vždy znamená stejný stupeň invalidity. Ukazuje pouze dopad rozdílné historie pojištění. Rozhodným bodem je vznik invalidity, nikoli libovolně zvolený den, od kterého by si žadatel chtěl deset či dvacet let odpočítat.
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Mladším lidem zákon stanoví kratší dobu
U osob starších 28 let je základním pravidlem pět let pojištění v posledních deseti letech před vznikem invalidity. Alternativa deseti let v posledních dvaceti je určena lidem starším 38 let. Nejde o možnost vybrat si libovolné výhodnější období pracovního života. Zákon stanoví konkrétní časová okna a v nich musí být potřebná doba skutečně získána.
U mladších žadatelů jsou požadavky nižší. Do dvaceti let jde o dobu kratší než jeden rok, od dvaceti do dvaadvaceti o rok a od dvaadvaceti do čtyřiadvaceti o dva roky. Následují tři roky pro věk od čtyřiadvaceti do šestadvaceti a čtyři roky pro věk od šestadvaceti do osmadvaceti. Pro posuzování pojištění u invalidního důchodu zákon zvlášť upravuje také započtení studia. Nelze proto automaticky přenášet závěr o nezapočteném studiu ze starobní penze do této situace.
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Záznamy je nutné zkontrolovat dříve než výsledek přijmout
Chybějící rok v evidenci nemusí vždy znamenat rok bez pojištění. Někdy chybí podklad od zaměstnavatele nebo je potřeba doložit konkrétní období. Pomoci může kontrola důchodové evidence a chybějících dokladů. Důležité je zjistit nejen celkový počet roků, ale i jejich zařazení do rozhodného období. Starší doklad může být zásadní právě pro alternativní dvacetileté posouzení.
Potřebná doba pojištění se nevyžaduje u invalidity vzniklé následkem pracovního úrazu; do tohoto režimu spadá i nemoc z povolání. Zvláštní pravidla má rovněž invalidita z mládí. Tyto výjimky však nelze vztáhnout na každé vážné onemocnění. U běžné nemoci zůstává historie pojištění samostatnou podmínkou, i když je zdravotní omezení nepochybné.
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Doba pro výpočet částky nenahrazuje podmínku nároku
Při výpočtu výše důchodu může hrát roli také dopočtená doba. Ta ale není univerzálním způsobem, jak doplnit chybějící pojištění pro samotný nárok. Nejdříve se musí vyřešit, zda důchod vůbec náleží. Teprve potom se stanovuje jeho částka podle příslušných pravidel.
Zákon připouští také dodatečné splnění potřebné doby v desetiletém období dokončeném po vzniku invalidity. Není to však automatické prodloužení alternativního dvacetiletého okna. Člověk, kterému pojištění chybí, proto potřebuje konkrétní posouzení, která další doba mu může pomoci a kdy. Samotné uznání invalidity takovou kontrolu nenahrazuje.
ČSSZ, e-sbirka.gov.cz