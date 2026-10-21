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Liberecký hejtman Martin Půta chce funkci předat do konce roku, adeptů je víc

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Liberecký hejtman Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj (SLK) chce svému nástupci funkci předat do konce letošního roku. Adeptů na místo hejtmana je víc, rozhodovat tak bude zřejmě sněm, řekl po dnešním jednání krajského zastupitelstva Půta.
Liberecký hejtman Martin Půta chce funkci předat do konce roku, adeptů je víc

Liberecký hejtman Martin Půta chce funkci předat do konce roku, adeptů je víc

Zdroj: Martina Petrášková
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 21.10.2026 06:34

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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