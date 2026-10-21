Kraj rozdělí 540 tisíc korun na přípravu praktických lékařů a pediatrů

Kraj rozdělí 540 tisíc korun na přípravu praktických lékařů a pediatrůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Kraj rozdělí 540 tisíc korun na přípravu praktických lékařů a pediatrůZdroj: Karlovarský kraj
Článek byl publikován 21.10.2026 06:15
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Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...Všechny články tohoto autora →