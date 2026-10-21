Nečištěná voda dosud vsakovala do jeskyní Moravského krasu. To má změnit nová čistírna

Nečištěná voda dosud vsakovala do jeskyní Moravského krasu. To má změnit nová čistírnaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Moravsky-kras
Článek byl publikován 21.10.2026 06:00
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