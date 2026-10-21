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Nečištěná voda dosud vsakovala do jeskyní Moravského krasu. To má změnit nová čistírna

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V centrální části Chráněné krajinné oblasti Moravský kras začala výstavba nové čistírny odpadních vod a kanalizace za 330 milionů korun bez DPH.…
Moravsky-kras

Moravsky-kras

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 21.10.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VodaDnes.cz

VodaDnes.cz přináší články o vodě ve všech jejích podobách – od pitné vody, vodovodů a kanalizací přes řeky, nádrže a koupaliště až po sucho, povodně a hospodaření s vodními zdroji. Sleduje také projekty a investice, které ovlivňují dostupnost a kvalitu vody v českých městech a regionech....

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