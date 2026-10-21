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Zvířata musela celý život těžce pracovat, britský umělec jim však chtěl dopřát něco výjimečného: Reakce zubožených slonů vhání slzy do očí

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Poslech hudby patří mezi oblíbené kratochvíle mnohých z nás. Že mají určité tóny a skladby blahodárný vliv na duševní zdraví, vás možná ani nepřekvapí. Sami nejlépe víte, které písničky ve vás vzbuzují ty nejpříjemnější emoce a které naopak váš stav ještě zhoršují. Své o tom ví také klavírista a malíř Paul Barton. Pokud jste někdy přemýšleli nad tím, jaké by to bylo zasvětit svůj život pomoci druhým, Bartonův příběh vás chytne za srdce.
Zvířata musela celý život těžce pracovat, britský umělec jim však chtěl dopřát něco výjimečného: Reakce zubožených slonů vhání slzy do očí

Zvířata musela celý život těžce pracovat, britský umělec jim však chtěl dopřát něco výjimečného: Reakce zubožených slonů vhání slzy do očí

Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 21.10.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Asianstyle

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