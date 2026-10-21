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Za Husáka stála pár Kčs, dnes za ni sběratelé z Německa platí i 15 000 Kč. Tahle nádoba stojí v sekretáři skoro každé babičky

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Těžká skleněná váza s paprsky, které se rozbíhají ode dna, stojí v […]
Za Husáka stála pár Kčs, dnes za ni sběratelé z Německa platí i 15 000 Kč. Tahle nádoba stojí v sekretáři skoro každé babičky

Za Husáka stála pár Kčs, dnes za ni sběratelé z Německa platí i 15 000 Kč. Tahle nádoba stojí v sekretáři skoro každé babičky

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 21.10.2026 06:21

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Extrafit.cz

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