Za Husáka stála pár Kčs, dnes za ni sběratelé z Německa platí i 15 000 Kč. Tahle nádoba stojí v sekretáři skoro každé babičky

Těžká skleněná váza s paprsky, které se rozbíhají ode dna, stojí v mnoha obývacích pokojích za sklem sekretáře už půl století. Většina rodin ji bere jako obyčejnou památku po babičce a utírá z ní prach jen před Vánoci. Sběratelé za hranicemi v ní ale vidí kus československého designu, za který jsou ochotni zaplatit překvapivé peníze.
Váza, která dostala jméno po japonském městě
Nejslavnějším příkladem je váza Osaka. Navrhl ji sklářský výtvarník Rudolf Jurnikl a zprvu jí dal jméno Slunce. Přejmenování souviselo se světovou výstavou Expo v Ósace, kde se vzor měl předvést. Vznikla v roce 1969 pro libochovickou sklárnu a vyráběla se na lisu, který sklář obsluhoval ručně: žhavou sklovinu vtlačoval do kovové formy.
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou ji ve své monografii uvádí mezi vzory, které měly obchodní úspěch také u zahraničních odběratelů. Bezbarvá Jurniklova váza s paprsky z roku 1969 má místo i v soukromé sbírce, kterou představil německy psaný sběratelský časopis Pressglas-Korrespondenz.
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Na mezinárodním designovém tržišti 1stDibs se Jurniklovy vázy nabízejí zhruba za 330 až 760 dolarů. Po přepočtu kurzem ČNB z poloviny října 2026 to odpovídá přibližně 7 000 až 16 000 Kč. Vázy z rosické sklárny, která patřila do stejného podniku, vycházejí levněji, obvykle od 180 do zhruba 640 dolarů.
Kolik přesně platí právě kupci z Německa, se z veřejných údajů vyčíst nedá, orientaci ale dávají zahraniční designová tržiště. Jde ovšem o částky, které si říkají prodejci. Skutečná aukce může dopadnout mnohem skromněji: dvojici váz Osaka vydražil v červnu 2024 kupec na evropském aukčním portálu Catawiki za 81 eur, tedy necelé 2 000 Kč za oba kusy. Kdo chce vázu prodat, neměl by proto čekat zázrak hned u první nabídky.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Co se prodává Kde Cena O jakou cenu jde Jurniklovy vázy 1stDibs zhruba 330 až 760 dolarů, přibližně 7 000 až 16 000 Kč částka, kterou si říká prodejce Vázy z rosické sklárny 1stDibs obvykle od 180 do zhruba 640 dolarů částka, kterou si říká prodejce Dvojice váz Osaka aukční portál Catawiki, červen 2024 81 eur, necelé 2 000 Kč za oba kusy skutečně vydražená cena Proč ji měl doma skoro každý Přečtěte si také: Hubnutí po 60: O 22 kilo lehčí. Oblíbené šaty vám zase padnou
Za normalizace se spousta zboží sháněla jen s obtížemi. S lisovaným sklem to bylo jinak. Odborná syntéza dějin českého designu od Ivy Knobloch a Radima Vondráčka, kterou cituje i jablonecké muzeum, připomíná, že v sedmdesátých a osmdesátých letech leželo na pultech obyčejných obchodů a stálo rozumné peníze. Váza nebo mísa z něj se proto dostala do obrovského množství domácností.
Lisované sklo vyráběl podnik Sklo Union, který od roku 1965 sdružoval sklárny v Dubí u Teplic, Heřmanově Huti, Libochovicích a Rosicích. Tvary vymýšlela skupina zhruba dvaceti výtvarníků, z nichž většina vystudovala pražskou Vysokou školu uměleckoprůmyslovou. Vedle Jurnikla mezi ně patřili třeba František Vízner nebo Vladislav Urban.
Zájem sahá daleko za hranice
Německý trh znal české lisované sklo už za socialismu. Kupce pro lisované sklo hledal začátkem sedmdesátých let podnik Skloexport, a to zhruba v 65 státech. K nejdůležitějším trhům patřilo tehdejší západní Německo. Propagační časopis Skloexportu vycházel kromě angličtiny také v němčině.
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Po pádu režimu přišel sběratelský boom. Podle jabloneckého muzea se v devadesátých letech na tohle sklo zaměřili hlavně sběratelé v Německu a Rakousku, ve Velké Británii a ve Spojených státech. Zároveň se podnik Sklo Union rozpadl a výroba postupně skončila: v Rosicích v roce 1996, v Heřmanově Huti v roce 2002 a v Libochovicích v roce 2006. Původní socialistická produkce tím definitivně zanikla.
V devadesátých letech se o české lisované sklo začali zajímat hlavně sběratelé z Německa, Rakouska, Británie a USA. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Jak zjistit, co máte v sekretáři
Některé kusy si ještě drží papírovou nálepku Bohemia Glass, kterou se od roku 1975 značilo sklo z obou částí federace. Model nejspolehlivěji určíte srovnáním s dobovými materiály výrobce. Hledání usnadní sběratelský web Czech Glass Guide, který zpřístupňuje digitalizovaná čísla propagačního časopisu Glass Review a umožňuje dohledávat výrobky podle autora i typu.
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Cenu ovlivňuje:
autor; konkrétní model; velikost; doba vzniku; samozřejmě stav, protože otlučený okraj zájemce odradí. Přečtěte si také: Trik s ponožkou vyčistí troubu jako profík: Takhle odstraníte mastnotu mezi skly bez rozebírání dvířek za 20 minut
Než vázu nabídnete, porovnejte ji s katalogem a zjistěte, za kolik se podobné kusy skutečně vydražily, protože cena v inzerátu o hodnotě mnoho neříká.
Zdroje: https://www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2010-2w-stopfer-tschech-pressglas.pdf, https://www.1stdibs.com/creators/rudolf-jurnikl/furniture/decorative-objects/vases-vessels, https://www.1stdibs.com/creators/sklo-union-rosice/furniture/decorative-objects/vases-vessels/vases, https://catawiki.com/de/l/84863365-rudolfova-hut-sklo-union-rudolf-jurnikl-1928-2010-vase-2-osaka-bohmisches-glas, https://www.msb-jablonec.cz/assets/veda_a_vyzkum/2022/metodika-design-socialismus-msb-mk.pdf, https://msb-jablonec.cz/assets/veda_a_vyzkum/2021/b-v-ramci-ekrit-hledani_rovnovahy_2021.pdf