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Vítězné ANO podepsalo v Přerově koalici s ODS a lidovci. Má pohodlnou většinu

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Vítězné hnutí ANO dnes v Přerově podepsalo koaliční smlouvu s ODS a lidovci, primátorem zůstane Petr Vrána z ANO. Koalice bude mít v pětatřicetičlenném zastupitelstvu pohodlnou většinu 24 mandátů.
Vítězné ANO podepsalo v Přerově koalici s ODS a lidovci. Má pohodlnou většinu

Vítězné ANO podepsalo v Přerově koalici s ODS a lidovci. Má pohodlnou většinu

Zdroj: Michal Šverdík
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 21.10.2026 06:17

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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