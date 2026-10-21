Vítězné ANO podepsalo v Přerově koalici s ODS a lidovci. Má pohodlnou většinu

Vítězné ANO podepsalo v Přerově koalici s ODS a lidovci. Má pohodlnou většinuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Vítězné ANO podepsalo v Přerově koalici s ODS a lidovci. Má pohodlnou většinuZdroj: Michal Šverdík
Článek byl publikován 21.10.2026 06:17
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