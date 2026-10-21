Předraženou náhražku medu může odhalit jednoduchý orientační test. Kvalitní výrobek má několik typických vlastností

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Předraženou náhražku medu může odhalit jednoduchý orientační test. Kvalitní výrobek má několik typických vlastnostíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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V současné době se do mnoha medů přidávají různá umělá sladidla, chemie, náhražky a mnoho dalších nezdravých ingrediencí. Díky tomuto triku poznáte, že doma máte originální med.
Bez popiskuZdroj: Fotografie: Depositphotos
Doba čtení 2 min
Článek byl publikován 21.10.2026 06:25
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Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
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