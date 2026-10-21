Mapa, která voní po ovoci

Nedávno jsem na konečné zastávce trolejbusu narazila na známou, kterou jsem už dlouho neviděla. Chvíli jsme si povídaly, než přijela moje oblíbená linka, a dozvěděla jsem se přitom i jednu zajímavou věc. Občas prý vyráží za město do přírody na sběr ovoce. Trochu jsem vykulila oči, ale když mi ukázala plný batoh hrušek, musela jsem se zeptat, jak to dělá.
Ukázala mi v mobilu aplikaci s názvem Na ovoce. Obsahuje prý informace o místech, kde je možné volně sbírat ovoce nebo bylinky. Podle ní si plánuje vycházky po celé léto i podzim. Co nasbírá, to zpracuje – zavařuje, suší nebo mrazí. A své výrobky pak rozdává třeba i jako dárky.
Nápad se mi zalíbil, ale pod tlakem jiných událostí jsem na něj trochu pozapomněla. Až když nastal čas sběru ořechů a na mých oblíbených místech jsem nenašla ani jeden, vynořila se kdesi ze zákoutí mé paměti vzpomínka na ovocnou mapu.
Nejprve jsem si do mobilu nainstalovala aplikaci Na ovoce, kterou lze stáhnout zdarma. Pak jsem ale zapátrala na internetu a objevila také webové stránky Na ovoce.
Zjistila jsem, že nejde jen o mapu. Za projektem stojí také komunita lidí, kteří chtějí zodpovědně využívat přírodní bohatství v podobě volně rostoucích ovocných stromů, keřů a bylinek. Jejich snahou je tato místa nejen mapovat, ale také přispívat k jejich udržitelnosti a případně zakládat nová.
Seznámila jsem se s myšlenkami celého projektu, ale především jsem si důkladně prozkoumala obsah a funkce ovocné mapy určené všem, kteří rádi sbírají přírodní plody.
Ukázka mapy: vlevo seznam plodů, vpravo náhled na mapu, kterou lze zvětšovat.
Mapa je plná užitečných informací. Můžete si vybrat, o jaký druh ovoce máte zájem, a potom se podívat, zda ho lze někde ve vašem okolí volně nasbírat. U jednotlivých stromů a keřů jsou uvedeny souřadnice, často nechybějí ani fotografie a někde najdete také několik doplňujících poznámek.
Nadchlo mě to, a tak jsem si naplánovala trasu s několika zastávkami u ořešáků v blízkém okolí naší chaty. S pomocí aplikace v mobilu jsem si během cesty ověřovala, kde se jednotlivé stromy nacházejí.
Ořešáky jsem našla, ale ořechy na nich ani pod nimi nebyly žádné. Bohužel se mi tak jen potvrdilo, že jarní mrazy byly letos na Hradecku pro úrodu ořechů likvidační. Objevila jsem však několik mladých ořešáků, které vyrostly kolem tůní na loukách na Novém Hradci. Až začnou plodit, budu je moci do mapy také přidat.
Ukázka detailu sběračské mapy: všechny ořešáky na této mapě mám v plánu obejít na další vycházce. Vlevo je detailnější popis vybraného místa včetně fotografie.
Přestože moje první výprava skončila bez jediného ořechu, ovocná mapa mě nadchla. Líbí se mi nejen možnost najít si místa, kde lze něco nasbírat, ale i myšlenka celé komunity. Člověk se může stát jejím příznivcem a přispět třeba jen drobnou informací o aktuálním stavu stromů a keřů v okolí, kde se nejčastěji pohybuje.
Neodolala jsem a musela jsem se o svou první zkušenost podělit. Třeba bude tato mapa užitečná i někomu z vás. A kdo ví – možná se při příští procházce vrátím domů s prázdným batohem, nebo naopak s úrodou, o které se mi ani nesnilo.
V každém případě už vím, kam se podívat, až mě zase popadne sběračská vášeň.