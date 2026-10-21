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Mapa, která voní po ovoci

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Kdysi dávno si můj muž všiml, že si z procházek do přírody často něco přináším domů. Byla jsem zvyklá sbírat v lese borůvky, na pasekách trhat maliny a ostružiny, hledat houby, sbírat kaštany a žaludy i sušit některé bylinky. Tehdy jsem od něj dostala nálepku „sběrač“.
Mapa, která voní po ovoci

Mapa, která voní po ovoci

Zdroj: 20261015-142435.jpeg
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 21.10.2026 05:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

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