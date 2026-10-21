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Ranní plavání skončilo tragédií. Ženu (65) napadl žralok, nepomohla jí ani speciální ochrana

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Tragédie se odehrála v úterý 20. října u pobřeží Jihoafrické republiky, kde při pravidelním ranním plavání zahynula pětašedesátiletá žena. Zkušenou plavkyni napadl žralok a způsobil jí vážná zranění, kterým navzdory okamžité pomoci podlehla. Na noze přitom měla speciální magnetický pásek určený k odpuzování žraloků. Úřady po útoku uzavřely dvě oblíbené pláže a zahájily vyšetřování.
Ranní plavání skončilo tragédií. Ženu (65) napadl žralok, nepomohla jí ani speciální ochrana

Ranní plavání skončilo tragédií. Ženu (65) napadl žralok, nepomohla jí ani speciální ochrana

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 21.10.2026 05:49

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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