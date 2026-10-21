Ranní plavání skončilo tragédií. Ženu (65) napadl žralok, nepomohla jí ani speciální ochrana

K neštěstí došlo u pláže Orient Beach ve městě KuGompo, dříve známém jako East London, na jihovýchodním pobřeží Jihoafrické republiky. Obětí se stala pětašedesátiletá Janine Lochrenbergová, která patřila mezi pravidelné účastníky ranního plavání na otevřeném moři. V úterý kolem osmé hodiny ráno vyrazila do vody stejně jako mnohokrát předtím. Během plavání však začala signalizovat, že potřebuje pomoc. Ostatní plavci si jejího volání všimli a okamžitě se k ní vydali. Záhy zjistili, že ženu napadl žralok a způsobil jí mimořádně vážná poranění.
Svědci se ji pokoušeli zachránit
Útok trval pravděpodobně jen krátce, jeho následky však byly fatální. Žralok ženu pokousal na stehně a v horní části paže. Přestože měla pouze dvě rozsáhlá poranění, ztratila velké množství krve. Další členové plavecké skupiny ji dostali zpět ke břehu, kde se ji pokusili zachránit. Mezi přítomnými byl také zdravotník, který se zapojil do resuscitace. Veškeré úsilí však bylo marné a žena byla na místě prohlášena za mrtvou. Policie následně zahájila vyšetřování okolností její smrti.
Před žraloky ji měl chránit speciální pásek
Zvláštní pozornost vzbudila informace, že zkušená plavkyně používala ochrannou pomůcku určenou ke snížení rizika útoku žraloka. Na kotníku měla magnetický odpuzovací pásek, který měl působit na citlivé smyslové orgány těchto mořských predátorů. Žraloci totiž dokážou zachycovat slabá elektrická pole prostřednictvím zvláštních receptorů, které využívají například při vyhledávání kořisti. Magnetické ochranné pomůcky se snaží tuto schopnost narušit a přimět žraloka, aby se člověku vyhnul. Jejich účinnost však není absolutní a závisí také na konkrétním druhu žraloka a okolnostech setkání. V tomto případě ochrana útoku nezabránila, přičemž zatím není známo, jaký druh žraloka ženu napadl.
Zkušená plavkyně měla k oceánu blízký vztah
Janine Lochrenbergová nebyla příležitostnou návštěvnicí pláže. Plavání v oceánu se věnovala pravidelně a patřila k místní komunitě otužilců a dálkových plavců. Před odchodem do důchodu pracovala ve zdravotnictví v oboru lékařské fyziky a vedle sportu se věnovala také hudbě. Její blízcí ji popisovali jako inteligentní, laskavou a odvážnou ženu, která měla k moři mimořádně silný vztah. O výskytu žraloků v oblasti věděla a rizika spojená s plaváním v otevřené vodě si uvědomovala. Se svou partnerkou Barbarou Bricelandovou se navíc těšila na společné cestování po odchodu do důchodu. Před sebou měly třítýdenní výlet, který už se neuskuteční.
Úřady uzavřely dvě pláže
Tragická událost vyvolala okamžitou reakci místní samosprávy. Úřady rozhodly o uzavření pláže Orient Beach a nedaleké Eastern Beach, které zůstávají podle původního oznámení nepřístupné až do odvolání. Současně vyzvaly veřejnost, aby respektovala bezpečnostní pokyny a nevstupovala do vody v nebezpečných oblastech. Jihoafrické pobřeží je známé výskytem několika druhů žraloků, včetně žraloka bílého. Přesto jsou smrtelné útoky na člověka poměrně vzácné. Místní úřady evidují předchozí smrtelný útok v oblasti z roku 1997, takže nynější tragédie představuje první takový případ po téměř třech desetiletích.
Útoky žraloků zůstávají vzácné
Z celosvětových statistik vyplývá, že setkání člověka se žralokem končí vážným zraněním jen výjimečně. V roce 2025 bylo zaznamenáno 65 potvrzených nevyprovokovaných útoků žraloků na lidi, z nichž devět skončilo smrtí. Nejvíce případů připadalo na Spojené státy a Austrálii. V Jihoafrické republice byl ve stejném roce zaznamenán jeden smrtelný případ. Odborníci při plavání doporučují využívat hlídané pláže, nevstupovat do vody za špatné viditelnosti a vyhýbat se místům se zvýšeným výskytem žraloků. Žádná ochranná pomůcka totiž nedokáže riziko útoku zcela odstranit.
Použité zdroje: Reuters.com, APNews.com, People.com, FloridaMuseum.ufl.edu.