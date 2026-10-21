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ČSSZ přechází na nový způsob vyplácení důchodů. Změna se dotkne prakticky každého důchodce v zemi

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Důchody jsou neustále velmi aktuálním a diskutovaným tématem. Na webu i60 vás informujeme například o pravidelné valorizaci důchodů.
ČSSZ přechází na nový způsob vyplácení důchodů. Změna se dotkne prakticky každého důchodce v zemi

ČSSZ přechází na nový způsob vyplácení důchodů. Změna se dotkne prakticky každého důchodce v zemi

Zdroj: 4ee078a473b041ef45a52f313063e9bf/14495.jpeg
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 21.10.2026 03:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

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