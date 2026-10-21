ČSSZ přechází na nový způsob vyplácení důchodů. Změna se dotkne prakticky každého důchodce v zemi

ČSSZ přechází na nový způsob vyplácení důchodů. Změna se dotkne prakticky každého důchodce v zemiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
ČSSZ přechází na nový způsob vyplácení důchodů. Změna se dotkne prakticky každého důchodce v zemiZdroj: 4ee078a473b041ef45a52f313063e9bf/14495.jpeg
Článek byl publikován 21.10.2026 03:25
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