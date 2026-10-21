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Bývalý manažer Primy „Hungy“ Nguyen přechází na Novu, zastřeší nový byznys

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Byla to utajovaná změna, o které Borovan.cz referoval jako první a jako jeden z mála na trhu. Mediální manažer Viet Hung Nguyen (foto), kterému se v branži neřekne jinak než Hungy, před několika měsíci ve vší tichosti opustil vyšší management TV Prima. Pracoval zde jako komerční ředitel rozvoje online. Nyní, po několikaměsíční přestávce, která ovšem
Bývalý manažer Primy „Hungy“ Nguyen přechází na Novu, zastřeší nový byznys

Bývalý manažer Primy „Hungy“ Nguyen přechází na Novu, zastřeší nový byznys

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 21.10.2026 05:59

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

Články z Borovan.cz nabízejí jedinečný vhled do zákulisí českého mediálního, kulturního a zábavního průmyslu. Věnují se především byznysovým vztahům, vlastnickým strukturám, investicím a strategickým změnám ve světě médií, televizní a filmové tvorby, vydavatelství, showbyznysu i hudebního...

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