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Světelná stezka a vánoční vesnička. V Hradci vznikne zimní park Světlozem

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Hradecký Park 360 se promění v zimní světelný park. Světlozem nabídne šestnáct zastávek venku i uvnitř hangárů a pětimetrového vlka Světlonoše. Součástí bude také volně přístupná vánoční vesnička, kde při zahájení zdarma zahraje Kašpárek v rohlíku.
Světelná stezka a vánoční vesnička. V Hradci vznikne zimní park Světlozem

Světelná stezka a vánoční vesnička. V Hradci vznikne zimní park Světlozem

Zdroj: Světlozem
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 21.10.2026 06:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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