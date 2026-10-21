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Elektrikář varuje: tento 1 přístroj v koupelně vám tiše žere proud, i když ho nepoužíváte. Většina Čechů ho ze zásuvky nikdy nevytáhne

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Buben se zastavil, pračka zapípala a na displeji naskočil nápis o konci programu. Prádlo putuje na sušák a...
Elektrikář varuje: tento 1 přístroj v koupelně vám tiše žere proud, i když ho nepoužíváte. Většina Čechů ho ze zásuvky nikdy nevytáhne

Elektrikář varuje: tento 1 přístroj v koupelně vám tiše žere proud, i když ho nepoužíváte. Většina Čechů ho ze zásuvky nikdy nevytáhne

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 21.10.2026 06:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FVE.info

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