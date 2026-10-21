Elektrikář varuje: tento 1 přístroj v koupelně vám tiše žere proud, i když ho nepoužíváte. Většina Čechů ho ze zásuvky nikdy nevytáhne

Buben se zastavil, pračka zapípala a na displeji naskočil nápis o konci programu. Prádlo putuje na sušák a spotřebič zůstane stát v koupelně až do příštího praní, pořád zapojený v zásuvce. Kolik proudu si mezitím vezme, záleží hlavně na jeho stáří. Velké drama se nekoná, přesto se k jedné nenápadné radě opakovaně vracejí výrobci, energetici i hasiči.
Po doprání pračka pořád bere proud
Pračka v českých bytech často stojí právě v koupelně. Když dopere, ze sítě se sama neodpojí. Displej, kontrolky i elektronika, která čeká na stisk tlačítka, potřebují malý příkon ve dne i v noci. Pračka přitom nehučí ani nehřeje, takže se to snadno přehlédne.
U starších kusů to bývá znát. Když pračka po doběhnutí programu zůstane zapnutá a dvířka se nechají otevřená, může si podle příručky o pohotovostní spotřebě z roku 2010, na které se podílelo Středisko pro efektivní využívání energie SEVEn, brát i víc než 5 wattů. Totéž příručka uvádí u myček a sušiček. Při takovém odběru by se za celý rok nasčítalo přes 40 kilowatthodin.
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Hranice výrobcům postupně nastavila evropská pravidla pro ekodesign. Nařízení Komise (EU) 2019/2023, které se na pračky vztahuje od 1. března 2021, dovoluje nanejvýš:
0,5 wattu ve vypnutém stavu nebo v pohotovosti; 1 watt, pokud pračka v pohotovosti něco zobrazuje; 2 watty u modelu připojeného k domácí síti.
Stejný předpis přikazuje, aby se spotřebič sám přepnul do úsporného stavu nejpozději čtvrt hodiny po konci programu. Během odloženého startu smí pračka odebírat až 4 watty. U novějšího modelu bez připojení k síti tak jde o jednotky kilowatthodin za rok, u modelu připojeného k síti nanejvýš asi o 17,5 kilowatthodiny. Tahle spotřeba ovšem běží bez přestávky.
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Leckoho překvapí, co stojí v návodu k obsluze. Výrobce Gorenje v něm po skončení pracího cyklu doporučuje:
zavřít kohoutek s vodou, vypnout pračku hlavním vypínačem, vytáhnout zástrčku ze zásuvky.
Zásuvka má podle téhož návodu zůstat po instalaci volně přístupná.
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Hasiči k tomu připomínají, že požáry elektrických přístrojů mají na svědomí hlavně technické poruchy, nedbalost a nedodržování návodu. Nebezpečí podle nich představují i spotřebiče obalené silnou vrstvou prachu. Pračku, kterou delší dobu nepoužíváte, se proto vyplatí mít odpojenou od sítě.
Kartáček na poličce je proti tomu drobnost
U zrcadla bývá ještě nabíjecí stojánek zubního kartáčku nebo holicího strojku. Adaptéry nabíječek v klidu odebírají jen velmi málo. „[…] málokdo nabíječky vytahuje natvrdo ze zásuvky,“ upozornil pro Lupa.cz Vladimír Janíček z Katedry mikroelektroniky Fakulty elektrotechnické ČVUT.
Energetické rady pro koupelnu doporučují odpojit kartáček, jakmile je nabitý, a hasiči obecně radí nenechávat nabíječku po skončení nabíjení v zásuvce. Ve srovnání se starší pračkou, která po praní zůstane zapnutá, jde ovšem o menší položku.
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Nejspolehlivější odpověď dá měřič spotřeby, který se zapojí mezi zásuvku a spotřebič a ukáže, kolik wattů připojený přístroj právě odebírá. Pračku změřte hned po doprání a pak znovu zhruba po čtvrthodině. Novější model by se měl mezitím sám přepnout do úsporného stavu. Stejným přístrojem pak můžete projít i ostatní spotřebiče v koupelně.
Měřič spotřeby zapojený mezi zásuvku a pračku prozradí, jestli se spotřebič po praní sám přepne do úsporného stavu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Když měřič ani po delší době neklesne z jednotek wattů, vyplatí se po každém praní mačkat hlavní vypínač, případně rovnou vytáhnout zástrčku. Před odjezdem na dovolenou nebo jinou delší pauzou v praní je rozumné pračku odpojit úplně.
Zdroje: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R2023, https://partners.gorenje.com/fts/htmlNavodila/856445cs.html, https://www.lupa.cz/clanky/vypnout-nestaci-elektronika-muze-v-pohotovostnim-rezimu-celkove-spotrebovat-i-vic-nez-behem-provozu/, https://hzscr.gov.cz/soubor/28-clanek-ucitelske-noviny-pozor-na-elektricke-spotrebice-pdf.aspx, https://www.cez.cz/cs/podpora/energeticky-radce/koupelna, https://energozrouti.cz/clanek/proc-byste-meli-odpojovat-pracku-hned-po-prani-hasici-vydali-durazne-varovani, https://www.tzb-info.cz/6911-uzivatelska-prirucka-o-pohotovostni-spotrebe-elektriny-domacich-spotrebicu
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