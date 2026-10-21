Meteorologové mají jasno o zimě 2026. Dlouhodobý výhled ukazuje jev, který si pamatují jen starší Češi

Úkaz, o kterém je řeč, právě překonává hodnotu, která v japonských měřeních platila za rekord skoro tři desítky let. Kdo si pamatuje dobu, kdy byla naměřena, patří spíš ke starší generaci. Meteorologové teď podle tohoto jevu odhadují, jakou zimu prožijeme v Česku. Jev napoví dost, i když zdaleka ne všechno.
Pacifik překonal rekord z prosince 1997
Řeč je o El Niñu, tedy o opakujícím se oteplení hladiny v rovníkové části Tichého oceánu, které se vrací jednou za pár let. Letošní epizoda se vymyká. Japonská meteorologická agentura v říjnu oznámila, že moře v oblasti, kterou sleduje, bylo v září v průměru o 4,0 °C teplejší než normál. Tím padl její dosavadní rekord 3,6 °C z prosince 1997.
Americký úřad NOAA zatím rekord nevyhlásil. Ve zprávě z 8. října ale přisuzuje 83procentní pravděpodobnost tomu, že jev v období od října do prosince předčí všechny epizody měřené od roku 1950, a silné El Niño podle něj vydrží celou zimu až do března 2027. Adam Scaife, který v britském Met Office vede dlouhodobé předpovědi, uvedl, že půjde pravděpodobně o nejsilnější El Niño za lidské paměti.
Přečtěte si také: Voda v těchto 2 maďarských lázních obsahuje mimořádně hodně látek posilujících kosti. Češi a Slováci je pořád přehlíží Praha už podobnou zimu zažila
Nejbližší srovnání nabízí zima 2015/2016, kdy vrcholilo poslední velmi silné El Niño. V pražském Klementinu, kde se teplota měří od roku 1775, tehdy zimní průměr vyšel na 4,9 °C, čímž se zařadil mezi nejteplejší v celé řadě. Předchozí obří epizoda přišla na přelomu let 1997 a 1998. Ty roky dnešní dvacátníci znají jen z vyprávění.
Jak se ale ohřátá voda ve východní části tropického Pacifiku promítne do zimy v Česku? Nejvýrazněji působí na Severní Ameriku, kde posouvá tryskové proudění. K nám se tahle změna dostává až druhotně přes severní Atlantik, nad kterým se pak častěji tvoří cyklóny. Jejich západní větry nám nosí vlhko z oceánu a spolu s ním i častější oblevy.
Západní větry od Atlantiku přinášejí do Česka vlhký vzduch a s ním i častější oblevy. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Kdy by mohl přijít pořádný mráz
Evropský model ECMWF podle rozboru portálu Severe Weather Europe zachytil neobvyklý signál. Větry ve stratosféře nad Arktidou mají zhruba od konce prosince ztrácet sílu. Právě ony drží pohromadě polární vír, mohutný prstenec proudění kolem pólu, který za normálních okolností zadržuje studený vzduch na severu. Když povolí, může mráz proniknout daleko na jih, a to i uprostřed jinak teplé zimy.
Přečtěte si také: Meteorologové zveřejnili první výhled na Vánoce 2026. Češi se mají připravit na jev, který tu o svátcích dlouho nebyl
Po výrazných narušeních víru bývá podle dosavadních případů chladněji i ve střední Evropě, ovšem jen v průměru. Evropské počasí navíc hodně závisí na tom, co se bude dít nad severním Atlantikem. Případné silné mrazy v Česku tak meteorologové spolehlivě ohlásí až v běžné předpovědi na několik dní dopředu.
Lyžařům se výhled líbit nebude
Pro lyžaře nevypadá výhled příznivě. Ve většině evropských areálů má přírodního sněhu napadnout méně, než bývá obvyklé, a české hory, hlavně ty nižší, nejspíš nebudou výjimkou. Model ECMWF drží teploty ve střední Evropě nad dlouhodobým průměrem a jeho říjnový běh vychází dokonce o něco tepleji než zářijový.
Vláhy přitom bude dost, protože od Atlantiku proudí hodně vlhkého vzduchu. Na sníh je ale kromě srážek potřeba i chlad, a ten v nížinách a na nižších horách chybí, takže tam z mraků spadne většinou déšť. Vydatněji by mělo sněžit hlavně na severu Evropy a vysoko v Alpách. Bílá krajina tak bude v nížinách nejspíš vzácností.
Přečtěte si také: Češi objevili termální lázně 2 hodiny od hranic, kde týden s procedurami stojí méně než doma. Senioři je berou útokem
Hlavní body výhledu přehledně shrnuje následující tabulka:
Co výhled sleduje Co naznačují modely Upřesnění Teploty ve střední Evropě nad dlouhodobým průměrem říjnový běh modelu vychází tepleji než zářijový Polární vír může slábnout od konce prosince dopad na Česko zatím nejistý Sníh vydatněji jen na severu Evropy a vysoko v Alpách většina středisek s podprůměrnou přírodní nadílkou Srážky vlhko přinášejí západní větry od oceánu v nížinách místo sněhu často déšť Na Vánoce se z výhledu sázet nedá
Sezonní předpověď pracuje s průměry za celé měsíce. Ukáže, kterým směrem se zima pravděpodobně vychýlí, ale počasí na konkrétní den z ní nevyčtete. Meteoroložka Dagmar Honsová pro Deník upozornila, že i do měsíce s teplotním průměrem nad normálem může občas proniknout studený vzduch.
Klimatolog Pavel Zahradníček pro CNN Prima NEWS navíc připomněl, že pro Česko jsou sezonní výhledy dost nespolehlivé. „Ale klidně může přijít i tuhá zima,“ dodal. Rozumné je proto počítat spíš s mírnějším průběhem a zimní výbavu mít přesto po ruce.
Přečtěte si také: Od výletů k živobytí: OSVČ, nebo s.r.o.
Zdroje: https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_advisory/ensodisc.shtml, https://www.natureworldnews.com/articles/73518/20261013/japans-weather-agency-says-el-nino-now-strongest-it-has-recorded-topping-december-1997-noaa.htm, https://www.severe-weather.eu/long-range-2/winter-2026-2027-forecast-october-update-colder-snowier-shift-super-el-nino-polar-vortex-united-states-canada-europe-fa/, https://www.denik.cz/pocasi/el-nino-miri-k-rekordu-sila-vedro/, https://www.denik.cz/pocasi/predpoved-pocasi-podzim-zima-2026/, https://cnn.iprima.cz/jaka-bude-zima-v-cesku-modely-odhaluji-prvni-vyhled-519800, https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/3449980-letosni-zima-patrila-k-nejteplejsim-v-dejinach, https://www.novinky.cz/clanek/domaci-praha-proziva-druhou-nejteplejsi-zimu-od-roku-1775-40315867, https://pocasi.blesk.cz/clanek/zpravy-pocasi/850113/jaka-bude-nadchazejici-zima-rijnove-modely-s-menici-predpovedi-odhaluji-co-ceka-cesko
Ohodnoťte tento příspěvek