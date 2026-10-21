Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Meteorologové mají jasno o zimě 2026. Dlouhodobý výhled ukazuje jev, který si pamatují jen starší Češi

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Úkaz, o kterém je řeč, právě překonává hodnotu, která v japonských měřeních platila […]
Meteorologové mají jasno o zimě 2026. Dlouhodobý výhled ukazuje jev, který si pamatují jen starší Češi

Meteorologové mají jasno o zimě 2026. Dlouhodobý výhled ukazuje jev, který si pamatují jen starší Češi

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 21.10.2026 06:29

Reklama
Další články z Outdoor tipy
Češi objevili termální lázně 2 hodiny od hranic, kde týden s procedurami stojí méně než doma. Senioři je berou útokem
Češi objevili termální lázně 2 hodiny od hranic, kde týden s procedurami stojí méně než doma. Senioři je berou útokem
Meteorologové varují Česko: zbytek podzimu bude úplně jiný, než se čekalo. Připravte se na tohle
Meteorologové varují Česko: zbytek podzimu bude úplně jiný, než se čekalo. Připravte se na tohle

Zahradní hadice letos nejspíš zůstane venku déle, než bývá zvykem. Meteorologové z […]

Meteorologové varují Čechy: blíží se drsná vlna ochlazení a přijdou i mrazy. Většina lidí na to není připravená
Meteorologové varují Čechy: blíží se drsná vlna ochlazení a přijdou i mrazy. Většina lidí na to není připravená

Odpoledne se ještě dá posedět venku v lehké bundě, ráno už ale může […]

Meteorologové už mají předpověď do konce roku. Tohle Čechům moc radost neudělá
Meteorologové už mají předpověď do konce roku. Tohle Čechům moc radost neudělá

Advent se blíží a s ním i otázka, kterou si každý rok klade spousta rodin. […]

Meteorologové varují Čechy. Letošní Vánoce budou úplně jiné, než se čekalo. Způsobí to tenhle 1 jev
Meteorologové varují Čechy. Letošní Vánoce budou úplně jiné, než se čekalo. Způsobí to tenhle 1 jev

Sezonní modely vidí letošní zimu v říjnových výpočtech teplejší, než ji kreslily v září, […]

Tento článek byl publikován ze zdrojů Outdoor tipy

Web je zaměřený na cestování, turistiku, kempování a další outdoorové aktivity. Čtenáři zde najdou tipy na výbavu, rady pro začátečníky i pokročilé, testy vybavení a doporučení, jak si užít přírodu bezpečně a pohodlně. Nechybí ani inspirace na výlety, přehled zajímavých lokalit nebo praktické...

Všechny články tohoto autora →
Outdoor tipy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.