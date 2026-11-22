Obyčejný karton může na zahradě posloužit jako levná a efektivní pomůcka. Neplatí to však za všech okolností. Pokud zvolíte nevhodný materiál nebo karton položíte na špatné místo, můžete si přidělat práci a zbytečně zhoršit podmínky pro pěstované rostliny.
Kdy karton funguje nejlépe
Karton se osvědčuje především při zakládání nového záhonu na ploše zarostlé trávou nebo běžnými jednoletými plevely. Po odstranění větších nečistot položte na půdu několik překrývajících se vrstev nebarveného kartonu bez plastových částí, lepicích pásek a etiket. Jednotlivé kusy se mají překrývat tak, aby mezi nimi nezůstaly mezery, kterými by rostliny mohly prorůstat.
Povrch následně zakryjte vrstvou kompostu, listovky nebo jiného vhodného mulče. Ten karton zatíží, omezí jeho rychlé vysychání a pomůže vytvořit prostředí pro půdní organismy. Postupně se rozkládající materiál může zlepšit strukturu půdy, ale jeho přínos závisí na půdních podmínkách i na tom, jaký karton použijete. Tato metoda se hodí zejména tam, kde chcete omezit rytí a postupně proměnit travnatou plochu v užitkový nebo okrasný záhon. Výsledek však nebývá okamžitý. Některé rostliny pod kartonem odumírají pomaleji a vytrvalé plevele mohou později znovu obrazit.
Proč se nehodí na každý záhon
Největší problém představují vytrvalé plevele s hlubokými kořeny nebo oddenky, například pýr. Ty mohou karton prorůst, případně přežít pod ním a po rozložení materiálu se znovu rozšířit. U silně zaplevelených míst proto samotný karton nemusí stačit a je potřeba nejprve odstranit co nejvíce oddenků.
Opatrnost je namístě také na těžké, zamokřené půdě. Silná vrstva kartonu překrytá nepropustným nebo příliš hutným materiálem může zpomalit výměnu vzduchu a zhoršit podmínky pro kořeny. Karton proto nepokládejte v mnoha vrstvách těsně kolem krčků rostlin a nenechávejte jej dlouhodobě odkrytý, kde by se mohl při větru rozfoukat.
Tip: Využití kartonu od vajec při výsevu.
Na materiálu záleží
Nejvhodnější je obyčejný hnědý vlnitý karton bez povrchové úpravy. Odstraňte plastové pásky, fólie, samolepky i části se silnou vrstvou lepidla. Lesklé, voskované nebo laminované obaly na záhon nepatří, protože se nerozkládají stejně jako běžný papírový materiál a mohou obsahovat nežádoucí příměsi.
Karton také nepoužívejte jako trvalou podložku přímo pod drobná semena, která potřebují kontakt s půdou a dostatek světla. U výsevů je lepší připravit volný, jemně nakypřený povrch. Naopak kolem již zakořeněných sazenic lze karton využít mezi řádky, pokud zůstane dostatek prostoru pro jejich růst a zalévání.
Foto: Radek Štěpán
Správné načasování rozhoduje
Karton se nejlépe pokládá na vlhkou, nikoli rozbahněnou půdu. Po rozložení jej prolijte vodou, aby přilnul k povrchu, a překryjte mulčem. Během dalších týdnů kontrolujte okraje a místa, kde se objevují nové výhony. Pokud se karton začne rozpadat dříve, než plevel zeslábne, může být nutné doplnit další vrstvu nebo rostliny odstranit ručně.
Při rozumném použití jde o levný způsob, jak omezit růst plevelů a připravit novou plochu k pěstování. Není to ale univerzální řešení: rozhoduje druh plevelů, stav půdy i kvalita materiálu. Právě proto se vyplatí karton používat cíleně, nikoli automaticky na každý záhon.
Zdroj: autorka
Náhledové foto a fotogalerie: Radek Štěpán
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