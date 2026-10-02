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Z jednoho velkého bytu vznikly tři. A s jedinečným výhledem

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Mají bonus, který velmi často rozhoduje o jejich atraktivitě i tržní hodnotě. O této realizaci to platí trojnásob, protože z jednoho velkého vznikly kompletní přestavbou dva dvoupokojové a jeden útulný jednopokojový. V každém je plnohodnotná kuchyň, jídelní zóna, obývací pokoj, ložnice i koupelna s moderním vybavením. Vyslyšená výzva Pro pražský ateliér BekArch byla rekonstrukce původního opravdu velkého bytu […]
Foto: Ondřej Holub

Foto: Ondřej Holub

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.10.2026 18:26

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Home-in-Cube

HomeInCube.cz přináší inspiraci ze světa bydlení, interiérového designu a architektury. Nahlíží do zajímavých bytů a domů, představuje nápady pro kuchyně, koupelny, ložnice i další části interiéru a ukazuje, jak lze propojit estetiku s praktickým každodenním fungováním. Vedle designových trendů a...

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