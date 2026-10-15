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Z Hodonína až do Ugandy. Chovatelé vybrali peníze pro zachráněné šimpanze

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Opičí jarmark, prodej rostlin i dražba obrazu. Den primátů v hodonínské zoo vynesl téměř 45 tisíc korun. Částka obratem zamířila do záchranné stanice šimpanzů v Ugandě. Útočiště na ostrově Ngamba Island poskytuje péči zvířatům, která kvůli pytláctví či týrání přišla o rodiče nebo skončila v zajetí.
Z Hodonína až do Ugandy. Chovatelé vybrali peníze pro zachráněné šimpanze

Z Hodonína až do Ugandy. Chovatelé vybrali peníze pro zachráněné šimpanze

Zdroj: Zoo Hodonín, archiv Petry Bílkové
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 15.10.2026 10:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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