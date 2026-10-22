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Ruské stroje MiG-35 se proti Suchojům neprosadily, staly se lovci ukrajinských dronů

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Ruské vojenské letectvo nasadilo své stíhačky MiG-35 k sestřelování ukrajinských dronů. Informoval o tom telegramový kanál Soniashnyk, který je propojen s ukrajinským letectvem. Informaci přinesl ukrajinský web Militarnyi.
Ruské stroje MiG-35 se proti Suchojům neprosadily, staly se lovci ukrajinských dronů

Ruské stroje MiG-35 se proti Suchojům neprosadily, staly se lovci ukrajinských dronů

Zdroj: Securitytech
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 22.10.2026 05:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Securitytech

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