Kalendář volna 2027: Češi mají před sebou 4 prodloužené víkendy. S 12 dny dovolené z nich bude 32 dní volna

Kdo chce příští rok odpočívat co nejdéle, měl by si kalendář na rok 2027 otevřít ještě před Vánoci. Rok 2027 totiž nabízí několik míst, kde se pár dní dovolené zúročí vícenásobně, a jiná, kde svátek žádné volno navíc nepřinese.
Čtyři delší víkendy dostanete zadarmo
Zákon o státních svátcích vyjmenovává třináct dní pracovního klidu. Volný všední den z nich v roce 2027 vznikne devětkrát, zbylé čtyři se kryjí se sobotou nebo nedělí.
Bez jediného dne dovolené vás čekají čtyři prodloužené víkendy:
Přečtěte si také: Zkontrolujte si knihovnu. Pokud tam máte staré knihy z dob ČSSR, můžete za ně od sběratelů dostat i 10 000 Kč Hned první den roku je svátek a vyjde na pátek, s víkendem tak budete mít tři dny pohromadě. Velikonoční volno začne Velkým pátkem 26. března a skončí Velikonočním pondělím 29. března, do práce tedy čtyři dny nepůjdete. Stejně dlouhý blok vznikne na začátku července, protože svátek Cyrila a Metoděje vyjde na pondělí a výročí upálení mistra Jana Husa na úterý. Poslední přijdou Vánoce, které začnou Štědrým dnem v pátek a budou pokračovat víkendem. Devět dní v červenci za tři dny dovolené
Na volno delší než týden potřebujete nejméně dovolené v létě. Stačí k červencovým svátkům přidat zbytek téhož týdne, tedy středu 7., čtvrtek 8. a pátek 9. července. Čtyřdenní sváteční blok se tím napojí na další víkend a doma zůstanete devět dní, od první červencové soboty až do neděle 11. července. Z dovolené vás to přitom stojí jen tři dny.
Pro rodiny se školáky přijde termín vhod, protože poslední školní den připadne na středu 30. června a devět dní volna tak vyjde hned na začátek prázdnin. Na delší cestu proto nemusíte čekat až na srpen.
Přečtěte si také: Do českých obýváků se vrací židle z dob socialismu. Dříve ji nikdo nechtěl a teď ji designéři chválí Červencové svátky vyjdou hned na začátek školních prázdnin, takže tři dny dovolené stačí na devět dní volna. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Deset dní na jaře i v zimě
Velikonoce se vyplatí prodloužit o celý následující týden. Čtyři dny dovolené od úterý 30. března do pátku 2. dubna promění sváteční víkend v deset dní volna, které skončí v neděli 4. dubna. Stejně dlouhé volno získáte, když si dovolenou vezmete v týdnu před svátky, tedy od pondělí 22. do čtvrtka 25. března.
Na konci roku je potřeba o den víc. Samotné Vánoce končí nedělí 26. prosince. Celý následující pracovní týden od 27. do 31. prosince vás bude stát pět dní dovolené, do práce se ale vrátíte až po neděli 2. ledna, protože Nový rok 2028 vyjde na sobotu. Celkem to dělá deset dní.
Dohromady 32 dní za 12 dní dovolené
Když tyto tři tahy sečtete a přidáte k nim novoroční víkend, který dostanete bez čerpání dovolené, vyjde z dvanácti dní dovolené 32 dní volna. Na každý vybraný den dovolené tak v průměru připadne víc než dva a půl dne volna.
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Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Blok volna Termín dovolené Dny dovolené Dny volna Novoroční víkend 2027 bez dovolené 0 3 Velikonoce 30. března až 2. dubna nebo 22. až 25. března 4 10 Červencové svátky 7. až 9. července 3 9 Vánoce a Nový rok 2028 27. až 31. prosince 5 10 Celkem 12 32
Zbytek dovolené vám přitom zůstane na cokoliv dalšího. Kdo chce mít jistotu, že termíny dostane, měl by se s nadřízeným a kolegy domluvit co nejdřív, protože o stejné dny bude zájem v každé firmě.
Podzimní svátky uprostřed týdne
Na podzim žádný prodloužený víkend sám od sebe nevznikne, levně se tu ale dá přikoupit. Den české státnosti 28. září padne na úterý, mezi víkendem a svátkem tak zůstane jediný pracovní den. Stačí ho vyplnit dovolenou a čtyři dny od 25. září budou vaše. Podobně funguje 28. říjen, který připadne na čtvrtek. Když si vezmete pátek 29. října, máte čtyři dny za sebou.
Přečtěte si také: Špatná zpráva pro živnostníky v ČR: od ledna se jim zase zvednou zálohy a připlatí si 458 Kč Každý z podzimních svátků 28. září a 28. října se dá jedním dnem dovolené protáhnout na čtyřdenní volno. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Méně šťastně leží 17. listopad, protože vyjde na středu. Na pět dní volna budete potřebovat dva dny dovolené, buď v pondělí a úterý před svátkem, nebo ve čtvrtek a pátek po něm.
Čtyři svátky schované do víkendu
Nejméně radosti přinese květen. Oba jeho svátky, 1. i 8. května, se v roce 2027 trefí do soboty. Stejně nevýhodně leží oba svátky vánoční 25. a 26. prosince, které obsadí celý víkend po Štědrém dni.
Kdo pracuje v běžném pětidenním týdnu, o tyto čtyři dny volna přichází bez náhrady. Zákon o státních svátcích přesun na nejbližší všední den nezná, takže víkendový svátek zůstává tam, kam ho kalendář položil.
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Zdroje: https://www.magieprirody.cz/svatky/statni-svatky-2027–prehled-a-prodlouzene-vikendy/, https://vyslapni.cz/svatky-2027-naplanuj-si-volno-chytre-a-vyraz-na-vylet/, https://www.cebia.cz/pruvodce/statni-svatky-2027, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-245, https://www.e15.cz/prazdniny-2026-2027, https://www.penize.cz/spotrebitel/496967-prodlouzene-vikendy-dovolena-prehled-2027