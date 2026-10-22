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Kalendář volna 2027: Češi mají před sebou 4 prodloužené víkendy. S 12 dny dovolené z nich bude 32 dní volna

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Kdo chce příští rok odpočívat co nejdéle, měl by si kalendář na rok 2027 otevřít ještě před Vánoci. Rok 2027 totiž nabízí několik míst, kde se pár dní dovolené zúročí vícenásobně, a jiná, kde svátek žádné volno navíc nepřinese. Čtyři delší víkendy dostanete zadarmo Zákon o státních svátcích vyjmenovává třináct dní pracovního klidu. Volný všední […]
Kalendář volna 2027: Češi mají před sebou 4 prodloužené víkendy. S 12 dny dovolené z nich bude 32 dní volna

Kalendář volna 2027: Češi mají před sebou 4 prodloužené víkendy. S 12 dny dovolené z nich bude 32 dní volna

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 22.10.2026 05:19

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Tento článek byl publikován ze zdrojů UdálostiExtra

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