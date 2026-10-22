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Znovu na začátku? Olomouc bude hledat cesty k modernímu zimáku

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Nová multifunkční hala byla pro část Olomoučanů důležitým tématem pro říjnové volby, otázka vybudování moderní stavby pro sport a kulturu přitom už zřejmě nebyla na stole. Už v létě došlo k dohodě byznysmenů o majetkovém převodu celého projektu. Vedení města bude hledat možnosti dalšího postupu.
Znovu na začátku? Olomouc bude hledat cesty k modernímu zimáku

Znovu na začátku? Olomouc bude hledat cesty k modernímu zimáku

Zdroj: Redstone
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 22.10.2026 05:07

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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