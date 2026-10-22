Znovu na začátku? Olomouc bude hledat cesty k modernímu zimáku

Zatímco před volbami zodpovídali kandidáti do olomouckého zastupitelstva otázky týkající se vize spojené s multifunkční arénou či jinou možností vybudování moderního zařízení pro velké akce v hanácké metropoli, bylo o hlavní variantě rozpracovávané v posledních letech pravděpodobně rozhodnuto.
Na začátku léta došlo k dohodě mezi významnými společnostmi, které založili podnikatelé z Olomouce – skupina Creditas Pavla Hubáčka získala projekt Nová Velkomoravská, který zahrnuje i záměr multifunkční arény od firmy Redstone Richarda Morávka. Realitní magnát, který dlouhodobě usiloval o stavbu haly, v polovině září zemřel na následky zranění, která utrpěl při červencové dovolené ve Španělsku.
Skupina Creditas po dotazech novinářů krátce po říjnových volbách oznámila, že stavbu haly pro sport a kulturu v projektu, který získala, neplánuje. „Se stavbou multifunkční haly v projektu Nové Velkomoravské nepočítáme. Hala byla od počátku pouze jednou z možných variant využití lokality. Nadále se chceme soustředit na dlouhodobě ekonomicky udržitelné řešení tohoto území,“ sdělila Lucie Brunclíková, ředitelka marketingu a komunikace CREDITAS Group.
Nastupující vedení olomoucké radnice je tak překvapivě postavené před novou realitu, pro kterou bude hledat řešení.
Teprve v závěru dubna přitom došlo na zastupitelstvu ke schválení zahájení procesu notifikace u Evropské komise, na základě podkladů měl evropský orgán posoudit přiměřenost veřejné finanční podpory na úrovni 51 milionů korun ročně, která se měla po dobu 30 let ještě navyšovat o inflaci. Z městské a krajské kasy by tak podle předpokladů putovalo během tří dekád na soukromý projekt sloužící nejen obyvatelům Olomouce celkově zhruba 2,5 miliardy korun.
Podle Otakara Štěpána Bačáka (spOLečně), ekonomického náměstka primátorky Miroslavy Ferancové (ANO), zřejmě dojde na ukončení notifikace. „Teď je to ve fázi, že o prenotifikaci se žádá přes Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, a je nasnadě, že budeme žádat o zastavení procesu. Jak bylo vyjádřeno přes média, projekt padá a není důvod v tom pokračovat,“ konstatoval náměstek, který by měl ve stejné pozici pokračovat i v novém vedení města.
Rozsáhlé materiály týkající se opodstatnění veřejné podpory haly rozpracovávala odborná firma, náklady, které si dělily město a developerská společnost na polovinu, budou nakonec zřejmě zmařené. „Analýza stála zhruba jeden a půl milionu,“ podotkl náměstek Bačák.
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Podle mluvčího skupiny Redstone Michala Folty došlo v červnu 2026 k uzavření dohody o převodu celé společnosti Nová Velkomoravská a. s. včetně veškerého hmotného i nehmotného majetku. Kromě rozlehlých pozemků by tak nový vlastník měl disponovat i dokumentacemi, které Redstone v uplynulých letech připravoval pro novou čtvrť v areálu po zdemolovaném bývalém vojenském opravárenském podniku.
„Chtěli bychom ještě dál jednat, projekt nebyl jen o multifunkční hale. Navazovaly tam i dvě malé ledové plochy, hala pro míčové sporty. Vzhledem k tomu území se chceme zeptat, jestli aspoň tato sportovní infrastruktura by tam vznikla. Ctil jsem názor, že investor by to měl postavit sám za pomoci úvěrových prostředků a my bychom se podíleli na provozu formou pronajímání kapacit, to znamená dotací opravdu sportující mládeži, aby si mohla v těch zařízeních koupit potřebné hodiny. Určitě chceme, aby se sportovní infrastruktura ve městě rozvíjela, ale ne tím, že budeme financovat investice, které nám nakonec nebudou patřit,“ komentoval náměstek Bačák.
Shoda o projektu multifunkční haly nepanovala ani v minulém vedení města, postup na zastupitelstvu schvalovalo hnutí ANO i s představiteli opozice – částí koalice SPOLU (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) a SPD a Trikolora. Představitele nové olomoucké vlády čekají nové analýzy a jejich posuzování. Příprava, schvalování a případné zahájení stavby sportovní či dokonce multifunkční arény standardně trvají několik let. „Nejsem si jistý, jestli hledání variant v minulosti bylo opravdu s cílem najít nejlepší řešení, nebo odůvodnit halu na Velkomoravské. Na nás bude, abychom přišli s nějakou variantou, co bude s Plecharénou. To bychom stejně museli řešit, ať už by hala na Velkomoravské byla, nebo nebyla,“ podotkl budoucí primátor Marek Zelenka (STAN).
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Město v minulosti upustilo od projektu takzvané Ledové kostky architekta Roberta Štefky, která měla nový stadion vybudovat na místě současného zastarávajícího zimního stadionu v Hynaisově ulici. V pokročilé fázi příprav je totiž výstavba takzvané malé haly, která by na uvolněném pozemku v sousedství stadionu přezdívaného Plecharéna měla brzy zajistit roky vytouženou druhou tréninkovou ledovou plochu. „Stavební povolení na Ledovou kostku se muselo zrušit. Dle legislativy nemůže existovat dvojí stavební povolení na tentýž pozemek. Teď je v běhu soutěž na zhotovitele malé haly,“ podotkl Otakar Štěpán Bačák.