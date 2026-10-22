Loajální a zodpovědní lidé vyhoří nejsnáze. Za sklonem k vyhoření stojí neurologická vazba mezi sebevědomím a potřebou pochvaly

Herbert Freudenberger popsal v roce 1974 v časopise Journal of Social Issues fenomén, který pozoroval u kolegů v newyorské bezplatné klinice: oddaní terapeuti, kteří přicházeli plní energie, postupně ztráceli zápal, trpělivost i soucit. Pojmenoval to „staff burn-out“ a tím dal jméno něčemu, co do té doby existovalo jen jako tichá profesní hanba. O půl století později Světová zdravotnická organizace zařadila vyhoření do Mezinárodní klasifikace nemocí jako pracovní fenomén definovaný třemi rozměry: vyčerpáním, mentálním odstupem a poklesem profesní účinnosti. Mezi těmito dvěma milníky se zrodil obor, který dnes propojuje psychologii práce, neurovědní výzkum i organizační management, a stále častěji ukazuje prstem na profil člověka, u něhož by to málokdo čekal.
Od idealismu k apatii: čtyři fáze, které odborníci popsali už v roce 1980
Jerry Edelwich a Archie Brodsky vydali v roce 1980 knihu Burn-out: Stages of Disillusionment in the Helping Professions, v níž rozčlenili cestu k vyhoření do čtyř po sobě jdoucích etap. První je nadšení: člověk přichází s vysokými ideály, ochotně přesčasuje, ztotožňuje se s posláním. Následuje stagnace, kdy počáteční elán opadá, uspokojení z práce klesá, objevuje se únava a napětí. Třetí fází je frustrace, provázená podrážděností, pochybnostmi o vlastní kompetenci, cynickým podtónem v řeči a prvními tělesnými obtížemi. Poslední stadium představuje apatie: odtažení od kolegů i klientů, minimum iniciativy, fungování na autopilotu.
Podstatné je, kde v tomto modelu leží zlomový bod. Frustrace bývá posledním oknem, kdy bolest ještě mobilizuje ke korekci. Člověk cítí nesoulad mezi tím, co investuje, a tím, co dostává zpět, a právě tady má ještě dost energie, aby změnil podmínky, nastavil hranice nebo vyhledal pomoc. Jakmile se přesune do apatie, obranné vypnutí už korekci ztěžuje řádově víc.
Proč mozek reaguje na pochvalu jako na odměnu, a na kritiku jako na ohrožení
Neurovědní výzkum posledních dvou dekád přinesl koncept takzvaného „neurálního sociometru“. Aktuální sebevědomí se průběžně proměňuje podle toho, jak člověk čte signály přijetí nebo odmítnutí od okolí. Studie Naomi Eisenbergerové a kolegů ukázala, že pokles sebevědomí po sociálním odmítnutí provází zvýšená aktivita v dorsálním předním cingulárním kortexu a přední insule, tedy oblastech, které zpracovávají i fyzickou bolest. Pozitivní sociální zpětná vazba naopak aktivuje ventrální striatum, tedy odměňovací okruhy mozku, které reagují i na jídlo nebo finanční zisk.
U lidí s nižším sebevědomím bývá tato neurální odezva na hodnocení výrazně silnější. Výzkum Somervilleové, Kelleyové a Heathertona prokázal, že mediální prefrontální kůra u nich reaguje na hodnoticí sociální zpětnou vazbu intenzivněji než u jedinců se stabilním sebehodnocením. Prakticky řečeno: pochvala pro ně představuje silnější „dávku“ odměny, zatímco kritika zasahuje hlouběji. A právě tady se rodí mechanismus, který z odpovědného pracovníka může udělat kandidáta na vyhoření.
Výkonově podmíněná sebeúcta: když se hodnota člověka měří podle posledního hodnocení
Švédský psycholog Lennart Hallsten popsal profil, který nazval výkonově podmíněná sebeúcta (performance-based self-esteem). Člověk s tímto nastavením odvozuje svou hodnotu primárně z toho, jak dobře plní úkoly a jak ho hodnotí okolí. Typické znaky zahrnují silné úsilí, váhání odmítnout další práci, zanedbávání osobních potřeb a intenzivní přemítání nad zpětnou vazbou.
Hallstenův model přitom výslovně zapojuje i socializační zkušenost: hodnoty rodiny, školní prostředí, firemní kulturu a hodnoticí klima na pracovišti. Nejde tedy o čistě vrozený rys. Longitudinální studie Richterové a kolegů navíc prokázala vzájemné vazby mezi výkonově podmíněnou sebeúctou, konfliktem práce a rodiny a emočním vyčerpáním; tyto tři proměnné se v čase navzájem posilují.
Systematická přehledová studie Angeliniho z roku 2023, publikovaná v BMC Psychology, potvrdila, že vyšší neuroticismus zvyšuje riziko vyhoření, zatímco extraverze, přívětivost, svědomitost a otevřenost bývají častěji ochrannými faktory. Ochranný profil tedy nepředstavuje „nezodpovědnost“, spíše odpovědnost spojenou s emoční stabilitou, jasnými hranicemi a sebeúctou, která nestojí výhradně na posledním pracovním výsledku.
Česká realita: učitelé, lékaři a firmy bez strategie
Česká data potvrzují, že vyhoření se tuzemskému pracovnímu trhu rozhodně nevyhýbá. Celostátní šetření mezi všeobecnými praktickými lékaři z jara 2024 odhalilo vyhoření ve všech třech dimenzích u 19,7 % respondentů; o rok dříve to bylo 21,8 %. Národní institut SYRI uvádí, že pětina českých učitelů trpí fyzickým vyčerpáním a šest procent splňuje diagnostická kritéria syndromu vyhoření, přičemž významným zdrojem zátěže je právě konflikt mezi prací a rodinou.
Na straně zaměstnavatelů situace zaostává. Státní zdravotní ústav sice v roce 2026 zveřejnil materiály k psychosociální zátěži a prevenci na pracovišti, benchmarking projektu Zdraví ve firmách ale ukázal, že podpora duševního zdraví zůstává ve většině organizací spíše výjimkou. Řada firem přistupuje ke zdraví zaměstnanců bez jasné strategie; běžnější jsou jednoduché benefity typu multisportka než systematická prevence psychického přetížení. Vyhoření navíc v České republice stále nefiguruje na seznamu nemocí z povolání, byť operativní doporučení NIKEZ z roku 2025 navrhují jednotnější terminologii, používání diagnostického kódu Z73.0/QD85 a větší osvětu na pracovištích.
Co dělat dřív, než frustrace přejde v odtažení
Orientační mapa varovných signálů podle čtyřfázového rámce:
- Nadšení: vysoké nasazení, idealismus, tendence dokazovat si hodnotu výkonem, ochota obětovat volný čas.
- Stagnace: klesající uspokojení, únava, napětí, první zhoršení regenerace.
- Frustrace: podrážděnost, pochybnosti o smyslu práce, cynický tón, silnější reakce na chybějící uznání, tělesné potíže, přemítání.
- Apatie: odtažení od lidí i práce, minimum energie, fungování na nezbytné minimum, úvahy o odchodu.
Praktické minimum pro toho, kdo se pozná v prvních třech bodech: pojmenovat zdroje zátěže a vyhodnotit, co z nich lze ovlivnit. Mluvit s nadřízeným o objemu práce a prioritách. Obnovit spánek, pravidelný pohyb a regeneraci. Zařadit relaxační techniky nebo mindfulness. Aktivně si říct o podporu v práci i doma. Využít zaměstnanecký program pomoci, pokud ho firma nabízí. Mayo Clinic doplňuje, že při výrazném poklesu fungování, častých somatických obtížích nebo silné beznaději je na místě vyhledat odbornou pomoc bez čekání na „samozhojení“.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková