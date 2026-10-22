Mátu z marketu zachráníte před uhynutím za pět minut. Stačí ji rozdělit a poroste roky

Scénář zná skoro každý. Svěží trs voňavé máty putuje z regálu na kuchyňský parapet, pár dní slouží do čaje a limonády a pak se stonky začnou sklánět, listy žloutnou a zemina střídavě vysychá a mokvá. Řešení je překvapivě prosté. Mátu stačí vyklopit z původního obalu, kořenový bal roztrhnout na několik dílů a každý usadit do vlastní nádoby. S připravenou zeminou a květináči to zvládnete za pět minut. Teprve nadcházející týdny ale ukážou, jestli z jedné unavené bylinky vyrostou tři čtyři statné rostliny.
Proč máta z marketu vadne: tucet rostlin v jednom kelímku
Bylinky z obchodu se pěstují tak, aby v regálu působily hustě a lákavě. Podle
University of New Hampshire bývá v malém květináči natěsnáno „tucet i více“ semenáčků. Ty pak mezi sebou soupeří o vodu, živiny i místo. Pro rychlou spotřebu v kuchyni takové uspořádání vyhovuje, pro dlouhodobé pěstování se nehodí.
K přelidnění se přidává kolísavá zálivka. Hrstka substrátu na slunném okně vyschne za jediné odpoledne a vystrašený pěstitel pak rostlinu přelije. Americká univerzita označuje přemokření a vodu stojící v misce za nejčastější důvod, proč pokojové bylinky hynou. Vadnutí tak může signalizovat žízeň, stejně dobře ale i kořeny poškozené nadbytkem vody.
Varovných znamení je víc:
listy žloutnou a opadávají, stonky zasychají, rostlina se vytahuje do délky a řídne kvůli nedostatku světla, na spodní straně listů a na mladých výhonech sedí mšice, listy lepí, objevují se červenohnědé skvrny, typické pro rez mátovou, kořeny jsou mazlavé a zemina páchne. Pětiminutová záchrana krok za krokem
Postup popsal polský portál WP Dom už v roce 2020 a dodnes funguje beze změny:
Připravte dva až čtyři menší květináče s odtokovými otvory a naplňte je zhruba do tří čtvrtin čerstvou zeminou. Mátu opatrně vyklopte z původní nádoby. Najděte místa, kde stonky a kořeny rostou do stran, a bal jemně roztrhněte na několik částí. Tvrdší, prorostlý chomáč klidně rozřízněte čistým nožem nebo nůžkami, což připouští i britská Královská zahradnická společnost (RHS). Každý díl zasaďte do stejné hloubky, v jaké rostl původně. Dosypte substrát, nechte asi 2,5 cm volného místa pod okrajem a zalijte.
Z jednoho hustého květináče podle našeho odhadu bez potíží získáte dva až čtyři silnější oddělky, ze zvlášť bujného trsu i pět šest menších. Pozor ale na příliš drobné dělení, maličké kousky se po přesazení ujímají hůř. Přebytečné sazenice se hodí jako dárek pro sousedy, což doporučuje i WP Dom.
Dělení, nebo řízky ve sklenici? Rozhoduje rychlost
Máta patří k nejochotnějším bylinkám vůbec. Podle
RHS se snadno množí dělením i řízky, každá cesta má však jiné tempo.
Dělení balu Řízky ve vodě Rychlost nová rostlina má kořeny okamžitě kořeny za 1 až 2 týdny Vhodné, když bal je zdravý, jen přeplněný spodek rostliny hnije nebo je nemocný Riziko příliš malé oddělky zahnívání ponořených listů První sklizeň zhruba za 2 až 4 týdny o pár týdnů později
Řízkování popisuje
výukový materiál RHS takto: ustřihnout asi 10cm vrcholek s uzlem, otrhat spodní listy a postavit ho do vody na světlé místo. Hladina má sahat jen pod listy, ty ponořené by zahnívaly. Řízky se vyplatí jako pojistka i u máty, která už vypadá beznadějně. Dokud zůstávají aspoň některé výhony zelené, záchrana dává smysl. Zdroj fotografie: Freepik Substrát za stovku a květináč s dírou
Vybavení seženete v běžném hobby marketu. Hornbach nabízí například substrát pro bylinky FloraSelf Nature v desetilitrovém balení za 95 Kč, OBI má samostatnou kategorii zeminy pro bylinky včetně Hoštického substrátu. Ceny i sortiment se samozřejmě mění.
Klíčový je odtok. Květináč bez otvoru ve dně funguje jako past na vodu. OBI při přesazování radí položit na dno drenážní vrstvu z keramzitu nebo střepů, protože většina rostlin v přemokřené půdě strádá. Pro jednotlivý oddělek volte spíš menší nádobu s malou rezervou, v obřím kbelíku zůstává zemina dlouho mokrá.
První týdny po přesazení rozhodnou o úrodě
Rozdělená máta potřebuje rovnoměrně vlhkou, nikoli rozbahněnou půdu. Vlhkost kontrolujte prstem, v letních vedrech klidně denně, a vodu směřujte ke kořenům, protože mokré listy lákají houbové choroby. Misku po zálivce vylijte.
Světla by měla mít dostatek: podle zahrádkářského programu UC Master Gardeners zhruba šest hodin jasného světla ze slunného okna, případně 12 až 16 hodin pod LED lampou. Ostré polední slunce za sklem ale čerstvě přesazené rostlince spíš uškodí. Teď na podzim, kdy RHS dělení výslovně doporučuje, se růst postupně zpomaluje, a tak ubírejte i na zálivce.
Mšice spláchněte proudem vody a silně napadené výhony odstřihněte. Listy se rzí odstraňte a okolí rostliny ukliďte. Malé lístky lze otrhávat zhruba po dvou až čtyřech týdnech, vydatnější sklizeň přichází po čtyřech až šesti. Pravidelné zaštipování pak drží mátu košatou.
A ta dlouhověkost? Máta je vytrvalá bylina, v zimě zatáhne a na jaře znovu obrazí. Jen pozor při výsadbě ven: kořenovými výběžky dokáže obsadit celý záhon, proto patří do truhlíku nebo zapuštěné nádoby.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková