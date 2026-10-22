Kopřiva chycená zespodu nepálí vůbec. Starý sběračský trik, který zná málokdo, a přitom funguje okamžitě a bez rukavic

Dubnové dopoledne, okraj louky za vsí, trs svěže zelené kopřivy po kolena. Většina lidí by sáhla po rukavicích, nebo by porost raději obešla. Zkušený sběrač udělá něco jiného: prsty se k rostlině přiblíží zdola, vrcholový lístek podeberou, přehnou a jedním pohybem ho odštípnou. Ruka zůstane bez puchýřů. Trik zmiňuje polský web WP Dom i zahradnický zpravodaj Oregonské státní univerzity, podle kterého lze list uchopit zespodu, přehnout ho a sbírat bez rukavic. Oregonští odborníci k tomu ovšem připojují dovětek „pokud si troufnete“. Proč úchop funguje, kdy ho použít a kdy raději vytáhnout nůžky, jsme dohledali v botanické literatuře i v doporučeních českých a evropských úřadů.
Proč kopřiva pálí: miniaturní jehla, která čeká na zlom
Žahavý chlup kopřivy dvoudomé připomíná drobnou skleněnou ampulku. Jeho stěna je ve špičce zpevněná křemičitany, takže je tvrdá a zároveň křehká. Odborný přehled v časopise
Journal of Ecology popisuje, co se při kontaktu odehraje: kulovitá špička se odlomí, zbytek chlupu vytvoří ostrou trubičku a tlak v buňce vstříkne dráždivou tekutinu přímo pod pokožku. V ní se ukrývá směs látek, mezi nimiž vědci uvádějí histamin, acetylcholin a serotonin. Výsledkem je dobře známé štípání, pupínky a pálení, které umí přetrvat i několik hodin.
Rozhodující je tedy mechanika. Chloupek musí dostat ránu, která ulomí jeho hrot, a to se nejsnáze stane, když po listu přejedete shora nebo proti směru, kterým chlupy míří. Podle oregonského zpravodaje sedí žahavé trichomy hlavně na horní straně listu a na stoncích; britská botanická monografie u evropské kopřivy rovněž uvádí nápadné žahavé chlupy nejméně na horní ploše čepele. Kdo se tedy listu dotkne odspodu a chloupky neohne proti kůži, šanci na žahnutí výrazně snižuje.
Mladá rostlina k tomu přidává další výhodu. Vrcholové lístky jsou měkké, poddajné a dají se snadno přehnout, takže sběrač nemusí tahat ani mačkat. Méně síly znamená méně zlomených hrotů.
Trik se spodní stranou listu krok za krokem
Přesný návod včetně toho, kterým prstem a pod jakým úhlem sáhnout, žádný z odborných zdrojů neuvádí. Z dostupných pokynů se ale dá složit postup, který dává smysl:
Vyberte vrchol rostliny. WP Dom radí sebrat poslední tři až čtyři lístky u špičky, americký Old Farmer’s Almanac mluví o horních třech patrech listů. Přibližte se zdola. Bříška prstů podsuňte pod list, ne přes něj. Neklouzejte. Po listu nepřejíždějte, chloupky by se lámaly jako zápalky. Přehněte a odštípněte. List přeložte směrem od žahavé plochy a vršek utrhněte nebo ucvakněte těsně nad uzlem, tedy nad místem, odkud vyrůstají další listy. Zbytek nechte růst. Rostlina z uzlu znovu obrazí a za pár týdnů nabídne další úrodu.
Podle nás funguje tento úchop nejlépe jako drobná dovednost pro jistou ruku. Na pár vršků do polévky nebo na rychlou ukázku dětem stačí. Jakmile ale chcete naplnit košík na celoroční zásobu čaje, dostanou přednost dlouhé rukavice, nůžky a dlouhé rukávy, jak shodně doporučují oregonští zahradní poradci i Botanická zahrada v Brooklynu. Hrdinství v kopřivovém porostu se nevyplácí, opatrná ruka a malé množství ano.
Proč trik zná tak málo lidí? Měření, které by to doložilo, neexistuje. Dá se ale předpokládat, že na vině je samotná povaha bezpečnostních návodů. Úřady i zahradnické příručky logicky učí rukavice a nůžky, nikoli riskantní úchop holou dlaní. Úchop zespodu se tak předává spíš ústně, z babičky na vnoučata, než v oficiálních brožurách.
Zdroj fotografie: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Kdy sbírat mladé kopřivy v Česku a kde raději ne
Polský zdroj označuje první červnové týdny za poslední šanci na mladou kopřivu. Česká praxe posouvá ideální okno o něco dřív. Publikace
Ministerstva zemědělství ČR o sběru léčivých rostlin uvádí, že kopřivu je nejlepší sbírat od jara do konce května, samotné listy pak až do září. Web Farmaceutický asistent zmiňuje sběr natě od března do června, opět s doporučením stihnout to ideálně do konce května. Letošní jaro tak nabízí vrchol sezony v dubnu a květnu, v chladnějších a výše položených oblastech se dá pokračovat až do začátku června.
Důvod spěchu je prostý. Jakmile kopřiva nasadí květy, listy tuhnou, ztrácejí jemnost a chuť se zhoršuje. WP Dom dodává, že před rozkvětem obsahuje rostlina nejvíc živin, zatímco později se jejich podstatná část stěhuje do květů.
Stejně důležité jako načasování je stanoviště. Kopřiva patří mezi takzvané nitrofilní druhy: miluje půdu bohatou na dusík, a proto bují u hnojišť, rumišť a na narušených místech. Ne každý zelený trs proto stojí za sklizeň. Ministerstvo výslovně varuje před sběrem v těsné blízkosti silnic a továren. Vyhnout se vyplatí také příkopům, frekventovaným cestám, skládkám, postřikovaným okrajům polí a místům, kam lidé venčí psy. Bezpečnější volbou jsou louky mimo provoz, okraje lesů nebo vlastní zahrada bez chemie.
Do čeho sbírat? Igelitku nechte doma. Ministerstvo doporučuje košík, papírový pytel nebo plátěnou tašku, protože v plastu se byliny snadno zapaří.
Sušení kopřivy ve stínu i v troubě: sytě zelená znamená hotovo
Základní metoda je šetrná a nevyžaduje žádné vybavení. Lístky rozložte v jedné vrstvě na suchém, větraném a zastíněném místě, třeba na půdě nebo pod přístřeškem. Přímé slunce barvu i obsahové látky ničí.
Když prší a vzduch je těžký, poslouží trouba. WP Dom radí nastavit 35 °C a dvířka nechat lehce pootevřená, aby mohla unikat vlhkost. Ministerstvo zemědělství obecně doporučuje sušit rychle a nepřekročit 50 °C.
Způsob Teplota Na co si dát pozor Ve stínu na vzduchu pokojová jedna vrstva, průvan, žádné slunce V troubě kolem 35 °C, max. 50 °C pootevřená dvířka, průběžná kontrola
Správně usušená kopřiva zůstává sytě zelená a v prstech se drolí. Hnědé listy prozrazují přesušení nebo zapaření. Hotovou bylinu uložte do dobře uzavřené nádoby či sáčku na tmavé, suché a chladné místo, český web ProZdravéŽití.cz uvádí teplotu do 25 °C. Oregonští odborníci radí sušené bylinky spotřebovat zhruba do šesti měsíců, mražené vydrží až rok.
Příjemný bonus: sušením, spařením nebo blanšírováním kopřiva ztrácí pálivost, protože se žahavé chloupky zničí. Kdo dělá kopřivové pesto, měl by ho ovšem uchovávat v lednici nanejvýš čtyři dny, nebo ho zamrazit. Málo kyselé potraviny zalité olejem totiž podle oregonské příručky nesou riziko botulismu.
Kopřivový čaj a zdraví: kde bylinkářská tradice potřebuje opatrnost
Na šálek čaje stačí podle WP Dom tři až čtyři sušené lístky zalité vodou o teplotě asi 90 °C. Lékárenský sypaný čaj prodávaný v lékárnách BENU doporučuje dvě čajové lžičky natě na čtvrt litru vroucí vody, louhovat 10 až 15 minut pod pokličkou a pít nejvýš dvakrát denně.
Přesnější rámec nabízí Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA). Její
monografie ke kopřivové nati, naposledy revidovaná v lednu 2025, uznává kopřivu jako tradiční rostlinný léčivý přípravek u mírných močových potíží, drobných bolestí kloubů a seboroických kožních obtíží. Pro močové potíže uvádí 1,5 g řezané drogy ve 150 ml vroucí vody třikrát až čtyřikrát denně, celkem 4,5 až 6 g za den.
Tradice spojuje kopřivu také s železem a podporou při chudokrevnosti, prokázanou léčbou anémie však podle evropských regulátorů není. Těhotné a kojící ženy by se jí podle EMA měly vyhnout, protože bezpečnost v tomto období nebyla doložena. Opatrnost platí rovněž při alergii na kopřivu, u stavů, kdy lékař omezuje příjem tekutin, a u dětí podle formy přípravku. Pokud se močové obtíže zhorší nebo se přidá horečka, bolest při močení či krev v moči, patří problém do ordinace, ne do konvice.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková