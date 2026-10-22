Borůvky zasazené v neupraveném záhonu neponesou ani jeden plod. V kyselé půdě pod pH 5 rodí třikrát víc než v běžném záhonu

Keř za několik stovek korun, slunné místo u plotu, pravidelná zálivka, a po třech letech pár modrých kuliček, které by nenaplnily ani hrnek. Takový příběh zná spousta českých zahrádkářů. Viníka přitom většinou nehledají tam, kde se skrývá. Borůvka kanadská (
Vaccinium corymbosum) potřebuje kyselé, vzdušné, humózní a trvale vlhké prostředí. Americké Morton Arboretum to formuluje bez obalu: v příliš alkalické půdě borůvka vysoká neplodí. Neupravený záhon proto představuje hlavní pěstitelský omyl, který může připravit o celou úrodu. Napravit se to dá, je ale potřeba vědět, kde přesně se láme chleba. pH nad 5,5: proč borůvka v běžné zahradní zemině hladoví
Univerzita v Minnesotě uvádí pro borůvky rozmezí pH 4,0 až 5,5. Nad touto hranicí půda podle jejích pěstitelských doporučení pro borůvky dost kyselá není. Řada odborných pramenů pracuje dokonce s užším ideálem kolem 4,5 až 5,2.
Proč tolik záleží na pár desetinách? Borůvka patří mezi vřesovcovité rostliny. Má jemné, mělké kořeny bez kořenových vlásků a na příjem živin je mimořádně citlivá. S rostoucím pH se v půdě mění chemie: železo a další mikroprvky v zemi fyzicky zůstávají, jenže v podobě, kterou keř nedokáže vstřebat. Univerzita v Connecticutu popisuje, že při pH nad 6 se příjem železa prakticky zastaví.
Následky přicházejí v řetězu:
chloróza, tedy žloutnutí listů, často se zelenějšími žilkami, světle zelené nebo v létě nepřirozeně načervenalé olistění, drobné přírůstky a zakrslý vzrůst, slabé kvetení a mizivé nasazení plodů.
Rostlina v takové kondici bojuje o přežití a na plody jí nezbývá energie. Zvlášť u mladého, stíněného nebo špatně vysazeného keře může sezona skončit bez jediné bobule. Podle nás jde o živinový zámek, nikoli o drobné nepohodlí. Keř může stát v hnojené zemi a přesto trpět hladem.
České zahrady hrají proti borůvkám: co prozradí půdní rozbor
Kdo předpokládá, že jeho zahrada je „normální“, a tedy v pořádku, ten borůvkám nevědomky škodí. Výsledky agrochemického zkoušení půd, které zveřejnilo
ministerstvo zemědělství, ukazují, že za roky 2013 až 2018 činil vážený průměr pH zemědělské půdy v Česku 6,1. A to je republikový průměr.
Kraj Průměrné pH Jihomoravský 6,7 Ústecký 6,6 Praha a Středočeský 6,4 Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, Vysočina kolem 5,6
Ani nejkyselejší regiony tedy nespadají do pásma, kde se borůvce daří. Hodnota 5,6 leží těsně nad horní hranicí, jihomoravské či středočeské zahrady míří ještě o kus výš. K tomu se přidává vápník, těžké jílovité podloží a stavební suť, kterou si mnozí po novostavbě zakopali do zahrady.
Regionální čísla jsou jen vodítko, konkrétní pozemek se od nich může lišit. Proto se vyplatí změřit vlastní půdu. Nejjednodušší cestou je půdní pH test ze zahradnictví nebo hobby marketu: vzorek zeminy z hloubky zhruba 15 až 20 centimetrů smícháte s destilovanou vodou, přidáte indikátor a barvu porovnáte se stupnicí. Přesnější výsledek nabídne laboratorní rozbor, který zároveň prozradí obsah vápníku a dalších prvků. Obě varianty doporučuje i univerzita v Minnesotě. Měřit se vyplatí před výsadbou a pak zhruba jednou za rok.
Zdroj fotografie: Pixabay Rašelinové lože místo jamky: jak připravit záhon pro borůvky
Nejčastější chybou bývá úzká jamka, do níž zahrádkář hodí hrst rašeliny a nadějně vsadí keřík. Pár let to vypadá slibně. Pak kořeny dorostou na hranici kyselé kapsy, narazí na okolní zásaditou zeminu a problém se vrátí. Ze stran do jamky navíc prosakuje voda z okolí, zálivka z vodovodu přináší vápník a hrstka rašeliny se rychle rozloží. Pouhé přisypání proto často nestačí: kyselé musí být celé kořenové prostředí, a to natrvalo.
Osvědčený postup vypadá takto:
Slunce na prvním místě. Stín podle univerzity v Minnesotě snižuje počet květů i plodů. Vyhněte se i kořenové konkurenci stromů. Změřte pH a počítejte s cílem 4,0 až 5,5. Kopejte do šířky, ne do hloubky. Český web iZahrádkář uvádí pro řadu keřů strouhu zhruba metr širokou a 30 až 35 centimetrů hlubokou, pro jednotlivou rostlinu jámu až 100 × 100 centimetrů, s hloubkou nejvýš 60 centimetrů. Pohlídejte odtok. V jílu se hluboká jáma snadno promění v nádrž, kde kořeny zahnívají. Vyplňte lože bílou kyselou rašelinou nebo hotovým substrátem pro borůvky, přimíchat lze borovou kůru, štěpku či lesní hrabanku. Rozestupy pro zahradu volte zhruba metr až metr a půl podle odrůdy. Namulčujte vrstvou kůry, jehličí nebo pilin silnou 5 až 10 centimetrů, u dospělých keřů postupně až 10 až 15 centimetrů.
A kolik to stojí? Substrát pro borůvky se v českých e-shopech prodává zhruba za 250 až 300 korun za padesátilitrový pytel. Rostlinky.cz nabízejí balení za 249 Kč, Gardners za 298 Kč. Naše redakční kalkulace: jáma o průměru 80 až 100 centimetrů a hloubce 40 centimetrů pojme přibližně 200 až 300 litrů, tedy čtyři až šest pytlů. Založení lože tak na jeden keř vyjde zhruba na 1 000 až 1 800 korun. To je víc, než stojí sazenice, ale jde o jednorázovou investici do rostliny, která může plodit desítky let.
Ekologickou stránku zmiňuje i univerzita v Minnesotě: těžba rašeliny zatěžuje mokřady, proto pro dlouhodobou úpravu velkých ploch doporučuje spíš elementární síru. Pro pár keřů v zahradě je rašelinový substrát nejrychlejším řešením, síra se hodí jako pomalejší nástroj na úpravu celého záhonu.
Keř žloutne a nerodí? Záchrana borůvky před sezonou 2027
Podzim je pro nápravu ideální chvíle. Oregonská státní univerzita radí
okyselovat půdu sírou právě na podzim a pH zkontrolovat na jaře. Síra totiž působí prostřednictvím půdních bakterií a reakce trvá měsíce.
Pro už zasazený keř, který živoří:
Změřte pH v kořenové zóně, ne jen u kmínku. Síru zapracujte do otvorů rozmístěných kolem obvodu koruny, jak doporučují oregonští odborníci, a dávkujte podle typu půdy. Obnovte kyselý mulč z borové kůry nebo jehličí. Sám pH zásadně nesníží, ale drží vlhkost a stabilitu prostředí. Přihnojujte opatrně hnojivem pro azalky, rododendrony a borůvky. Web iZahrádkář varuje před Cereritem a běžnými NPK hnojivy, která substrát zasolují. Zalévejte dešťovkou. Tvrdá voda z vodovodu postupně pH zvedá, nejrychleji v nádobách. Na kávovou sedlinu nespoléhejte. Minnesotští odborníci ji jako spolehlivý okyselovač nedoporučují.
Pokud keř stojí v těžké vápenité zemi a úpravy nepomáhají, nejrozumnější cestou bývá přesadit ho do nového rašelinového lože nebo do velké nádoby. V nádobě se pH ovládá snáz, mělké kořeny ale rychle přesychají, takže zálivka musí být důslednější. Univerzita v Minnesotě zároveň mírní očekávání: náprava pH obvykle nepřinese výsledek během jediné sezony.
Bluecrop, Duke, Patriot: odrůdy, které v kyselém loži dokážou nasypat kila
Až má keř správné zázemí, ukáže, co v něm vězí. Mezi často doporučované odrůdy pro české zahrady patří rané Duke a Patriot, středně raná Bluecrop a pozdní Chandler nebo Darrow s velkými dezertními plody. Kombinací několika termínů zrání si sklizeň natáhnete od června do září.
Bluecrop má pověst spolehlivé klasiky. Polský web Polskie Borówki ji označuje za donedávna patrně nejčastěji sázenou odrůdu na světě, nenáročnou a pravidelně plodnou. Podle webu České stavby dává 4,5 až 9 kilogramů z keře, Patriot 5 až 9 kilogramů, Blueray kolem devíti. Jde o katalogové hodnoty za ideálních podmínek, ukazují však, jaký propad hrozí keři, který v zásadité zemi sotva přežívá.
Vyplatí se vysadit aspoň dvě odrůdy s podobnou dobou kvetení. Borůvky jsou sice samosprašné, univerzita v Marylandu však uvádí, že při křížovém opylení nesou více a větších plodů. I to bývá jeden z důvodů, proč sousedovi rodí a vám ne.
Trpělivost patří k věci. Podle univerzity v Connecticutu začínají keře plodit třetím rokem a plné síly dosahují kolem šestého. Každá sezona strávená ve špatné zemině tak tuhle křivku posouvá.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková