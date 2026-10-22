150 let hledali v Hell Creek pírko a nenašli. Teď vypadlo z dinosauřího trusu a ukazuje, proč přežila jen jedna linie ptáků

Rok 2016, terénní sezóna v Montaně. Paleontolog David DeMar z University of Washington drží v ruce rozlomený koprolit, zkamenělý trus středně velkého teropodního dinosaura. Z praskliny vyčnívá cosi, co v této geologické formaci za více než sto padesát let systematického průzkumu nikdo nezaznamenal: pero. Mikro-CT sken později odhalí uvnitř další peří, drobné šupiny kostlína i kosti nohy vodního ptáka z řádu hesperornitiformů. Jediný kus fosilizovaného trusu se tak proměnil v trojitý důkaz: doklad predace, první druhohorní pírko z Hell Creek a nový anatomický argument v debatě o tom, kdo měl na konci křídy lepší biologickou výbavu pro přežití.
Proč právě Hell Creek, a proč až teď?
Hell Creek patří mezi nejprobádanější pozdně křídové formace na planetě. Rozprostírá se napříč Montanou, Severní a Jižní Dakotou, pokrývá zhruba poslední dva miliony let před hranicí K–Pg a generace výzkumníků se sem vracejí kvůli fosilním záznamům posledních dinosaurů i prvních savců.
Burke Museum ji označuje za světově proslulou lokalitu pro pochopení zániku druhohorních ekosystémů. Přesto se tu za celou éru prospekce nenašlo jediné pero.
Důvod je prostý: peří se v pozdně křídových sedimentech zachovává mimořádně vzácně. Keratinové struktury podléhají rozkladu rychleji než kosti a zuby, a pokud se nedostanou do anoxického prostředí nebo mineralizovaného obalu, zmizí beze stopy. Právě koprolit takový obal poskytl. DeMar rozlomil vzorek a uviděl vyčnívající pírko; teprve trojrozměrné skenování pak ukázalo, jak bohatý obsah se pod povrchem skrýval. Studie „Bird feathers from a Late Cretaceous coprolite“ vyšla v časopise Current Biology 10. září 2026, deset let po samotném terénním nálezu. Neobvyklý materiál si vyžádal mineralogické analýzy, detailní 3D zpracování a opatrnou interpretaci, protože peří v koprolitech dosud nikdo cíleně nestudoval.
Co prozradilo pero uvnitř dinosauřího trusu
Obsah koprolitu vypráví příběh posledních hodin jednoho vodního ptáka. Středně velký teropod (přesný rod zůstává na úrovni kandidátů) sežral hesperornitiformního ptáka. V jeho žaludku skončily kosti nohy kořisti, několik per a drobné šupiny kostlína, které podle autorů představují poslední potravu onoho ptáka, nikoli producenta koprolitu.
Dvě z nalezených per vykazují kombinaci znaků dosud v druhohorním fosilním záznamu nepopsanou:
Čtvercový průřez stvolu s „houbovitým“ středem, architektura typická pro moderní ptáky a jejich bezprostřední předky. Současná přítomnost drobnějších, chmýřovitějších tělních per s primitivnějšími rysy ve stejném souboru.
DeMar upozorňuje, že žádné jiné dosud známé druhohorní pero tuto kombinaci nenese. Nejbližší srovnatelný záznam pochází z raného eocénu v Dánsku, je přibližně o deset milionů let mladší. Nález je už vystaven v expozici „Drama at the K–Pg“ v seattleském Burke Museum.
VIDEO Peří, pelichání a impaktní zima: nová osa v debatě o přežití ptáků
Proč z desítek druhohorních ptačích linií přečkala katastrofa na hranici K–Pg pouze větev vedoucí k dnešním neornitům? Dosavadní odpovědi se soustředily na tři hlavní filtry:
Kolaps lesů. Studie z roku 2018 z University of Bath ukázala, že dopad asteroidu Chicxulub zničil globální lesní porosty a jejich obnova trvala zhruba tisíc let. Přeživší ptačí linie byly pravděpodobně pozemní, zatímco stromové druhy ztratily habitat. Stavba mozku. Analýza z University of Texas z roku 2021 naznačila, že předci moderních ptáků disponovali odlišnou mozkovou architekturou, která jim mohla poskytnout kognitivní výhodu v rychle se měnícím prostředí. Ekologická flexibilita. Menší tělesná hmotnost, všežravost a schopnost přežít na semenech v období bez fotosyntézy figurovaly v řadě modelů.
Nová práce přidává čtvrtou osu:
funkci peří a režim pelichání. Jingmai O’Connorová z Field Museum argumentuje, že samotný vodní způsob života hesperornitiformy nezachránil, žili u vody, a přesto vyhynuli. Jejich peří mohlo skvěle fungovat pod hladinou, ale hůře izolovat během impaktní zimy, kdy modely počítají s poklesem povrchové teploty nad pevninou až o téměř 30 °C po 31 měsících a s návratem ke klimatickému normálu teprve po více než jedenácti letech. Autoři navrhují, že neornité mohli disponovat účinnější tepelnou izolací a odlišným průběhem výměny peří, což jim poskytlo rozhodující výhodu v období extrémního chladu a tmy trvající přes dvacet měsíců.
Jde zatím o pracovní hypotézu, opřenou ovšem o první přímý fosilní údaj o hesperornitiformním peří. Právě v tom spočívá její váha: do debaty, která se dosud opírala o ekologii, habitat a neuroanatomii, vstupuje konkrétní anatomický detail zachycený ve fosilii.
Koprolity jako podceněný poklad paleontologie
Objev má i výrazný metodický rozměr. O’Connorová výslovně hovoří o „nové cestě výzkumu“ a vyzývá k systematickému CT skenování koprolitů. Práce z
Uppsala University z roku 2017 demonstrovala, že trojrozměrné modely dokážou ve fosilizovaném trusu starém 230 milionů let odhalit delikátní zbytky potravy, které by klasická preparace zničila. Koprolit z Hell Creek tento přístup potvrzuje v dramatickém měřítku: bez mikro-CT by většina obsahu zůstala neviditelná.
Muzejní sbírky po celém světě uchovávají tisíce koprolitů, z nichž mnohé dosud nikdo neprověřil moderní tomografií. Pokud jediný rozlomený vzorek z Montany vydal první druhohorní pero z celé formace, dosud neobjasněný typ ptačího peří a přímý doklad potravního řetězce, dá se čekat, že systematické skenování přinese další překvapení.
Právě v tom tkví síla tohoto objevu: z materiálu, který paleontologové po desetiletí míjeli bez většího zájmu, se vynořil anatomický detail schopný přepsat kapitolu o konci křídy.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková