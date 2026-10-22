Pouťový trdelník z vlastní kuchyně: Voňavé sladké pečivo, které chutná nejlépe ještě teplé a nezruinuje vás

mám spojený hlavně s Trdelník , frontou u stánku a cenou, u které si člověk rychle spočítá, že doma to vyjde rozumněji. Dobrá zpráva je, že jarmarky domácí verze funguje i bez speciálního trdla. Když pohlídáte , troubu rozpálíte poctivě a těsto neuděláte zbytečně tuhé, kynutí dostanete pečivo s křupavou krustou a měkkým středem.
Receptů na domácí trdelník koluje hodně a rozdíly bývají hlavně v poměru mouky, vajec a tuku. Někde se vychází z
500 g mouky, přidává se 250 ml mléka, 80 g másla a 2 žloutky. Jiné návody kombinují hladkou a polohrubou mouku a těsto se peče jako jeden dlouhý kus skoro přes celou troubu. Doma se mi ale nejlépe osvědčila praktičtější verze z 600 g hladké mouky, 3 vajec, 80 g másla, 20 g droždí a 250 ml mléka. Vyjde z ní asi 7 až 8 větších kousků, což je na běžné domácí ujídání víc než dost. Recept na domácí kynutý trdelník
Doba přípravy: 1 hodina 30 minut včetně kynutí + pečení 10 až 12 minut Co potřebujeme
Kynuté těsto: 600 g hladké mouky 3 ks vejce 4 lžíce cukru 80 g změklého másla 20 g čerstvého droždí 250 ml mléka 1 špetka soli
Potření a obalení: 50 g rozpuštěného másla 4 lžíce krupicového cukru 2 lžičky mleté skořice 80 g nasekaných ořechů nebo mandlí Foto: Cooky.cz, Točená radost, co nepraskne v peněžence: Domácí trdelník voní skořicí, máslem a poutí, aniž byste stáli frontu u stánku Postup přípravy domácího trdelníku z trouby
1. Do části vlažného
mléka rozdrobte droždí, přidejte lžíci cukru a nechte 10 až 15 minut pracovat kvásek. Mléko nesmí být horké, stačí opravdu jen vlažné.
2. Do větší mísy nasypte
hladkou mouku, přidejte zbytek cukru, sůl, vejce, změklé máslo, zbylé mléko a připravený kvásek. Vypracujte hladké těsto. Nemělo by se výrazně lepit na ruce, ale nemá být ani tvrdé. Měkkost je u něj docela důležitá.
3. Mísu zakryjte utěrkou a nechte těsto kynout přibližně 45 až 60 minut, až viditelně nabude. Mezitím si připravte kovové válečky nebo trubičky z alobalu a lehce je potřete
máslem.
4. Vykynuté těsto rozdělte na
7 až 8 kusů. Každý kus rozválejte do delšího pramene a namotejte na připravený váleček. Závity dávejte těsně k sobě a lehce přes sebe, jinak se při pečení mohou rozestoupit.
5. Povrch potřete
rozpuštěným máslem a obalte ve směsi cukru, skořice a nasekaných ořechů. Jde to i bez ořechů, jen se skořicovým cukrem. S ořechy je ale povrch křupavější a chuť není tak jednotvárně sladká.
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Troubu předehřejte na 230 °C
6. Trdelníky položte nebo uchyťte na plech tak, aby se navzájem nedotýkaly, a pečte
10 až 12 minut, dokud nezezlátnou.
7. Po vytažení z trouby je nechte krátce stát. Stačí pár minut. Teprve potom je opatrně stáhněte z válečků. Horké těsto je ještě křehké a snadno se natrhne, což člověka zamrzí hlavně ve chvíli, kdy už to vypadá hotově.
TIP: Pokud chcete výraznější vůni, vmíchejte do obalovací směsi trochu vanilkového cukru a malou špetku najemno nastrouhané citronové kůry. Foto: Cooky.cz, Točená radost, co nepraskne v peněžence: Domácí trdelník voní skořicí, máslem a poutí, aniž byste stáli frontu u stánku Často kladené otázky o domácím trdelníku
Musí se dělat jen z hladké mouky?
Nemusí. V některých receptech se používá hladká a polohrubá mouka napůl. U domácího trdelníku z trouby se mi ale lépe osvědčila
hladká mouka. Těsto se s ní snáz stáčí na váleček a upečený trdelník bývá jemnější.
Dá se péct i bez speciální formy nebo trdla?
Ano, bez problému. Doma se často používají válečky vytvarované z alobalu nebo kovové trubky, které mohou do trouby. Povrch je dobré lehce potřít
máslem. Když se to vynechá, trdelník se pak z formy sundává dost neochotně.
Proč je trdelník po upečení tvrdý?
Nejčastěji za tím bývá moc mouky v těstě nebo příliš dlouhé pečení. Těsto má zůstat spíš měkčí a trouba se musí hlídat. Při
230 °C obvykle stačí jen 10 až 12 minut.
Čím se dá obalit místo ořechů?
Úplně stačí
cukr se skořicí. Použít se dají také jemně mleté mandle, kokos nebo cukr promíchaný s vanilkou. Ořechy bych ale úplně nezavrhoval, protože povrchu dodají lepší křupnutí.
Jak dlouho vydrží?
Nejlepší je krátce po upečení, kdy je povrch ještě křupavý a střed měkký. Do druhého dne ho zabalte do utěrky nebo sáčku. Když zvlhne, pomůže mu spíš krátké prohřátí v troubě než mikrovlnka.
Je trdelník vždycky jen jarmareční sladkost?
Trdelník si většina lidí vybaví s
adventem, svařeným vínem a procházkou mezi stánky. Doma se ale hodí i úplně mimo sezonu. Ke kávě, pro návštěvu, nebo o víkendu, kdy už se vám nechce péct další bábovka. Recepty se liší: někdo začíná z 500 g mouky, jiný upeče jeden dlouhý kus přes šířku trouby a další zvolí jednodušší variantu na plech. Základ zůstává stejný. Kynuté těsto, máslo, cukr a opravdu horká trouba.
Domácí trdelník má jednu docela přízemní, ale příjemnou výhodu. Víte, co jste do něj dali, a neplatíte ani stánek, ani vůni, která se táhne přes půl náměstí. Někdy je to docela dobrý důvod pustit se do něj doma.
Recept na minitrdelníky, obalované ve skořici
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Zdroj: Autorský text redakce
Cooky.cz