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Tři dřeviny, které promění i nudný trávník v okouzlující zahradu. Většina z nich stojí méně než květináč na terase

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Karmínová koule za 17 Kč, strom s hedvábnými květy a hloh obsypaný růžovými květy. Trojice z českých školek oživí jednotvárný trávník výrazněji než nová dlažba.
Tři dřeviny, které promění i nudný trávník v okouzlující zahradu. Většina z nich stojí méně než květináč na terase

Tři dřeviny, které promění i nudný trávník v okouzlující zahradu. Většina z nich stojí méně než květináč na terase

Zdroj: Misahaqn2 / Creative Commons / CC BY-SA 4.0.
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 22.10.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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