Tři dřeviny, které promění i nudný trávník v okouzlující zahradu. Většina z nich stojí méně než květináč na terase

Zelená plocha bez jediného pohledového bodu působí jako nepopsaný papír. Napravit ji nevyžaduje nákladnou rekonstrukci, stačí tři dobře umístěné rostliny. Každá přinese jiný druh podívané. Kochie neboli cypřišek letní na podzim zrudne jako žhavý uhlík. Albízie růžová v létě rozprostře nadýchané květy, které působí jako z jižní Evropy. Hloh „Paul’s Scarlet“ na jaře rozkvete sytě růžovočerveně a po celý rok dodává zahradě pevnou kostru. Pro cenové srovnání jsme jako měřítko zvolili velký venkovní květináč o hraně 40 cm, který v českém e-shopu vyjde na 1 115 Kč. Balení semen kochie stojí 17 Kč, malá sazenice albízie od 169 Kč. Cena hotového stromku hlohu se pohybuje mezi 1 650 a 1 990 Kč. Místo prázdné nádoby za ni ale dostanete živou dominantu, která za pár let vrhne stín a každé jaro vykvete.
Kochie: plamenná koule, která zahoří za pár korun
Nejrychlejší proměnu nabízí rostlina, kterou zahrádkáři znají pod několika jmény: cypřišek letní, kochie nebo bytel metlatý. Botanici ji dnes řadí do rodu
Bassia. V českých obchodech s osivem ji ale najdete hlavně pod označením kochie.
Během léta vytvoří hustý, jemně větvený keřík, který vzhledem připomíná miniaturní cypřiš. Dorůstá výšky zhruba 80 cm a drží úhledný tvar bez stříhání. S příchodem chladnějších nocí se ovšem mění v karmínový plamen. Právě proto o ní zahradníci říkají, že na podzim „doslova hoří“.
Pěstování zvládne i úplný nováček. Semena se vysévají přímo na záhon od začátku dubna, případně je lze předpěstovat za oknem. Vystačí si s běžnou zahradní zeminou, sluncem a pravidelnou zálivkou. Vydrží jen jednu sezónu, první mrazy ji zahubí. Kdo chce efekt zopakovat, zaseje ji na jaře znovu.
Jednu věc je ale třeba zmínit. Databáze české flóry
Pladias vede bytel metlatý jako nepůvodní druh se schopností šířit se na otevřených stanovištích. Ve zjednodušeném přehledu hlavních invazních rostlin, který zveřejňuje AOPK ČR, se sice neobjevuje, přesto doporučujeme odstranit odkvetlé rostliny dřív, než se vysemení. Předejdete tím i nechtěným semenáčkům v okolních záhonech.
Kde se nejlépe uplatní? Několik kusů vysazených 40 až 50 centimetrů od sebe vytvoří nízký sezónní předěl podél cesty. Jediný exemplář uprostřed trávníku zase působí jako ohnivá tečka. Za 17 Kč se těžko pořídí výraznější podzimní kontrast.
Albízie růžová: kus Středomoří pro teplý kout zahrady
Albízie, které se lidově říká také perská akácie nebo kapinice, patří k rostlinám, u nichž se sousedé zastaví u plotu. Jemně zpeřené listy vypadají jako kapradí rozložené do koruny a v létě se mezi nimi objeví růžové štětičky připomínající pápěří. Po odkvětu nasadí ploché lusky, které často zůstávají na větvích až do zimy.
Podle odborného profilu
RHS dorůstá do výšky 4 až 8 metrů a šířky 2,5 až 4 metrů. Český prodejce doporučuje spon 3 až 5 metrů. V praxi to znamená, že albízie potřebuje vlastní prostor: s odstupem od domu, terasy i dalších stromů. Odvděčí se za to lehkou, vzdušnou korunou, která trávník příjemně přistíní, ale nezastíní.
Ve školkách Montano se cena pohybuje od 169 Kč za malou sazenici po 595 Kč za vzrostlejší rostlinu. Mladá albízie tedy vyjde na zlomek ceny velkého květináče.
V českém klimatu je ze všech tří nejnáročnější. Vyžaduje plné slunce, místo chráněné před větrem a propustnou, lehčí půdu. Zimní přemokření jí škodí víc než samotný mráz. RHS ji řadí do kategorie mrazuvzdornosti, která odpovídá zhruba −5 až −10 °C, a čeští pěstitelé upozorňují, že mladé kusy mohou namrzat. Podle nás se proto vyplatí sázet ji na jaře, aby do první zimy stihla vyzrát, a v prvních letech jí zakrýt kořeny mulčem a kmínek chránit netkanou textilií. Nejlépe se jí daří v teplých oblastech, v zahradách obklopených zdmi nebo u jižní stěny domu. Na jaře stačí odstranit větve poškozené zimou.
Zdroj fotografie: Pixnio Hloh „Paul’s Scarlet“: kompaktní strom, který unese i menší zahradu
Kdybychom měli z trojice vybrat jedinou rostlinu, zvolili bychom hloh. Kultivar „Paul’s Scarlet“ hlohu obecného (
Crataegus laevigata) kvete v květnu a červnu plnými růžovočervenými květy, které na čas přebarví celou korunu. Na podzim listy zežloutnou až zoranžovějí a mezi nimi se často objeví červené malvičky.
Jeho hlavní předností je velikost. Dorůstá kolem 5 metrů výšky a 4 metrů šířky, takže se vejde i na menší pozemek. Zahradě dodá skutečnou stromovou kostru: vertikálu, stín a místo, ke kterému se pohled samovolně stáčí.
Vyniká také odolností. Zahradnictví 4mygarden uvádí mrazuvzdornost až do −34 °C. Hloh snese slunce i polostín a spokojí se s běžnou, dobře propustnou půdou. U mladých stromků postačí výchovný řez, později lze korunu tvarovat po odkvětu.
Hotové kontejnerované stromky se prodávají za 1 650 Kč ve školkách Montano a za 1 990 Kč v deseti- až dvanáctilitrovém kontejneru v zahradnictví FLOS. Levnější varianta za 799 Kč byla v době naší rešerše vyprodaná. Ve srovnání s dekorativní nádobou nabízí hloh něco, co keramika neumí: každý rok kvete a každý rok je o kus větší.
Kolik stojí proměna trávníku a kam kterou rostlinu posadit
Ceny ze zahradnictví v přehledu:
Rostlina Cena v ČR Výška v dospělosti Hlavní efekt Doporučený odstup Kochie (cypřišek letní) 17 Kč za semena cca 80 cm podzimní karmínová barva 40 až 50 cm mezi kusy Albízie růžová 169 až 595 Kč 4 až 8 m letní exotický květ, jemné listy 3 až 5 m od domu a stromů Hloh „Paul’s Scarlet“ 1 650 až 1 990 Kč cca 5 m jarní kvetení, stromová kostra min. 2 až 3 m, ideálně podle koruny 4 m Velký venkovní květináč 40 cm 1 115 Kč nevztahuje se dekorace nevztahuje se
Proč fungují právě tyto tři? Zahradní architekti, včetně odborníků z RHS, doporučují vybírat rostliny s více obdobími okrasnosti a kombinovat strukturu, barvu a texturu. Jednotvárnému trávníku chybí výšková gradace, kvetení i sezónní proměna. Trojice tyto mezery zaplní a rostliny si během roku předávají štafetu: na jaře kvete hloh, v létě albízie a na podzim zazáří kochie.
Rozmístění rozhoduje o výsledku víc než počet kusů. Doporučujeme pracovat s nimi jako se solitéry nebo malými kompozičními body. Hloh se hodí do rohu pozemku nebo k okraji trávníku, kde vytvoří pozadí. Albízie potřebuje nejslunnější a nejzávětrnější místo, ideálně na dohled z terasy, aby bylo kvetení vidět zblízka. Kochii vysaďte do popředí, v lichém počtu nebo jako lemování cesty.
Kdy sázet a jak se o trojici postarat
Načasování se u každé rostliny liší:
Kochie: výsev přímo ven od začátku dubna, případně předpěstování na parapetu. Pravidelná zálivka, slunce, běžná zemina. Albízie: nejlépe jarní výsadba, aby kořeny i letorosty do zimy zesílily. Propustný substrát, plné slunce, zimní ochrana mladých kusů. Hloh: kontejnerované stromky lze sázet na podzim i na jaře podle stavu půdy, ideálně v období od října do dubna, kdy půda není zmrzlá ani rozbahněná.
RHS pro nově vysazené dřeviny doporučuje za suchého počasí ve vegetačním období zalévat orientačně 30 až 50 litrů na metr čtvereční týdně. Vrstva mulče kolem kmene pomůže udržet vláhu a potlačí plevel. Hnojení nemusí být intenzivní, hloh i albízie si vystačí s kompostem přidaným při výsadbě a dostatkem vláhy v prvních letech.
Při výběru místa myslete na velikost dospělé rostliny. Malý stromek v kontejneru svádí k tomu, aby skončil metr od zdi. Za deset let ale koruna hlohu dosáhne čtyř metrů a albízie možná ještě víc.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková