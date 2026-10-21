Nepřiznané hlasy a chyby při sčítání. Výsledky voleb zpochybňují i v Bystrci

Soud obdržel například návrh na přezkum výsledků komunálních voleb ve Zlíně, stížnost dorazila například i ohledně voleb v Hodoníně, Židlochovicích na Brněnsku či Moravské Nové Vsi na Břeclavsku, vyplývá z podání zveřejněných na webu soudu.
Na správní soudy se mohou lidé v souvislosti s volbami obracet do pátku 23. října do 16:00. Soud rozhoduje ve lhůtě 20 dnů od podání návrhu.
Komunální volby ve Zlíně vyhrálo ANO, získalo deset mandátů. Druhý skončil STAN s devíti mandáty. Třetí Zlín 21 bude mít osm zastupitelů. Společně pro Zlín má pět mandátů, čtyři zastupitele bude mít ODS. Šestý byl Zlín Srdcem a Piráti se třemi mandáty. Sedmou příčku obsadilo SPD se dvěma zastupiteli.
„Ve věci má navrhovatel za to, že volební proces neproběhl dle zákonných pravidel a domáhá se změny výsledků vítěze voleb do Magistrátu města Zlín ve prospěch volební strany Starostové a nezávislí," uvedla dříve mluvčí. Šlo o první návrh, který na soud ohledně obecních voleb dorazil.
Návrh v Židlochovicích je od voliče, který poukazuje například na možné pochybení při zabezpečení volebních uren ve druhém volebním okrsku, zapečetění volební místnosti a na netransparentní průběh sčítání hlasů. Současně zpochybňuje i roli městské policie. Židlochovice s 3700 obyvateli byl měl dál vést Jan Vitula, který s uskupením Vaše Židlochovice získal 64,65 procenta hlasů a deset z 15 míst v zastupitelstvu.
Soud v souvislosti s volbami eviduje stížnost například i ohledně Brna-Vinohrad, Brna-Bystrce, Vranové na Blanensku, Litobratřic na Znojemsku či Neslovic na Brněnsku.
V brněnské Bystrci uskupení kolem Bystrčáků v návrhu tvrdí, že jim nebylo započteno více než 1000 hlasů, napadlo i rozdělení mandátů. Volby v městské části vyhrála kandidátka Lidovci a Starostové se ziskem 28,47 procenta hlasů a devíti mandáty v 27členném zastupitelstvu, druhé skončilo uskupení dlouholetého starosty Tomáše Kratochvíla Volím Bystrc. Bystrčáci získali tři mandáty.
V obecních volbách před čtyřmi lety brněnský soud přijal téměř 30 návrhů na neplatnost. Necelá polovina se týkala obcí spadajících pod Jihomoravský kraj, zbylé se týkaly obcí Vysočiny a Zlínského kraje.